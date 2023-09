Companjon se voit décerner pour la troisième fois consécutive la distinction d’« AssurTech parmi les plus innovantes au monde » par FinTech Global

Le fournisseur paneuropéen de solutions d’assurance intégrées continue d’être l’une des sociétés les plus innovantes au monde dans le secteur, selon un panel d’experts et d’analystes. Cet honneur arrive au milieu d'une année de croissance et de succès rapides pour Companjon.



DUBLIN, Irlande, 21 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Companjon , une start-up de premier plan de l’AssurTech B2B2C spécialisée dans les solutions d'assurance intégrées 100 % numériques, a été reconnue aujourd'hui – pour la troisième année consécutive – comme étant l'une des entreprises d'AssurTech les plus innovantes au monde avec son inclusion dans la liste de l’InsurTech100 2023. L'InsurTech100 est un prix annuel décerné par un panel d'experts et d'analystes et publié par FinTech Global. La liste place Companjon à l'avant-garde des leaders et des investisseurs du secteur.

Créée en 2020, Companjon a connu une croissance rapide depuis l'InsurTech100 de l'année dernière en lançant une variété de solutions d'assurance modernes et traditionnelles avec trois marques mondialement reconnues dans les secteurs de l'événementiel et du divertissement, de la mobilité et de la fintech. Grâce à ces partenariats, l’entreprise a généré plus de 25 millions de transactions dans le monde depuis le début de l'année, soit plus d'une transaction par seconde, et affiche un solide bilan de clients finaux satisfaits. Companjon se développe activement, à la fois dans le déploiement de solutions tirant parti des technologies les plus récentes, telles que l'intelligence artificielle, et dans le déploiement de ces solutions dans de nouveaux pays à travers l'Europe.

Matthias Naumann, PDG de Companjon, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de figurer à nouveau parmi les AssurTechs les plus innovantes au monde pour la troisième année consécutive, et ce, dans une période où l'entreprise connaît une croissance et un succès aussi considérables. Nous remercions nos partenaires commerciaux, qui partagent notre désir de repousser toujours plus loin les limites de l'innovation, pour leur collaboration dans la création de solutions qui changent la façon dont les gens perçoivent l'assurance. Nous sommes impatients de nous développer à leurs côtés, en Europe et au-delà, au cours des douze prochains mois, ainsi que de soutenir de nouveaux partenaires commerciaux dans leurs efforts visant à offrir aux clients le summum en matière de flexibilité et de commodité grâce à nos solutions d'assurance basées sur l'IA. »

Richard Sachar, PDG de FinTech Global , a déclaré : « Nous félicitons Companjon pour sa troisième apparition consécutive sur notre liste InsurTech100. La capacité unique de Companjon à proposer des technologies d'assurance tout au long de la chaîne de valeur de l'assurance est inspirante, depuis la souscription assortie d’une tarification dynamique jusqu’à l'automatisation des sinistres grâce à l'intelligence artificielle, en passant par un support client multilingue transparent. Nous sommes impatients de découvrir quelles seront les nouvelles contributions de Companjon à la transformation du secteur de l’assurance au cours de la prochaine année. »

À propos de Companjon

Companjon est une start-up B2B2C de premier plan de l’AssurTech spécialisée dans l'assurance intégrée de bout en bout, 100 % numérique et sans tracas. Companjon permet aux entreprises de satisfaire leurs clients avec le summum de la flexibilité et de la commodité grâce à des solutions d'assurance mode de vie sur mesure qui améliorent l'expérience client et génèrent des revenus accessoires. Companjon conçoit, développe et garantit ses solutions à tarification dynamique sur une plateforme 100 % cloud capable de traiter 32 000 réclamations automatisées par seconde, d'intégrer facilement une passerelle API et de tirer parti de l'intelligence artificielle.

Companjon a pour ambition de changer la façon dont les gens perçoivent l’assurance en créant des expériences fluides et positives lorsque les choses ne se passent pas comme elles le devraient : être là quand la « vie » vous impose ses imprévus. La société est enregistrée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.