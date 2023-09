Rocket Sharing Company SpA: con più di 100 imprenditori, in visita privata al Museo Ferruccio Lamborghini

Tonino Lamborghini ha accompagnato con un racconto emozionale gli iscritti al Club attraverso il Museo Ferruccio Lamborghini, a Casette di Funo.

MILANO, ITALIA, September 27, 2023 / EINPresswire.com / -- Continuano con successo gli incontri di networking tra imprenditori organizzati da Rocket Sharing Company SpA , la società quotata alla Borsa di Milano proprietaria di un marketplace di beni e servizi basato sulla Sharing Economy. E questa volta è stato scelto un Imprenditore e un luogo unico e simbolico, che hanno reso l’esperienza per 100 selezionati imprenditori veramente indimenticabile: Tonino Lamborghini ha accompagnato con un racconto emozionale il gruppo attraverso il Museo Ferruccio Lamborghini, che si trova a Casette di Funo.Un Museo che celebra la vita e le realizzazioni di Ferruccio Lamborghini, il fondatore dell'Azienda Automobilistica Lamborghini. A differenza di molti musei automobilistici, non si concentra solo sulle auto sportive per le quali il marchio Lamborghini è meglio conosciuto ma presenta una vasta collezione di macchine, inclusi i trattori, che Ferruccio Lamborghini (padre di Tonino) ha iniziato a produrre dopo la Seconda Guerra Mondiale, prima di entrare nel settore delle auto di lusso.Ovviamente il museo presenta molte delle auto più famose di Lamborghini, incluse alcune delle prime realizzazioni e alcuni dei modelli più iconici. È un luogo che ogni appassionato di automobili e di storia dell'industria automobilistica dovrebbe considerare di visitare quando si trova in Italia, e l’esperienza di essere accompagnati da Tonino Lamborghini con i suoi racconti e i suoi aneddoti, ha reso per i membri del Club la giornata memorabile, conclusa poi con un pranzo conviviale e di relazioni, in cui Tonino Lamborghini ha raccontato anche degli attuali sviluppi che lo vedono coinvolto nel settore immobiliare con la costruzione di alcune “Torri” che soprattutto nel middle east stanno ottenendo un grande riscontro commerciale. Daniele Viganò , uno dei fondatori di Rocket Sharing Company SpA ha dichiarato: “È stata per noi un’esperienza unica, l’obiettivo principale del museo è di conservare e presentare la storia e l'eredità di Ferruccio Lamborghini, mostrando come un uomo con una visione e una passione possa influenzare un'intera industria e creare un marchio che è diventato sinonimo di lusso, prestazioni e design audace. E questo è il messaggio che noi abbiamo voluto trasmettere ai nostri imprenditori, perchè è la strada che cerchiamo di percorrere anche noi stessi, con audacia e soprattutto con una vision”.Continua Luigi Maisto Presidente e amministratore delegato di Rocket Sharing Company SpA: “Non mi stancherò mai di ripetere che la nostra missione è quella di promuovere la condivisione delle competenze, delle idee e delle soluzioni, e avere l’opportunità di incontrare imprenditori illuminati come Tonino Lamborghini che possono essere un faro per noi stessi e per i nostri iscritti al Club è un vero privilegio oltre che un obiettivo che continuiamo a perseguire con forza”.Rocket Sharing Company SpA sta già lavorando ad un altro importantissimo evento di che si terrà nel mese di novembre e che sarà legato ad un’altra esperienza unica legata questa volta al mondo del food, con un altro grande imprenditore come Oscar Farinetti, “Ma non vogliamo spoilerare adesso troppe informazioni, perchè sarà sempre un’occasione riservata ed esclusiva per i membri del nostro Club”, conclude Viganò.Rocket Sharing Company SpA offre grandi opportunità e grandi vantaggi ai propri membri, con l’obiettivo di favorire la creazione di relazioni commerciali, networking e opportunità di collaborazione tra imprenditori e professionisti provenienti da diversi settori con lo scopo di migliorare competenze e offrire soluzioni a imprenditori che hanno l’opportunità di confrontarsi con veri e propri “mentori” che spesso quei problemi li hanno già superati, e che possono suggerire soluzioni in un ambiente inclusivo e soprattutto innovativo. https://rocketcompany.it