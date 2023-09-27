Anaqua 借助全新領導層、客戶、解決方案及新區域總部在日本乘勝追擊

Futoshi Saito 擔任日本總裁兼總經理

波士頓, Sept. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先創新及知識產權 (IP) 管理技術提供商 Anaqua 今日宣布，對其日本分公司的行政領導團隊進行變動，以繼續公司在該國的強勁增長軌跡。Futoshi Saito 將於 2023 年 10 月 10 日加入 Anaqua 日本分公司擔任總裁兼總經理，負責在日本推動 Anaqua 的持續業務發展，並提供更好的客戶解決方案。

Saito 先生此前在 LexisNexis 擔任日本和韓國地區董事總經理一職；在加入 LexisNexis 前曾在 Thomson Reuters （現已併入Clarivate）擔任日本地區 IP 及科學業務主管。Saito 先生擁有日本獨協大學國際研究學士學位，並曾在紐約州立大學奧爾巴尼分校歷史學研究生院學習。

Anaqua 同時宣布啟用其位於東京火炬塔常盤橋大樓的新區域總部。該新區域總部為 Anaqua 提供了更多的辦公空間以支持該公司的加速發展，進一步壯大了公司團隊，亦實現了年初至今新銷售額 50% 的增長。此舉延續了 Anaqua 日本分公司投資於人、基礎設施和解決方案以便為客戶提供全日本最全面有效的 IP 管理軟件及解決方案的使命。Anaqua 近期在日本的其他投資還包括在 Microsoft Azure 上開設第二個客戶數據中心，為不斷增長的養老金和續期業務僱傭更多團隊成員，以及為製藥市場和商標領域的專業人士在 AQX IP 管理平台上開發針對日本的增強功能。

Saito 表示，「我十分高興能夠加入 Anaqua，在我多年的 IP 和法律科技行業從業生涯中，我一直十分欣賞這家公司。我很榮幸能夠領導 Anaqua 日本分公司下一個階段的增長，幫助我們的客戶更好地保護其 IP 投資組合並實現價值最大化。」

Anaqua 首席執行官 Bob Romeo 表示，「我們很高興能任命 Saito 先生領導 Anaqua 在日本的業務。他在 IP 和技術領域的豐富經驗能令其迅速融入我們的業務和更廣闊的市場，與我們現有的和潛在的客戶們建立起重要關係，並為我們的團隊和業務的進一步發展提供強力的領導。我對我們在日本地區的業務感到非常自豪，並對我們在這一地區未來的發展充滿期待。」

關於 Anaqua

Anaqua, Inc. 是一家主要面向大型企業和律師事務所的綜合知識產權 (IP) 管理技術解決方案和服務的優質供應商。其 IP 管理軟件解決方案 AQX 和 PATTSY WAVE 均提供具有大數據分析和技術支援服務的最佳實踐工作流程，以創建一個智能環境，旨在為 IP 策略提供資訊，支持 IP 決策，並簡化 IP 營運，為每個細分領域客戶的需求提供量身訂製的解決方案。如今，近一半的美國前 100 名專利伸請者和全球品牌，以及全球各地愈來愈多的律師事務所使用 Anaqua 的解決方案。超過一百萬名 IP 管理人員、律師、律師助理、管理者和創新者使用 Anaqua 平台滿足其 IP 管理需求。Anaqua 的全球業務總部位於波士頓，同時在美國、歐洲和亞太地區設有辦事處。如需了解更多資訊，請瀏覽 anaqua.com 或在 LinkedIn上關注我們的動態。

公司聯絡人：

Kyoko Tsurumi

行銷與傳播副總監

Anaqua

ktsurumi@Anaqua.com



