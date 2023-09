Positron Emission Tomography Scanners Market Set to Surpass USD 1.2 Billion by 2030 | TMR Study

Positron Emission Tomography [PET] Scanners Market

PET scanners market is driven by increasing demand for non-invasive medical procedures coupled with the rising prevalence of chronic diseases

WILMINGTON, DELAWARE, UNITED STATES, September 22, 2023 / EINPresswire.com / -- Positron Emission Tomography [PET] Scanners Market is anticipated to reach US$ 1.2 billion by the end of 2030, growing at a CAGR of 3% between 2020 and 2030.Positron emission tomography (PET) is an imaging technique that is used to examine diseases and metabolic activities of tissues and organs inside the body with the use of radiotracer that is administered intravenously. In this technique, scan uses a special dye that has a radioactive tracer, and is administered as an intravenous injection labelled with oxygen15, nitrogen13 and fluorine18. These tracers are injected in the peripheral vein that move through blood circulation and helps to identify the blocked areas of peripheral veins precisely. Generally, this scan takes around 40 minutes to complete and it also measures the rate of glucose in the body. Moreover, this scan is a painless procedure. PET procedures provides information about the organs and tissues, shape, size and the position. PET is widely used by oncologists for diagnoses of various types of cancer and cardiologists, in order to diagnose cardiovascular diseases. Clinical use of PET is that it can distinguish between the non-malignant tumors and malignant tumors. PET is also used to map brain function and diagnosis of condition of diseases such as Alzheimerโ€™s disease. It covers the sales and revenue period from 2020 to 2030. The APAC region significant growth during the forecast period, driven by factors such as population growth, increasing disposable income, and a favorable economic climate.

Positron Emission Tomography (PET) Scanners Market: Competition Landscape
Koninklijke Philips N.V.
Canon Medical Systems Corporation
Siemens Healthineers
GE Healthcare
Neusoft Medical Systems Co., Ltd
ONCOVISION
MiE GmbH