Det første HP arbejdsforholdsindeks viser, at flertallet af mennesker verden over har et usundt forhold til arbejde

HP's undersøgelser viser, at forventningerne til arbejdet har ændret sig drastisk de sidste 2-3 år

Kun 27 % af alle vidensarbejdere siger, at de har et sundt forhold til arbejdet; Indien er det sundeste, Japan det mest usunde

83 % af alle vidensarbejdere i dag er parate til at tjene mindre for at blive lykkeligere på jobbet

Ledere anerkender, at følelsesmæssig intelligens er nøglen, mens medarbejderne siger, at de ikke ser nok til det

HP's globale undersøgelser identificerede seks primære drivkræfter for et sundt forhold til arbejdet – med anbefalinger, som virksomhedsledere og medarbejdere bør overveje

PALO ALTO, Calif., Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HP Inc. (NYSE: HPQ) afslørede i dag banebrydende resultater fra deres første HP arbejdsforholdsindeks, en omfattende undersøgelse, der undersøger medarbejdernes forhold til deres arbejde verden over.* Undersøgelsen, der omfattede mere end 15.600 respondenter på tværs af forskellige brancher i 12 lande, afslører, at verdens forhold til arbejdet er på et bristepunkt – og virkninger af dette er gennemgribende.

"Der er en kæmpe mulighed for at styrke verdens forhold til arbejde på måder, der både er gode for mennesker og gode for forretningen," siger Enrique Lores, præsident og CEO, HP Inc. "Som ledere må vi altid afvise det falske valg mellem produktivitet og glæde. De mest succesfulde virksomheder er baseret på kulturer, der gør det muligt for medarbejderne at udmærke sig i deres karriere og samtidig trives uden for arbejdet."

Undersøgelsen analyserede mere end 50 aspekter af folks forhold til deres arbejde, herunder arbejdets rolle i deres liv, deres færdigheder, evner, værktøjer og arbejdsområder samt deres forventninger til deres ledelse. Undersøgelsen undersøgte også, hvilken indflydelse arbejdet har på medarbejdernes trivsel, produktivitet, engagement og kultur. På denne baggrund udviklede HP deres arbejdsforholdsindeks, som er et udtryk for verdens forhold til arbejdet, der kan følges over tid. Det viste sig, at kun 27 % af vidensarbejdere i øjeblikket har et sundt forhold til deres arbejde; flere detaljer om indekset kan findes her.

Usunde forhold til arbejdet påvirker medarbejdernes mentale, følelsesmæssige og fysiske velbefindende

I denne undersøgelse, som er den første af sin slags, har HP talt med virksomhedsledere, IT-beslutningstagere og vidensarbejdere for at få indsigt i de faktorer, der skaber meningsfulde, produktive og målrettede arbejdsoplevelser. Resultaterne sætter fokus på de negative konsekvenser, som et usundt forhold til arbejdet har for en medarbejders liv og en arbejdsgivers forretning.

Når medarbejderne ikke er glade for deres forhold til arbejdet, går det ud over virksomheden:

Moral og engagement: Vidensarbejdere rapporterer om lavere produktivitet (34 %), øget manglende engagement på arbejdspladsen (39 %) og større følelse af manglende forbindelse (38 %).

Vidensarbejdere rapporterer om lavere produktivitet (34 %), øget manglende engagement på arbejdspladsen (39 %) og større følelse af manglende forbindelse (38 %). Fastholdelse: Selv når medarbejderne føler sig neutrale i forhold til deres arbejde, overvejer mere end 71 % at forlade virksomheden. Når de slet ikke er glade, stiger dette tal til 91 %.

Et usundt forhold til arbejdet kan påvirke medarbejdernes velbefindende:

Mentalt: Mere end halvdelen (55 %) af disse medarbejdere kæmper med dårligt selvværd og deres psykiske velbefindende og rapporterer om lavt selvværd og følelsen af at være en fiasko.

Mere end halvdelen (55 %) af disse medarbejdere kæmper med dårligt selvværd og deres psykiske velbefindende og rapporterer om lavt selvværd og følelsen af at være en fiasko. Emotionelt: Disse problemer påvirker naturligvis andre aspekter af deres liv, idet 45 % bemærker, at deres personlige forhold til venner og familie påvirkes negativt, og mere end halvdelen (59 %) er for udmattede til at forfølge deres personlige lidenskaber.

Disse problemer påvirker naturligvis andre aspekter af deres liv, idet 45 % bemærker, at deres personlige forhold til venner og familie påvirkes negativt, og mere end halvdelen (59 %) er for udmattede til at forfølge deres personlige lidenskaber. Fysisk: Problemer med det mentale og følelsesmæssige velvære kan gøre det sværere at opretholde det fysiske velvære. 62 % af medarbejderne melder om problemer med at spise sundt, træne og få nok søvn.



Identificering af drivkræfterne bag et sundt forhold til arbejdet

Medarbejdernes forventninger til arbejdet har ændret sig markant, især i løbet af de sidste to-tre år, ifølge næsten 60 % af de adspurgte. I undersøgelsen svarede 57 %, at deres forventninger til, hvordan de skal behandles på arbejdet og på arbejdspladsen, også er steget.

Undersøgelsen har undersøgt mere end 50 faktorer, der bidrager til et sundt forhold til arbejde, og har identificeret seks centrale drivkræfter, der repræsenterer kritiske fokusområder – og vigtige forudsætninger – for virksomhedsledere, og som udgør det indeks, der vil blive fulgt over tid.

1. Tilfredshed: Medarbejderne længes efter at have et formål med, bemyndigelse og ægte tilknytning til deres arbejde, hvor kun 29 % af vidensarbejderne i øjeblikket konsekvent oplever disse aspekter. For at tilpasse sig arbejdsstyrkens skiftende forventninger skal virksomhederne prioritere medarbejdernes tilfredshed gennem øget indflydelse og medbestemmelse.

2. Lederskab: Nye måder at arbejde på kræver nye ledelsesformer ifølge 68 % af virksomhedslederne, men kun en ud af fem medarbejdere føler, at lederne har udviklet deres ledelsesform i overensstemmelse hermed. At opdyrke følelsesmæssig intelligens og transparent, empatisk lederskab er afgørende for nutidens arbejdsplads.

3. Mennesket i centrum: Kun 25 % af vidensarbejderne modtager konsekvent den respekt og påskønnelse, de føler, de fortjener, og endnu færre oplever den fleksibilitet, selvstændighed og balance mellem arbejde og privatliv, de søger. For at løse dette må lederne lægge synlig vægt på at sætte mennesker først og placere deres teams i centrum for beslutningstagningen.

4. Færdigheder: Mens 70 % af vidensarbejderne værdsætter stærk styrke og tekniske færdigheder, føler kun 31 % sig konsekvent sikre på deres færdigheder inden for begge. "Best-practice"-virksomheder har mulighed for at opnå en essentiel fordel inden for kompetenceudvikling og medarbejderengagement ved at investere i holistisk træning og støtte.

5. Værktøjer: Nutidens medarbejdere ønsker indflydelse på den teknologi og de værktøjer, deres arbejdsgiver stiller til rådighed – og de ønsker, at teknologien skal være inkluderende. Men tilliden til, at virksomhederne vil implementere de rigtige værktøjer til at støtte hybridarbejde, er lav, kun 25 %. Teknologiporteføljen er ikke længere bare et værktøj, men er ved at blive en vigtig drivkraft for medarbejderengagement, såvel som tilknytning og bemyndigelse.

6. Arbejdsområdet: Vidensarbejdere ønsker en problemfri oplevelse, når de flytter mellem arbejdssteder – og mulighed for at vælge, hvor de skal arbejde hver dag. Effektive, hybride arbejdspladser, nemme overgange, fleksibilitet og selvstændighed vil være afgørende for at vise tillid til medarbejderne og fremme en positiv arbejdsoplevelse.

Tillid og følelsesmæssig tilknytning er nu afgørende for at tiltrække og fastholde medarbejdere

Arbejdsforholdsindekset viser, at det er et afgørende tidspunkt til at omdefinere verdens forhold til arbejde. Større tillid og følelsesmæssig tilknytning på arbejdspladsen var stærke og tilbagevendende temaer på tværs af de seks centrale drivkræfter.

Næsten tre ud af fire virksomhedsledere erkender, at følelsesmæssigt intelligent ledelse er den eneste måde, hvorpå en leder kan få succes fremover. Undersøgelsen viste, at følelsesmæssig intelligens – og øget tillid og handlekraft – har stor betydning for medarbejderne: 83 % siger, at de er villige til at gå ned i løn for at få en arbejdsgiver, der værdsætter disse faktorer.

Stærk kultur på arbejdspladsen: Vidensarbejdere ville acceptere en lønnedgang på 11 % , for at arbejde et sted med en empatisk, følelsesmæssigt intelligent ledelse og et medarbejderengagement og -tilfredshed, der er over gennemsnittet.

Vidensarbejdere ville acceptere en lønnedgang på , for at arbejde et sted med en empatisk, følelsesmæssigt intelligent ledelse og et medarbejderengagement og -tilfredshed, der er over gennemsnittet. Fleksibilitet: Den samme gruppe ville give afkald på 13 % af deres løn for at arbejde et sted, der lader dem arbejde hvor eller når, de ønsker det.

For mere information om arbejdsforholdsindekset, besøg WRI hjemmesiden, og for at få adgang til den fulde rapport, besøg HP Newsroom.

*Metodologi

HP bestilte en online undersøgelse, der blev gennemført af Edelman Data & Intelligence (DxI), og som blev gennemført mellem 9. juni og 10. juli 2023 i 12 lande: USA, Frankrig, Indien, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Australien, Japan, Mexico, Brasilien, Canada og Indonesien. HP spurgte i alt 15.624 respondenter – 12.012 vidensarbejdere (~1.000 i hvert land); 2.408 IT-beslutningstagere (~200 i hvert land); og 1.204 virksomhedsledere (~100 i hvert land).

Om HP

HP Inc. (NYSE: HPQ) er en global teknologileder og skaber af løsninger, der gør det muligt for folk at føre deres ideer ud i livet og skabe forbindelse til de ting, der betyder mest. HP opererer i mere end 170 lande og leverer en bred vifte af innovative og bæredygtige apparater, tjenester og abonnementer til personlig computerbrug, print, 3D-print, hybridarbejde, spil og meget mere. For mere oplysninger, besøg venligst: http://www.hp.com.



