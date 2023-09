ECO Canada organise son troisième salon annuel de l’emploi environnemental

CALGARY, Alberta, 26 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 21 septembre, ECO Canada a organisé son troisième salon de l'emploi virtuel national, réunissant des organisations innovantes, des leaders d'opinion et des entreprises du secteur de l'environnement, ou qui investissent dans la main-d’œuvre environnementale. Ce salon de l’emploi a réuni 21 commanditaires et plus de 2500 participants, engendré 5000 visites uniques de kiosque et plus de 780 candidatures ont été déposées. En marge de l'événement en anglais, ECO Canada a également organisé le 06 septembre dernier son tout premier salon virtuel de l’emploi en français, adapté à la main-d'œuvre environnementale du Québec qui fut une belle réussite avec la présence de 16 sponsors et 585 inscrits, plus de 160 candidatures déposées et plus de 1000 visites uniques sur les kiosques. Les deux salons de l’emploi 2023 ont enregistré un taux record de participation chez ECO Canada.

La plateforme interactive du salon de l’emploi recrée l'aspect et la sensation d'un salon qui se déroulerait en personne. Les employeurs disposent de kiosques entièrement personnalisables à leur marque et avec de multiples options de chat et de vidéo pour entrer en contact avec les participants au salon. Ceux-ci peuvent parcourir les kiosques comme ils le feraient dans un salon en personne, ainsi qu’assister à des webinaires en direct dans l'auditorium. Les webinaires portent sur des sujets d’intérêt pour les chercheurs d’emploi comme notamment la rédaction de CV et de lettres de motivation, les perspectives pour les nouveaux arrivants, les carrières vertes pour les personnes handicapées, les conseils pour les entretiens d'embauche, et où et comment trouver du travail dans le secteur de l'environnement, entre autres.

Les employeurs ont eu l’opportunité quant à eux d'entrer directement en contact avec des candidats potentiels, tous désireux de contribuer à la croissance de l’économie verte et à l'avancement des initiatives environnementales. Parmi les organisations présentes, et pour ne citer qu’elles, Matrix Solutions, Bishop Water, Energy Safety Canada et bien d'autres encore.

Récemment, les salons virtuels de l'emploi sont apparus comme une solution dynamique pour aider les employeurs à s'affranchir de toutes les contraintes, tant logistiques que financières ou encore de disponibilité, des salons de recrutement traditionnels. Grâce à une plateforme 3D en ligne, les employeurs et les demandeurs d'emploi peuvent désormais entrer en contact dans un cadre virtuel imitant la sensation d'un événement physique, mais sans les contraintes connues pour être une source de frustration pour les recruteurs. Cet événement permet également aux demandeurs d'emploi d'entrer en contact avec des employeurs partout au Canada, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

"Notre salon virtuel de l’emploi s'inscrit dans notre mission qui consiste à soutenir la croissance d'une main-d'œuvre environnementale diversifiée et qualifiée", déclare Kevin Nilsen, président-directeur général d’ECO Canada. "Il offre une occasion unique aux individus et aux organisations de se connecter, d'apprendre et de collaborer d'une manière durable et accessible."

Près de 30 % de la main-d'œuvre actuelle devant partir à la retraite au cours de la prochaine décennie, il est de plus en plus crucial d'attirer de nouveaux talents, notamment de jeunes professionnels dans les métiers de l’environnement. D'ici à 2025, plus de 170 000 emplois dans ce secteur devront être pourvus et des pénuries de main-d'œuvre sont prévues dans de nombreux métiers.

Ces salons virtuels l’emploi ont également permis aux demandeurs d'emploi et aux employeurs d'en apprendre davantage sur les programmes de financement salarial d'ECO Canada. L'engagement d'ECO Canada envers la main-d'œuvre environnementale a permis de créer plus de 17 000 emplois, et les subventions fédérales accordées dans le cadre de la gestion et de la promotion par ECO Canada de ces programmes s'élèvent à ce jour à plus de 176 millions de dollars. Cliquez ici pour consulter tous les programmes d'emploi d’ECO Canada actuellement disponibles.

https://eco.ca/professionnels/demande-de-financement/

Pour en savoir plus sur ECO Canada et sur les événements à venir, visitez le site : https://eco.ca/accueil/

À propos d'ECO Canada :

ECO Canada est le gardien de l'industrie environnementale canadienne. De la création d'emplois au financement des salaires, en passant par la formation et la recherche sur le marché du travail, nous défendons de bout en bout la carrière d'un professionnel de l'environnement. Notre objectif est de promouvoir et de stimuler une croissance économique responsable et durable au sein de l'industrie, tout en veillant à ce que la protection de l'environnement et les meilleures pratiques soient des priorités. Au cours des 30 dernières années, nous avons mis en place des partenariats universitaires, des outils et des recherches pour former et certifier les travailleurs dans le domaine de l'environnement et contribuer à pourvoir le marché du travail avec de la main-d’œuvre qualifiée.

Nous travaillons avec les instances gouvernementales, les décideurs politiques, les universités, les étudiants, les employeurs, les professionnels, l'industrie dans sa globalité et les publics internationaux pour nous assurer que nous soutenons le Canada en tant que leader mondial en matière de solutions innovantes pour la main-d'œuvre et la création d'emplois environnementaux. Nous demeurons la source de référence sur le marché du travail environnemental; nos recherches fournissent des statistiques et des analyses inégalées sur les tendances de l'industrie en matière d'économie et de main-d'œuvre, qui permettent d'identifier les lacunes et les besoins pour des prises de décision éclairées.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Aaron Wilson

Vice-président, Marketing et ventes

ECO Canada

media@eco.ca