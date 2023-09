BUCAREST, Roumanie, 26 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeedBlink, la plateforme de co-financement et de gestion des capitaux propres pour les start-ups technologiques européennes, lance « Stars de la Communauté », une initiative dédiée aux start-ups en phase de démarrage. Ce nouveau programme, allant stratégiquement de pair avec les cycles financés par du capital-risque et les syndications, vise à porter à maturité les start-ups de la technologie et les accélérateurs d'entreprises.



« Stars de la Communauté » complète ainsi les services proposés par SeedBlink aux start-ups et aux investisseurs, qui intègrent toute une variété de modalités de financement adaptées à des besoins d'investissements spécifiques, ainsi que des initiatives telles que la Bibliothèque pour les Investisseurs en Technologie (Tech Investors Academy en anglais) dont le but est d'éduquer et développer l'écosystème entrepreneurial, ou encore Nimity, la plateforme de gestion des capitaux propres dédiée aux entreprises et à leurs investisseurs privés.

« Notre programme « Stars de la Communauté » a pour mission de rapprocher les fondateurs de start-ups promises à un avenir brillant de leurs communautés, en leur apportant un soutien essentiel dans les premières étapes du développement de l'entreprise », a déclaré Ionuț Patrahau, Associé directeur et Développement commercial chez SeedBlink. « Un fondateur de start-up a besoin non seulement de capitaux, mais aussi d'un solide réseau. Nous sommes là pour leur apporter les connaissances nécessaires en matière de financement et d'infrastructure pour leur permettre de développer une communauté de supporters tout en peaufinant leur vision ».

Eric Bartha, responsable de la gestion des investissements, a ajouté : « D'après nos discussions avec les start-ups, il existe un réel besoin de financement alternatif dans tous les pays européens. Nous voulons faire équipe avec des incubateurs d'entreprises et des accélérateurs de start-ups locaux pour soutenir les entrepreneurs qui ont à la fois des plans d'affaires solides et des idées novatrices. De plus, ce nouveau programme est accessible avec une contribution plus basse permettant de mieux s'adapter aux sponsors des entrepreneurs ».

Le projet pilote de « Stars de la Communauté » concerne la start-up Unison, spécialisée dans les goûters végétaliens. À l'avenir, la plateforme accueillera une variété de start-ups prometteuses, toutes en phase de démarrage et fraîchement portées à maturité par des accélérateurs européens.

SeedBlink propose actuellement trois principaux types de cycles d'investissements, chacun répondant à des besoins spécifiques de start-ups et d'investisseurs :

Cycles financés par du capital-risque : ces cycles sont spécialement conçus pour les start-ups, de la phase d'amorçage à la levée en série B. Avec une gamme d'investissements allant de 100 000 € à 2 000 000 €, ils s'adressent aux jeunes entreprises dont la maturité et l'attrait sont démontrés. Les investisseurs peuvent participer à ces cycles avec des contributions de 2 500 € minimum. Toutes les start-ups de cette catégorie sont soumises à un processus rigoureux de due diligence conduit par des fonds de capital-risque partenaires.

: ces cycles sont spécialement conçus pour les start-ups, de la phase d'amorçage à la levée en série B. Avec une gamme d'investissements allant de 100 000 € à 2 000 000 €, ils s'adressent aux jeunes entreprises dont la maturité et l'attrait sont démontrés. Les investisseurs peuvent participer à ces cycles avec des contributions de 2 500 € minimum. Toutes les start-ups de cette catégorie sont soumises à un processus rigoureux de due diligence conduit par des fonds de capital-risque partenaires. Syndications : ce type de cycle de financement s'adresse également aux start-ups en phase d'amorçage, mais avec une fourchette d'investissement comprise entre 100 000 € et 1 000 000 €. Tout comme les cycles financés par du capital-risque, les investisseurs peuvent participer avec des contributions de 2 500 € minimum. Toutefois, la principale différence réside dans le fait que le contrôle des start-ups est effectué directement par l'équipe de SeedBlink, menant ainsi une évaluation rigoureuse en interne.

: ce type de cycle de financement s'adresse également aux start-ups en phase d'amorçage, mais avec une fourchette d'investissement comprise entre 100 000 € et 1 000 000 €. Tout comme les cycles financés par du capital-risque, les investisseurs peuvent participer avec des contributions de 2 500 € minimum. Toutefois, la principale différence réside dans le fait que le contrôle des start-ups est effectué directement par l'équipe de SeedBlink, menant ainsi une évaluation rigoureuse en interne. Stars de la Communauté : cycle destiné aux start-ups à un stade très précoce (ou pré-amorçage). Ce type de financement concerne des investissements allant de 50 000 € à 300 000 €. Ses deux principaux avantages sont la flexibilité et l'accessibilité : les investisseurs peuvent ainsi participer avec des bons d'investissement bien inférieurs, à partir de 500 €.



Impact au niveau européen

SeedBlink s'est imposée comme un pilier essentiel dans l'évolution de l'écosystème européen des start-ups technologiques. Avec un bilan impressionnant de co-investissements réalisés dans plus de 100 start-ups technologiques de plus de 15 pays, et appuyée par son réseau de 75 000 investisseurs dans 92 pays, SeedBlink a réussi à lever pas moins de 250 millions d'euros pour soutenir l'innovation technologique.

À propos de SeedBlink

SeedBlink est une plateforme de gestion des capitaux propres et de co-investissement spécialisée dans la technologie, qui permet aux start-ups européennes et à leurs parties prenantes d'avoir accès aux fonds propres, de les gérer et de les négocier aux côtés d'investisseurs institutionnels bien établis.