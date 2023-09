SeedBlink introduceert "Community Stars" om pre-seed tech start-ups te helpen gemakkelijker fondsen te werven

ROTTERDAM, Netherlands, Sept. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeedBlink, het financierings- en vermogensbeheerplatform voor Europese tech-start-ups, lanceert "Community Stars" - een initiatief speciaal voor startende ondernemingen in een vroeg stadium. Dit nieuwe type investeringsmogelijkheid, strategisch geplaatst naast VC-gesteunde rondes en syndicaties, is gericht op jonge start-ups die onder andere van technologie- en business accelerators afkomen.



Community Stars is daarmee een aanvulling op SeedBlink's aanbod voor start-ups en investeerders, dat een verscheidenheid aan financieringsmogelijkheden omvat die zijn afgestemd op specifieke investeringsbehoeften. Daarnaast biedt SeedBlink initiatieven zoals de Tech Investors Academy om het ondernemende ecosysteem op te leiden en te ontwikkelen, of Nimity, de vermogensbeheeroplossing voor bedrijven en hun particuliere investeerders.

"Community Stars is op een missie om veelbelovende oprichters samen te brengen met hun communities en zo essentiële ondersteuning te bieden in de vroege stadia van bedrijfsontwikkeling," zegt Robbin Hoogstraten, Regional Manager Benelux bij SeedBlink. "Een oprichter van een startup heeft niet alleen kapitaal nodig, maar ook een sterk netwerk. Wij zijn er om de benodigde kennis over financiering en infrastructuur te bieden, zodat ze een community van supporters kunnen opbouwen en hun visie kunnen ontwikkelen."

Eric Bartha, Head of Investment Management, voegt hieraan toe: "Uit gesprekken met startups blijkt dat er in elk Europees land echt behoefte is aan alternatieve financieringsoplossingen. We willen samenwerken met lokale incubators en accelerators om ondernemers met solide businessplannen en innovatieve ideeën te ondersteunen. Bovendien is dit nieuwe type mogelijkheid toegankelijk met een lager investeringsticket om de achterban van oprichters beter tegemoet te komen."

SeedBlink biedt momenteel drie soorten investeringsrondes, die elk inspelen op specifieke behoeften van start-ups en investeerders:

VC-gesteunde rondes: Deze zijn specifiek ontworpen voor start/scale-ups van seed tot Serie B. Met een investeringsbereik van €100.000 tot €2.000.000 zijn deze gericht op start/scale-ups met aantoonbare volwassenheid en tractie. Investeerders kunnen aan deze rondes deelnemen met tickets vanaf €2.500. Alle start-ups in deze categorie worden onderworpen aan een streng due-diligence proces dat wordt uitgevoerd door durfkapitaalpartnerfondsen.

Syndicaties: Dit type ronde is ook gericht op start/scale-ups, maar met een investeringsbereik tussen €100.000 en €1.000.000. Het grote verschil is echter dat de maturiteits- en tractiecheck van de start/scale-ups rechtstreeks wordt uitgevoerd door het SeedBlink-team, wat zorgt voor een strenge interne evaluatie.

Community Stars: gericht op start-ups in een zeer vroeg stadium (pre-seed). Ze richten zich op investeringen van €50.000 tot €300.000. Het grote voordeel hier is flexibiliteit en toegankelijkheid, waardoor investeerders kunnen deelnemen met tickets vanaf een veel lagere drempel van €500.



SeedBlink, dat onlangs is uitgebreid naar de Benelux met de overname van de Nederlandse crowdfundpionier Symbid, is een bekende naam in Centraal-Europa als investeringsplatform voor Europese tech startups. Het platform, dat bedrijven en investeerders in de Benelux nu toegang biedt tot een Europees investeringsnetwerk, overbrugt de kloof tussen techbedrijven en investeerders, stimuleert groei en helpt zo een Europese tech hub te creëren.

Over SeedBlink

SeedBlink is een equity management en in technologie gespecialiseerd venture investeringsplatform dat Europese startups en hun stakeholders in staat stelt om toegang te krijgen tot equityfinanciering, deze te beheren en te verhandelen naast gevestigde institutionele investeerders.

SeedBlink SA is geregistreerd in het register van de Roemeense financiële toezichthouder (ASF), onder nummer PJR28FSFPR/400001 per 3 november 2022, met een EU-paspoort volgens het register van crowdfundingdienstverleners van de European Securities and Market Authority (ESMA). Neem contact met ons op via e-mail: press@seedblink.com.