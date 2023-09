President Tshisekedi of the Democratic Republic of Congo emphasizes security, economic and environment in UNGA Address

President, H.E. Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo (photo credit: Office of the President, Democratic Republic of Congo) President, H.E. Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo (photo credit: Office of the President, Democratic Republic of Congo)

NEW YORK, NY, UNITED STATES OF AMERICA, September 25, 2023 / EINPresswire.com / -- The President of the Democratic Republic of Congo, H.E. Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, addressed the 78th session of the United Nations General Assembly, which opened this week in New York, on a number of subjects of crucial importance to the nation, region and world.In his address, President Tshisekedi focused on the DRC's aspirations for a more stable, prosperous and equitable future, expressing "his determination to speed up the withdrawal of Monusco from the DRC by the end of 2023" Accelerating the withdrawal of peacekeepers is becoming an urgent necessity to ease tensions between Monusco and the Congolese populationThe Congolese government will enter into discussions with the UN to bring forward the start date of the withdrawal by one year, aligning it with the next national electionsFaced with the situation in the east of the country, the President reiterated the Democratic Republic of Congo's request to the UN Security Council "to sanction any natural or legal person involved in war crimes, serious human rights violations and breaches of international law on Congolese territory" We remain committed to pursuing justice and fighting impunity. For example, the Government recently published the second volume of “the White Book”, aimed at exposing the devastation caused by the Rwandan aggression, and launching an urgent appeal to the international community to put an end to this devastating crisis.The Democratic Republic of Congo also remains resolutely committed to promoting the ecological and energy transition in Africa and around the world. To this end, the President of the Republic has "called for the creation of a fair carbon market with incentive prices, while strengthening the effectiveness of climate financing” Indeed, we are ready to cooperate with public and private partners worldwide to develop our strategic mineral resources as part of this transition.We also reaffirm our commitment to devoting 30% of our national territory to preserving biodiversityAt a time when the world is facing an increase in hunger, malnutrition, humanitarian needs and population displacement, as well as climatic and environmental disasters, the President defended "the pooling of international efforts. This multilateral approach, based on mutual trust and solidarity, is seen as essential for tackling these major challenges and promoting peace, security, prosperity and progress"In order to alleviate the suffering of women victims of conflict-related violence and to repair the damage caused to them, the Democratic Republic of Congo has set up specific institutional mechanismsThese include the Fonds National des Réparations des Victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (FONAREV), created in December 2022. This fund testifies to the Congolese government's unwavering commitment to the rehabilitation of victims and the fight against impunity.The President of the Republic strongly advocated "the inclusion of two representatives from the African continent as permanent members of the United Nations Security Council"This strategic initiative aims to promote a more equitable geographical balance and greater representativeness within this organization, which is crucial to world peace. The inclusion of Africa as a permanent member of the Security Council is a significant step towards more democratic and inclusive global governance, reflecting contemporary geopolitical realities and strengthening the UN's ability to respond effectively to complex global challenges.Finally, the President affirmed that "the country is actively preparing for the upcoming general elections"The Independent National Electoral Commission (CENI) has already convened the electoral body and published the lists of candidates for the national and provincial legislative and municipal elections Measures are in place to guarantee the transparency, inclusiveness, equal opportunity and credibility of these crucial elections. UN Web TV (September 20, 2023) (22m:45sec)9 Ibid. UN Web TV (September 20, 2023) (25m:50sec)10 For more details visit https://www.ceni.cd 11 For more details visit https://www.ceni.cd/devenir-candidat Le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo met l'accent sur les questions de sécurité, de gestion économique et environnementale lors du discours de l'Assemblée générale des Nations UniesLe Président de la République Démocratique du Congo, S.E. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la 78ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui s'est ouverte cette semaine à New York, sur un certain nombre de sujets d'importance cruciale pour la nation, la région et le monde.Dans son discours, le président Tshisekedi a mis l'accent sur les aspirations de la RDC à un avenir plus stable, plus prospère et plus équitable, exprimant « sa détermination à accélérer le retrait de la Monusco de la RDC d'ici fin 2023 ». Accélérer le retrait des casques bleus devient une urgence. Une nécessité d'apaiser les tensions entre la Monusco et la population congolaiseLe gouvernement congolais va entamer des discussions avec l'ONU pour avancer d'un an la date du début du retrait, l'alignant sur les prochaines élections nationales.Face à la situation dans l'est du pays, le Président a réitéré la demande de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU « de sanctionner toute personne physique ou morale impliquée dans des crimes de guerre, des violations graves des droits de l'homme et des violations du droit international sur le territoire congolais ». « Nous restons déterminés à poursuivre la justice et à lutter contre l'impunité. Par exemple, le gouvernement a récemment publié le deuxième volume du « LIVRE BLANC », visant à dénoncer les ravages causés par l'agression rwandaise et à lancer un appel urgent à la communauté internationale pour qu'elle mette un terme à cette crise dévastatrice.La République Démocratique du Congo reste également résolument engagée en faveur de la transition écologique et énergétique en Afrique et dans le monde. A cet effet, le Président de la République a « appelé à la création d'un marché carbone équitable avec des prix incitatifs, tout en renforçant l'efficacité du financement climatique ». En effet, nous sommes prêts à coopérer avec des partenaires publics et privés du monde entier pour développer nos ressources minérales stratégiques. ressources dans le cadre de cette transition.Nous réaffirmons également notre engagement à consacrer 30% de notre territoire national à la préservation de la biodiversitéA l'heure où le monde est confronté à une augmentation de la faim, de la malnutrition, des besoins humanitaires et des déplacements de populations, ainsi qu'à des catastrophes climatiques et environnementales, le Président a défendu « la mutualisation des efforts internationaux. Cette approche multilatérale, fondée sur la confiance mutuelle et la solidarité, est considérée comme essentielle pour relever ces défis majeurs et promouvoir la paix, la sécurité, la prospérité et le progrès. »Afin d’alléger les souffrances des femmes victimes des violences liées aux conflits et de réparer les dégâts qui leur sont causés, la République Démocratique du Congo a mis en place des mécanismes institutionnels spécifiquesIl s'agit notamment du Fonds National des Réparations des Victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (FONAREV), créé en décembre 2022. Ce fonds témoigne de l'engagement sans faille du gouvernement congolais en faveur de la la réhabilitation des victimes et la lutte contre l'impunité.Le Président de la République a fortement préconisé « l'inclusion de deux représentants du continent africain comme membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies »Cette initiative stratégique vise à promouvoir un équilibre géographique plus équitable et une plus grande représentativité au sein de cette organisation cruciale pour la paix mondiale. L'inclusion de l'Afrique en tant que membre permanent du Conseil de sécurité constitue une étape importante vers une gouvernance mondiale plus démocratique et inclusive, reflétant les réalités géopolitiques contemporaines et renforçant la capacité de l'ONU à répondre efficacement aux défis mondiaux complexes.Enfin, le Président a affirmé que « le pays se prépare activement aux prochaines élections générales ».La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats aux élections législatives et municipales nationales et provinciales. Des mesures sont en place pour garantir la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité de ces élections cruciales. L'ONU est invitée à jouer un rôle important dans ce processus, en renforçant la légitimité et la démocratie de ces élections importantes pour l'avenir de la nation congolaise.La République démocratique du Congo reste déterminée à jouer un rôle actif dans la promotion de la paix et de la justice, ainsi que dans la lutte contre le réchauffement climatique, car elle se sait au centre des grands défis mondiaux.