Urbanimmersive lance une solution d'impression de livres photo de propriétés améliorée par IA

Ce service de livre photo entièrement automatisé et amélioré par l'intelligence artificielle (‘IA’) illustre notre intégration verticale technologique inégalée, renforçant encore l'adoption de jumeaux numériques avec l'inclusion de nos dessins de plans de plancher 2D dans le livre photo

SAINT-HUBERT, Québec, 27 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX VENTURE : UI) (OTCQB : UBMRF), un fournisseur de premier plan de solutions de jumeaux numériques 3D pour le marketing immobilier, est heureux d'annoncer le lancement d'une solution de livre photo imprimé améliorée par IA.



Ce nouveau lancement de produit est le résultat de l’intégration verticale des activités opérationnelles technologiques d’Urbanimmersive, du contenu visuel, des conceptions, des services, de l'intégration des données et de designs sophistiqués grâce au centre d’impression de pointe d’HomeVisit à Chantilly (VA) acquis l’an dernier. Le livre photo est stratégiquement orienté pour renforcer l'adoption des offres de jumeaux numériques exclusives de la Société en intégrant nos plans de plancher 2D dans le livre.

Le narratif des images du livre photo est soutenu par l'intégration de l'identification des pièces par intelligence artificielle pour sélectionner et séquencer méthodiquement l'essence de la propriété. De plus, l'intégration des plans de plancher 2D - directement issus de la technologie de jumeaux numériques 3D d'Urbanimmersive - accentue davantage le narratif de la propriété. La Société proposera également l'inclusion de codes QR dans le livre photo, qui se lieront directement aux actifs numériques d'Urbanimmersive tels que les microsites web de propriétés et les jumeaux numériques 3D, représentant une évolution stratégique à valeur ajoutée. Cela ne fournit pas seulement un appariement tangible-numérique pour les utilisateurs, mais souligne également l'importance accordée par UI sur la promotion de l'adoption de ses jumeaux numériques.

Proposé comme une option clé en main par l'intermédiaire des services de photographie immobilière et de numérisation 3D de la Société, le livre photo amélioré par l'IA sera également offert en tant que solution verticale SaaS (VSaaS) aux photographes indépendants. Le VSaaS fournit des solutions clés en main pour vendre, gérer et livrer le livre photo, offrant même des solutions de gestion des taxes de vente requises pour les ventes de produits tangibles aux États-Unis.

"À partir d'une étude interne que nous avons menée, plus de 40% de nos clients actuels (parmi les 20 000 clients utilisant notre plateforme) utilisent du matériel imprimé auprès de différents fournisseurs tiers, devant faire face aux défis, entre autres, de transferts d'images, révisions, format des médias et tailles de fichiers. Nous croyons que l'ajout de l’option de commande de ce nouveau produit imprimé aura un impact immédiat sur nos ventes tout en retenant et en attirant de nouveaux agents pour le service et des photographes indépendants pour le VSaaS", a déclaré Ghislain Lemire, Président et Chef de la direction d'Urbanimmersive.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

