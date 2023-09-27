Submit Release
News Search

There were 1,509 press releases posted in the last 24 hours and 467,992 in the last 365 days.

Anaqua 借助全新領導層、客戶、解決方案及新區域總部在日本乘勝追擊

Futoshi Saito 擔任日本總裁兼總經理

波士頓, Sept. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先創新及知識產權 (IP) 管理技術提供商 Anaqua 今日宣布，對其日本分公司的行政領導團隊進行變動，以繼續公司在該國的強勁增長軌跡。Futoshi Saito 將於 2023 年 10 月 10 日加入 Anaqua 日本分公司擔任總裁兼總經理，負責在日本推動 Anaqua 的持續業務發展，並提供更好的客戶解決方案。

Saito 先生此前在 LexisNexis 擔任日本和韓國地區董事總經理一職；在加入 LexisNexis 前曾在 Thomson Reuters （現已併入Clarivate）擔任日本地區 IP 及科學業務主管。Saito 先生擁有日本獨協大學國際研究學士學位，並曾在紐約州立大學奧爾巴尼分校歷史學研究生院學習。

Anaqua 同時宣布啟用其位於東京火炬塔常盤橋大樓的新區域總部。該新區域總部為 Anaqua 提供了更多的辦公空間以支持該公司的加速發展，進一步壯大了公司團隊，亦實現了年初至今新銷售額 50% 的增長。此舉延續了 Anaqua 日本分公司投資於人、基礎設施和解決方案以便為客戶提供全日本最全面有效的 IP 管理軟件及解決方案的使命。Anaqua 近期在日本的其他投資還包括在 Microsoft Azure 上開設第二個客戶數據中心，為不斷增長的養老金和續期業務僱傭更多團隊成員，以及為製藥市場和商標領域的專業人士在 AQX IP 管理平台上開發針對日本的增強功能。

Saito 表示，「我十分高興能夠加入 Anaqua，在我多年的 IP 和法律科技行業從業生涯中，我一直十分欣賞這家公司。我很榮幸能夠領導 Anaqua 日本分公司下一個階段的增長，幫助我們的客戶更好地保護其 IP 投資組合並實現價值最大化。」

Anaqua 首席執行官 Bob Romeo 表示，「我們很高興能任命 Saito 先生領導 Anaqua 在日本的業務。他在 IP 和技術領域的豐富經驗能令其迅速融入我們的業務和更廣闊的市場，與我們現有的和潛在的客戶們建立起重要關係，並為我們的團隊和業務的進一步發展提供強力的領導。我對我們在日本地區的業務感到非常自豪，並對我們在這一地區未來的發展充滿期待。」

關於 Anaqua

Anaqua, Inc. 是一家主要面向大型企業和律師事務所的綜合知識產權 (IP) 管理技術解決方案和服務的優質供應商。其 IP 管理軟件解決方案 AQX 和 PATTSY WAVE 均提供具有大數據分析和技術支援服務的最佳實踐工作流程，以創建一個智能環境，旨在為 IP 策略提供資訊，支持 IP 決策，並簡化 IP 營運，為每個細分領域客戶的需求提供量身訂製的解決方案。如今，近一半的美國前 100 名專利伸請者和全球品牌，以及全球各地愈來愈多的律師事務所使用 Anaqua 的解決方案。超過一百萬名 IP 管理人員、律師、律師助理、管理者和創新者使用 Anaqua 平台滿足其 IP 管理需求。Anaqua 的全球業務總部位於波士頓，同時在美國、歐洲和亞太地區設有辦事處。如需了解更多資訊，請瀏覽 anaqua.com 或在 LinkedIn上關注我們的動態。

公司聯絡人：
Kyoko Tsurumi
行銷與傳播副總監
Anaqua
ktsurumi@Anaqua.com


 


Primary Logo

You just read:

Anaqua 借助全新領導層、客戶、解決方案及新區域總部在日本乘勝追擊

Distribution channels: Media, Advertising & PR


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more