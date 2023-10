Dangbei offre jusqu'à 25% de réduction sur ses vidéoprojecteurs intelligents pour les Prime Big Deal Days d’Amazon 2023

Dangbei | Grandes Promos pour les Prime Big Deal Days d'Amazon 2023 Dangbei | Emotn N1 Vidéoprojecteur Domestique sous Licence Officielle Netflix Dangbei Neo | Mini Projecteur Tout-en-un avec Netflix Intégré Dangbei Mars | Vidéoprojecteur Laser 1080p avec Netflix Préinstallé Dangbei Mars Pro | Vidéoprojecteur 4K Laser

LOS ANGELES, CALIFORNIA, UNITED STATES, October 6, 2023 / EINPresswire.com / -- Dangbei, fournisseur de services de divertissement à domicile sur grand écran, annonce des promotions exceptionnelles sur ses vidéoprojecteurs intelligents, proposant jusqu'à 25% de remises du 6 au 15 octobre. Cela précède les Prime Big Deal Days officiels. Les clients peuvent donc déjà bénéficier des mêmes réductions significatives lors du Prime Day lui-même.Les remises s'appliquent à deux catégories de vidéoprojecteurs de Dangbei : les mini-projecteurs nomades et les Home Cinéma laser, répondant ainsi aux besoins diversifiés du public.*Mini vidéoprojecteurs - Visionner les séries et films Netflix en toute mobilité* Emotn N1 pour 299 € (Prix d'origine : 399 €)En tant que premier vidéoprojecteur sous licence officielle de Netflix, Prime Video et YouTube de la marque, l'Emotn N1 offre un accès simple aux contenus de streaming les plus populaires. Ce vidéoprojecteur compact possède d’une résolution native de 1080p, projetant des images d'une clarté cristalline. La compatibilité avec la norme HDR10 permet d'obtenir des affichages éclatants, et un bon contraste garantit des blancs lumineux et des noirs profonds. Sa forme fine et rectangulaire le rend adapté à une prise en main aisée tout en occupant peu d'espace à la maison. Un support intégré permet alors d'ajuster l'angle de projection: un trépied n'est donc plus nécessaire. Le N1 est facile à installer en 3 secondes. Avec l’appui de son autofocus ToF et de sa correction automatique du trapèze, les utilisateurs peuvent profiter immédiatement de leur contenu préféré. Et tout cela, à un prix final en dessous de 300 €, faisant de l'Emotn N1 un choix en excellent rapport qualité-prix.Découvrez l'Emotn N1sur Amazon FR : https://www.amazon.fr/dp/B0BQJBYS2T sur FNAC : https://www.fnac.com/mp48925704/EMOTN-N1-Videoprojecteur-Domestique-sous-Licence-Officielle-Netflix-Cinema-Maison-avec-500-Lumens-ANSI-1080P-Noir/w-4 Dangbei Neo pour 499 € (Prix d'origine : 599 €)Jusqu'à présent, le Dangbei Neo se distingue par sa portabilité. Mesurant seulement 10 cm d'épaisseur et pesant 1,42 kg, il est le vidéoprojecteur le plus léger proposé par la marque. Malgré ses dimensions compactes, il est capable de produire une image de 120 pouces aux couleurs vives, offrant ainsi une expérience de divertissement de qualité pendant les déplacements. Grâce à l'intégration de Netflix, regarder des émissions et des films devient un jeu d'enfant.Découvrez le Dangbei Neosur Amazon FR : https://www.amazon.fr/dp/B0BZ7M7RW2 sur FNAC : https://www.fnac.com/mp48940475/DANGBEI-Neo-Videoprojecteur-Full-HD-1080P-avec-WiFi-et-Bluetooth-avec-Licence-Netflix/w-4 *Vidéoprojecteurs Home Cinéma Laser - Transformer le Salon en Salle de Cinéma* Dangbei Mars 1080p pour 849 € (Prix d'origine : 1099 €)Les utilisateurs peuvent vivre l'expérience du cinéma à la maison avec le Dangbei Mars. Doté d'une puissance laser de 2100 lumens, cet appareil élégant projette des images Full HD 1080p natives jusqu'à 180 pouces. La prise en charge du HDR10 et du HLG permet d'obtenir des couleurs et un contraste riches comme dans un film. Le réglage adaptatif de la luminosité par l'IA optimise l'image pour adapter l'environnement. Le Netflix intégré donne un accès instantané à des milliers de films et d'émissions sans avoir recours à des appareils supplémentaires. Les deux haut-parleurs Dolby Audio™ de 10 W vous garantissent que chaque détail est entendu avec une clarté cristalline. L’expérience du grand écran est facile avec le Dangbei Mars - il suffit d’une simple pression sur un bouton pour profiter d'un divertissement de qualité comme dans un cinéma.Découvrez le Dangbei Marssur Amazon FR : https://www.amazon.fr/dp/B0C5MZ5XN3 sur Darty : https://m.darty.com/m/achat/ref/MC348925521.html Dangbei Mars Pro 4K pour 1349 € (Prix d'origine : 1799 €)Le Dangbei Mars Pro élève l'expérience de visionnage à un niveau supérieur à l’aide de la résolution 4K UHD et du moteur d'image AI Realistic Pro. La technologie MEMC améliore la fluidité des mouvements, tandis que le Dolby Audio™ et le DTS HD audio créent une expérience sonore immersive. Les passionnés de jeux vidéo apprécieront le mode jeu, et la certification TÜV Low Blue Light assure la protection des yeux. Grâce à ces fonctionnalités, le Dangbei Mars Pro s’impose comme un choix idéal pour les amateurs de loisirs à la maison à la recherche d'une qualité sonore et visuelle de haute qualité, sans pour autant vider leur portefeuille.Découvrez le Dangbei Mars Prosur Amazon FR : https://www.amazon.fr/dp/B0BFWM332P sur FNAC : https://www.fnac.com/mp48927264/DANGBEI-Mars-Pro-4K-Laser-Videoprojecteur-3200-ANSI-Lumens-HDR-10-Android-4G-128G/w-4