Mediaocean reïntroduceert Flashtalking ter ondersteuning van de creatieve kracht van advertenties

De herintroductie van de tech-stack voor adverteerders gaat gepaard met nieuw onderzoek naar de creatieve impact van omnichannel marketeers

NEW YORK, Sept. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mediaocean ( www.Mediaocean.com ), het toonaangevende platform voor omnichannel advertising, kondigt de herintroductie van Flashtalking aan als de beste onafhankelijke tech-stack voor marketeers die hun creatieve relevantie en processen willen inzetten binnen alle digitale marketingkanalen. Met herwerkte branding en een nieuwe website die een kijk biedt in de toekomst van advertising, voorziet Flashtalking de bekendste merken ter wereld van innovatieve oplossingen om de kracht van creativiteit te benutten voor efficiëntere mediacampagnes. In het meest recente G2 Fall 2023 rapport, dat zich baseert op geverifieerde klantbeoordelingen , werd Flashtalking aangewezen als marktleider op het gebied van creatieve managementplatforms en cross-channel advertising .



“We zijn enorm opgetogen over de introductie van het vernieuwde Flashtalking-concept, wat onze leiderspositie in de categorie creatieve advertentietechnologieën verder zal vergroten. De nieuwe release vult de huidige stand van zaken in de sector aan: creatieve personalisatie is de motor achter de successen van omnichannel marketeers”, vertelt Ben Kartzman, COO van Mediaocean en Flashtalking. “De door ons platform gegenereerde resultaten zijn voor ons team de drijfveer om voortdurend te blijven innoveren. Onze door AI gedreven tech-stack geeft vorm aan een rooskleurige toekomst voor zowel ons bedrijf als onze klanten.”

De bekendmaking valt tevens samen met de Q3 publicatie van het onderzoeksrapport “Breaking through the Digital Ad Ceiling with Creative Personalization”. De bevindingen in het rapport geven aan dat er steeds meer aandacht is voor creatieve advertentietechnologie voor automatisering, relevantie en intelligentie, wat baanbrekende campagnes op grote schaal zal opleveren. 97% van de marketeers zegt dat gepersonaliseerde advertenties bijdragen aan hogere conversies en meer klantbetrokkenheid, terwijl 79% stelt dat creatieve optimalisatie een onderdeel is van hun budgetten voor mediacontent.

Een transversaal onderzoek benadrukt het sentiment achter de evolutie van programmatische media, waarbij incrementele groei steeds lastiger te realiseren is en waardoor adverteerders op zoek gaan naar nieuwe opties om bedrijfsgroei te stimuleren. Onder de belangrijkste punten voor campagnes, waaronder targeting en bidmanagement, bleek creatieve optimalisatie de variabele te zijn die de grootste impact zal hebben voor omnichannel marketeers. Daarbij gaf maar liefst 96% van de respondenten aan dat creativiteit de komende 10 jaar een steeds belangrijkere rol zal innemen in reclamecampagnes.

Het onderzoek gaf verder ook inzicht in de belangrijkste uitdagingen en opportuniteiten op het vlak van creatieve personalisatie:

Ontoereikende inzichten en intelligente tools: 91% van de respondenten ziet enorme gaten in de kwaliteit van creatieve intelligentie.

Het onderzoek werd uitgevoerd met TechValidate om inzichten te verzamelen van 100 marktleiders op het gebied van merken, reclamebureaus, media- en techbedrijven binnen tien verticale marktsegmenten, waaronder de automobielsector, consumptiegoederen, D2C-marketing, entertainment, financiële diensten, de farmaceutische en gezondheidssector, de detailhandel, de IT-sector, telecommunicatieproviders en reisorganisaties. Ga naar www.flashtalking.com/infographic om een momentopname van de resultaten te bekijken.

“Dit onderzoek weerspiegelt een keerpunt voor ons bedrijf, onze partners en klanten. De kloof tussen creativiteit en media neemt alsmaar toe. Consumenten krijgen steeds meer irrelevante en repetitieve boodschappen te zien. Tegelijkertijd ontdekken marketeers de tekortkomingen en wat wel en niet aanslaat”, aldus Grant Parker, CRO van Mediaocean en Flashtalking. “Om hier een oplossing voor te bieden, hebben we onze missie en inspanningen op het gebied van creatieve advertentietechnologieën hertekend door wereldwijd marketeers te voorzien van vooruitstrevende tools voor creatieve personalisatie en optimalisatie. Het is hoog tijd om creatieve advertentietechnologieën te integreren in de omnichannel mediaworkflow, iets waar Flashtalking het voortouw in neemt.”

Op 28 september om 12:00 uur EST host het bedrijf een webinar om het onderzoek te bespreken en een betere kijk op de uitdagingen, opportuniteiten en vooruitzichten voor creatieve advertentietechnologieën en innovatie te krijgen. “The Mediaocean Current: Flashtalking Creative Intelligence” geeft deelnemers de gelegenheid om alles te weten te komen over de missie en oplossingen van Mediaocean en Flashtalking, met sprekers als Kartzman, Parker en CMO Aaron Goldman. Ga naar www.mediaocean.com/flashtalking-webinar om u te registreren. Daarna ontvangt u een link voor de live streaming of om de opname op een later tijdstip te bekijken.

Over Mediaocean

Mediaocean stuurt de toekomst van het advertentie-ecosysteem aan met technologische oplossingen die zowel merken als reclamebureaus in staat stellen om impactvolle omnichannel marketingdiensten te leveren. Met een jaarlijkse omvang van meer dan 200 miljard dollar aan mediamiddelen die via de software van Mediaocean worden beheerd, maakt het bedrijf gebruik van AI en machine learning om media-investeringen te beheren en bedrijfsresultaten te optimaliseren. De infrastructuur en technische tools voor advertenties van het bedrijf worden door meer dan 100.000 gebruikers aangewend om campagnes te sturen, gaande van de planning, inkoop, de adserver en creatieve verpersoonlijking tot de analyse, optimalisatie, facturatie en betalingen. Ga naar www.mediaocean.com voor meer informatie.

Over Flashtalking

Flashtalking benut de kracht van creativiteit voor een betere mediawerking. In de hoedanigheid van toonaangevende onafhankelijke tech-stack in advertentietechnologieën ten behoeve van relevantie en activatieprocessen voor digitale marketingkanalen, dicht onze technologie de kloof tussen creatieve input en mediakwaliteit. Middels automatisering brengen we op zichzelf staande teams samen met het oog op meer efficiënte producties, versioning en de bevordering van creativiteit. Personalisatie wordt mogelijk gemaakt door de meest relevante en impactvolle boodschap op het juiste moment aan de juiste consument over te brengen. Middels intelligente data krijgen we een grondig en transparant overzicht van welke boodschappen aanslaan bij verschillende doelgroepen met uiteenlopende achtergronden. Onze oplossingen zijn schaalbaar voor CTV, video, displays, sociale en native media, audio en commerciële mediakanalen. We richten ons op de integratie met bestaande tech-stacks om campagnes te optimaliseren via DSP's, DAM's, adservers, verificatiediensten, meettools en andere middelen. Flashtalking is als onderdeel van Mediaocean gelinkt aan de pijlers van de advertentiesector op het gebied van planning, inkoop en facturering. Ga naar flashtalking.com voor meer informatie.

