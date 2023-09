GigaDevice lance la carte GD-xD-W515-EVAL, son kit tout-en-un pour un prototypage et un développement rapides dans de multiples applications

BEIJING, 27 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GigaDevice (SSE : 603986), un fournisseur de premier plan dans le domaine de la mémoire flash, des micro-contrôleurs 32 bits, des capteurs et de la technologie analogique, est fière de lancer son kit tout-en-un : la carte GD-xD-W515-Eval. Cette plateforme d'évaluation tire parti de divers produits GigaDevice, permettant aux clients d'évaluer de multiples combinaisons matérielles et logicielles, le tout au sein d'un kit complet.

La carte GD-xD-W515-EVAL est le premier kit d'évaluation de la série xD, et comprend une carte principale, une carte d'empreintes digitales et une carte LCD dans un format compact. Il est possible de l'alimenter soit au moyen d'une batterie, soit avec l'interface Mini-USB du programmeur GD-Link. À travers l'intégration des divers produits de GigaDevice, à savoir son MCU haute performance ( GD32W515PIQ6 ), sa mémoire flash SPI NOR ( GD25Q128E ), son capteur d'empreintes digitales capacitif ( GSL6157 ), son CI de gestion de batterie ( GD30BC2416 ) et son CI d'alimentation haute performance ( GD30LD1002 ), cette carte EVAL offre des solutions sur mesure aux clients de tout un spectre d'applications, comme l'IHM dans la domotique, les verrous de porte intelligents et le contrôle des dispositifs portables.

Principales caractéristiques :

Sécurité et confidentialité : prend en charge la gestion des données et la reconnaissance des empreintes digitales en toute sécurité au moyen d'un algorithme de cryptage et d'authentification fourni par le MCU et le capteur d'empreintes digitales de GigaDevice.

Accès rapide et sûr aux données : inclut une mémoire flash NOR petit format permettant d'accéder aux données via l'interface QSPI à une fréquence d'horloge de 45 MHz. Les données peuvent être cryptées et décryptées en utilisant l'unité d'accélération cryptographique (Cryptographic Acceleration Unit, CAU) du MCU.

Charge de la batterie à haute efficacité : permet des courants de charge de batterie allant jusqu'à 1,5 A.

Protection du système : offre une surveillance du voltage de réveil et une alimentation USB ainsi qu'une surveillance de l'énergie et du voltage de la batterie.

Estimation précise de l'énergie de la batterie : calcule avec précision l'énergie de la batterie au moyen d'une détection du courant et du voltage, optimisée par l'algorithme de calcul d'énergie de la batterie.

Fonctionnement tactile : comprend une touche tactile capacitive contrôlée par l'interface à détection tactile (Touch Sensing Interface, TSI) du MCU pour un fonctionnement rapide et facile.

De multiples choix de diffusion d'informations : produit équipé d'un moteur de vibration plat, de LED multicanales et d'un écran LCD pour une diffusion d'informations polyvalente.

Prise en charge d'applications multidimensionnelles : intègre un MIC haute sensibilité pour le réveil du MCU ainsi qu'un port haute puissance permettant d'alimenter les composants gourmands en énergie, comme les serpentins chauffants.

Programmation et débogage sur carte : inclut le GD-Link pour un débogage sur puce et une programmation flash du MCU.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter la page : www.gigadevice.com/gd-xd-w515-eval-board , et vous aurez la possibilité de commander gratuitement une carte d'évaluation W515.

Relations avec les médias de GigaDevice :

marcom@gigadevice.com