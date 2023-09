L’expérience de l'équipe, au service des actionnaires

QUÉBEC, 26 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goldstar Minerals Inc, TSX-V : GDM, GDMIF U.S.: OTC

La transition effectuée dans l'équipe des gestionnaires et des membres du C.A. de Goldstar Minerals Inc. (GDM), bientôt Green Mining Innovation (GMI) est maintenant connue. Avec l’addition de ses nouveaux membres, cette équipe formidable cumulera plus de 200 ans d’expérience active dans le secteur minier.

M. Arhire et M. Marcoux à titre de membres du C.A., et M. Bélisle gestionnaire, en temps que CFO, se joindront aux professionnels déjà en place au sein de GDM :

Membres du Conseil d’administration :



Alexandru Arhire, président, BA.Sc. PH.D P. ingénieur civil

Jacques Tremblay, administrateur, B.A. Sc. ingénieur minier.

François Perron, administrateur, B.Sc. MBA

Louis Marcoux , administrateur, B.A. Sc. ingénieur minier.

André Gagné, administrateur, Dirigeant d’entreprises

Daniel Routhier, administrateur indépendant, Maître Électricien

Danielle Giovenazzo, administrateur, B.Sc., PH.D, P. GEO géologue

Elisa Denise Turcot, secrétaire du C.A.

La Société a sélectionné des experts du secteur minier afin de mettre en place les comités Technique, de Gouvernance, de Vérification, et un nouveau Comité Environnemental qui respecte l’idéologie de GMI.

M. Alexandru Arhire, qui agira comme Président du C.A., est titulaire d'une M.Sc. en génie civil et est membre des associations professionnelles PEO et OIQ au Canada. Ses 41 années d'expérience professionnelle démontrent une expertise internationale technique et stratégique extrêmement pertinente. Il a été impliqué dans des projets miniers souterrains et à ciel ouvert, ayant réalisé avec succès des mandats d'ingénierie, des études de faisabilité, la construction de sites et la gestion de la construction pour plusieurs grandes sociétés minières, dont Placer Dome, Noranda, Falconbridge, Agnico Eagle, Xstrata, Iamgold et Semafo.

M. Louis Marcoux sera administrateur sur le C.A. et sera président du Comité Environnemental.

Ce dernier est diplômé en génie minier de l’Université Laval et compte plus de 40 ans d’expérience dans le domaine minier au Québec. Spécialiste dans l’application des lois régissant le secteur minier au Québec, il possède une expertise de pointe dans la mise en place des technologies de restauration des sites miniers et de l'application des normes environnementales. Louis a occupé les postes d’Ingénieur Expert au ministère des Ressources Naturelles du Québec (MERN) Directeur de projet pour la firme d’ingénierie conseils Golder et Ingénieur en Environnement pour la multinationale Glencore.

M. Daniel Bélisle occupera le poste de CFO pour Goldstar minerals.

Il a débuté sa carrière comme auditeur professionnel et a par la suite acquis l’expérience de vérificateur en milieu manufacturier chez Bombardier/Canadair ainsi que les compétences en gestion à titre de contrôleur . Au cours des 20 dernières années il a travaillé à titre de consultant ou de CFO auprès de Genius, Windfall Geotek et Ressources Glen Eagle. M. Bélisle a développé une expertise en rapport d’information financière, en gouvernance et en financement de sociétés ouvertes dans le contexte de la réglementation de la bourse de croissance TSX. Il est membre de l'Ordre des Comptables Professionnels Agréés du Québec (CPA).

Dans le cadre de ces nominations Goldstar Minerals octroiera 250 000 options à M. Arhire, 250 000 à M. Marcoux, ainsi que 500 000 options à M. Bélisle. Le prix de ces options sera déterminé à la clôture.

Goldstar Minerals tient à mentionner que M. David Crevier restera à titre de conseiller spécial du président, et veut également remercier M. Jonathan Federico et M. Stephen Butrenchuk pour leurs nombreuses années de service au sein de GDM.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter:

André Gagné, PDG

581-983-6815

ceo@greenmininginnovation.ca

Site : greenmininginnovation.ca

