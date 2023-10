Dangbei annuncia uno sconto fino al 25% sui proiettori intelligenti per gli Amazon Prime Big Deal Days 2023

Dangbei IT | Amazon Prime Big Deal Days 2023 Dangbei Mars Ultra Bright Smart Projector with Native Netflix Dangbei Mars Pro 4K Laser Projector for Home Cinema Dangbei | Emotn N1 Bluetooth Smart Projector with Officially-Licensed Netflix Dangbei Neo Mini Smart Projector with Native Netflix

LOS ANGELES, CALIFORNIA, UNITED STATES, October 6, 2023 / EINPresswire.com / -- Dangbei, azienda innovatrice nello sviluppo di proiettori intelligenti, è entusiasta di annunciare offerte anticipate fino al 25 % di sconto dal 6 al 15 ottobre.Questo in anticipo rispetto agli imminenti Amazon Prime Big Deal Days, dando ai clienti la possibilità di godere degli stessi sconti significativi che si aspetterebbero durante il Prime Day stesso. Le offerte prevedono due interessanti categorie di proiettori intelligenti - home theater laser e mini-proiettori portatili - per soddisfare un pubblico eterogeneo. Con questi notevoli sconti, Dangbei rende la tecnologia di proiezione di alta qualità più accessibile che mai.*Proiettori laser per l'Home Theater: portare il cinema in salotto*Proiettore laser Dangbei Mars 1080p Per 849 € (Prezzo di listino: 1099 €)Prova l'esperienza del cinema privato a casa tua con il Dangbei Mars. Con 2100 lumen di potenza laser, questo elegante dispositivo proietta immagini full HD a 1080p native su qualsiasi parete, fino a ben 180 pollici. Il supporto HDR10 e HLG consente di ottenere colori e contrasti ricchi e cinematografici, mentre la regolazione adattiva della luminosità AI integrata ottimizza l'immagine per qualsiasi ambiente. Netflix integrato consente l'accesso istantaneo a migliaia di film e spettacoli senza la necessità di dispositivi aggiuntivi. I doppi altoparlanti Dolby Audio™ da 10W assicurano che ogni dettaglio sia ascoltato con chiarezza cristallina. Le emozioni del grande schermo sono facili con Dangbei Mars: goditi l'intrattenimento di qualità cinematografica ora, con un semplice tocco.Scopri Dangbei Mars su Amazon: https://www.amazon.it/dp/B0C5MWX9Y2 Proiettore laser 4K Dangbei Mars Pro Per 1399 € (Prezzo di listino: 1799 €)Il Dangbei Mars Pro rappresenta un aggiornamento del già notevole modello Dangbei Mars. Porta l'esperienza visiva domestica a nuovi livelli grazie alla risoluzione 4K UHD e al motore d'immagine AI Realistic Pro per una qualità d'immagine senza pari. La tecnologia MEMC consente movimenti più fluidi, mentre l'audio Dolby Audio™ e DTS HD garantisce un suono coinvolgente. I giocatori apprezzeranno la modalità di gioco dedicata e la certificazione TÜV Low Blue Light garantisce la protezione degli occhi. L'inclusione di questi miglioramenti rende il Dangbei Mars Pro una scelta perfetta per gli amanti dell'intrattenimento domestico alla ricerca di immagini e audio all'avanguardia.Scopri Dangbei Mars Pro su Amazon: https://www.amazon.it/dp/B0BFX8ZHZ5 *Mini proiettori portatili - Guarda Netflix in giro*Proiettore Netflix Emotn N1 Per 299 € (Prezzo di listino: 399 €)Primo proiettore domestico con licenza ufficiale di Netflix, Prime Video e YouTube sotto il marchio Emotn di Dangbei, Emotn N1 consente di accedere senza problemi ai contenuti in streaming più diffusi. Questo proiettore compatto offre una risoluzione nativa di 1080p, garantendo una visione cristallina ovunque venga collocato. Il supporto HDR10 garantisce una visualizzazione nitida con un contrasto elevato per bianchi brillanti e neri profondi. Il design sottile e rettangolare può essere trasportato con una sola mano e occupa poco spazio in casa. Dotato di un supporto integrato sul fondo per regolare l'angolo di proiezione fino a 12 gradi, l'N1 elimina la necessità di un treppiede. Grazie a una facile configurazione in 3 secondi, che include l'autofocus ToF e la correzione automatica della distorsione trapezoidale, l'N1 consente agli utenti di iniziare subito a godersi i contenuti. Con queste funzionalità di streaming e portabilità, l'Emotn N1 ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.Scopri Emotn N1 su Amazon: https://www.amazon.it/dp/B0BWXZJPGR Dangbei Neo Mini Proiettore Per 499 € (Prezzo di listino: 599 €)Dangbei Neo è il proiettore più facile da trasportare di Dangbei. Con uno spessore di soli 3,94 pollici e un peso di soli 3,13 libbre, è il proiettore più leggero di Dangbei finora. Nonostante le dimensioni compatte, è in grado di offrire un'ampia immagine da 120" con colori vividi, ideale per l'intrattenimento in movimento. È inoltre dotato di supporto Netflix integrato, che consente di guardare facilmente in streaming i programmi e i film preferiti ovunque. Dangbei Neo combina in modo unico convenienza e prestazioni, rendendo semplice l'intrattenimento su grande schermo.Scopri Dangbei Neo su Amazon: https://www.amazon.it/dp/B0BYZ5VWZ8