Webinaire 2023 de la Journée mondiale de lutte contre la rage : Habiliter les collectivités par l’innovation : L’approche One Health pour tous

TORONTO, 27 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien de la santé animale (ICSA) est fier d’organiser cette année encore un autre important webinaire dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la rage 2023. En partenariat avec Zoetis, Ceva et Boehringer Ingelheim, le thème du webinaire de cette année est : Habiliter les collectivités par l’innovation : L’approche One Health pour tous, et présentera des conférenciers du ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan, de l’Association des techniciens vétérinaires de l’Ontario et de Ceva.



Le 28 septembre marque la 17e Journée mondiale de lutte contre la rage, une initiative essentielle lancée par l’Organisation mondiale de la santé pour sensibiliser le public à ce grave problème de santé dans le cadre de l’approche One Health. L’approche One Health (une santé) est un concept qui reconnaît que la santé animale, la santé humaine et notre environnement commun font partie d’un système profondément interconnecté, soulignant la nécessité d’une approche unifiée pour protéger ces trois éléments.

Au Canada, les collectivités isolées et mal desservies restent très vulnérables au risque d’exposition à la rage. « La Journée mondiale de lutte contre la rage est l’occasion idéale de présenter le travail novateur que les gouvernements provinciaux et l’industrie canadienne de la santé animale accomplissent pour offrir aux collectivités éloignées, nordiques et autochtones les moyens de lutter contre la rage, souligne la Dre Catherine Filejski, présidente-directrice générale de l’Institut canadien de la santé animale. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec les collectivités autochtones, nos entreprises membres, les différents intervenants et le gouvernement afin d’établir un cadre national pour traiter ce problème de santé publique. »

L’Institut canadien de la santé animale espère que d’ici 2024, le 28 septembre sera également la « Journée nationale de sensibilisation à la rage au Canada » si le projet de loi C-349 (Loi instituant la Journée nationale de sensibilisation à la rage et prévoyant l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la rage au Canada), un projet de loi d’initiative parlementaire parrainé par le Dr Brendan Hanley, député du Yukon, est adopté par le gouvernement fédéral.

D’autres détails sur le projet de loi C-349 seront communiqués lors du webinaire de la Journée mondiale de lutte contre la rage 2023 organisé par l’ICSA et qui se tiendra le 28 septembre, de 12 h à 13 h HAE. Pour obtenir des informations sur le webinaire et s’inscrire, accédez à https://live.webcastcanada.ca/fr/webcast/registration/591e9c59-1397-403d-9567-5f20bf68c5f8.

À propos de l’ICSA

Fondé en 1968, l’ICSA est le porte-parole scientifique de confiance du secteur de la santé animale au Canada. Nos membres offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux canadiens les produits de santé animale et les outils nécessaires au maintien de la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l’alimentation. Des animaux en meilleure santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

Personne-ressource : Eleanor Hawthorn 437-253-1667, poste 105, ehawthorn@cahi-icsa.ca