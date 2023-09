Max Wegner se joint à nesto en tant que Chef des revenus

MONTRÉAL, 27 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est avec enthousiasme que nesto, le plus important prêteur hypothécaire numérique au Canada, souhaite la bienvenue à Max Wegner en tant que Chef des revenus. Dans son nouveau rôle, Max Wegner aura pour mandat d'accélérer les ventes et les opérations hypothécaires à travers le Canada, ainsi que les initiatives de gestion de produits visant à soutenir la croissance rapide de nesto en ce qui concerne les ventes directes aux consommateurs. Il sera également chargé de développer le volet B2B de nesto en construisant sur le succès du partenariat avec IG Gestion de patrimoine .



Max Wegner compte 18 ans d'expérience dans le secteur hypothécaire. Avant de rejoindre nesto, Max a travaillé chez Rocket Mortgage, où il a joué un rôle essentiel dans la réussite de l'entreprise, qui est devenue le principal prêteur numérique aux États-Unis. Dans ses dernières fonctions, Max était vice-président des services aux vendeurs et vice-président des opérations et de l'expérience client.

« Je suis impressionné par la vitesse à laquelle nesto a développé la technologie et la mise en place d’une expérience client simplifiée du début à la fin. Le Canada est un marché qui regorge d'opportunités, je suis ravi de soutenir la mission de nesto et de continuer à construire une expérience client de classe mondiale pour les propriétaires et les acheteurs canadiens », a déclaré Max Wegner.

« Ce n'est pas tous les jours que l'on a la chance d'accueillir un pionnier et un leader du secteur hypothécaire comme Max. Il possède une feuille de route impressionnante, une expertise de pointe spécifique aux opérations hypothécaires et aux ventes », a déclaré Malik Yacoubi, PDG et cofondateur de nesto. « C'est un autre gage de l'excellent travail accompli par l'équipe de nesto au cours des cinq dernières années et de la crédibilité que nesto a acquise en tant que principal prêteur hypothécaire numérique au Canada. Il ne fait aucun doute que sa contribution au niveau de l’innovation de produits, l’atteinte de l’excellence opérationnelle et l'accélération des ventes sera extrêmement précieuse. »

À propos de nesto : nesto est la plus importante plateforme numérique de prêts hypothécaires au Canada, qui compte plus de 300 employés et experts hypothécaires qualifiés, soutenus par des technologies de pointe. L'entreprise a pour mission d'offrir à tous les Canadiens une expérience de financement hypothécaire positive, transparente et simplifiée du début à la fin. Cette mission s'accomplit en offrant aux Canadiens une expérience de financement hypothécaire numérique de premier plan tout en permettant aux autres prêteurs hypothécaires d'améliorer et de simplifier leurs opérations de financement hypothécaire avec nesto Mortgage Cloud.