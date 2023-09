Companjon erhält zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung „World's Most Innovative Insurtechs“ von FinTech Global

Der paneuropäische Anbieter von eingebetteten Versicherungslösungen gehört nach dem Urteil eines Gremiums von Experten und Analysten weiterhin zu den weltweit innovativsten Unternehmen der Branche. Die Auszeichnung kommt inmitten eines Jahres des schnellen Wachstums und Erfolgs für Companjon.



DUBLIN, Irland, Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Companjon , ein führendes B2B2C-Insurtech-Startup, das sich auf vollständig digitale, eingebettete Versicherungslösungen spezialisiert hat, wurde heute – zum dritten Mal in Folge – als eines der innovativsten Insurtech-Unternehmen der Welt mit seiner Aufnahme in die InsurTech100-Liste für 2023 ausgezeichnet. Der InsurTech100 ist eine jährliche Auszeichnung, die von einem Gremium von Experten und Analysten vergeben und von FinTech Global veröffentlicht wird. Mit dieser Liste steht Companjon an der Spitze der Branchenführer und Investoren.

Companjon wurde 2020 gegründet und hat seit dem letztjährigen InsurTech100 ein schnelles Wachstum erlebt. Mit drei weltweit anerkannten Marken in den Bereichen Events und Unterhaltung, Mobilität und Fintech hat Companjon eine Vielzahl von modernen und traditionellen Versicherungslösungen auf den Markt gebracht. Durch diese Partnerschaften hat das Unternehmen seit Jahresbeginn weltweit mehr als 25 Millionen Transaktionen generiert, mehr als eine pro Sekunde, mit einer Erfolgsbilanz von zufriedenen Endkunden. Companjon expandiert aktiv sowohl bei der Einführung von Lösungen, die die neueste Technologie, wie z. B. künstliche Intelligenz, nutzen, als auch bei der Einführung dieser Lösungen in neuen Ländern in Europa.

Matthias Naumann, CEO von Companjon, dazu: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir zum dritten Mal in Folge zu den innovativsten Insurtechs der Welt gehören, und das in einer Zeit, in der unser Unternehmen so enorm wächst und erfolgreich ist. Wir danken unseren Geschäftspartnern, die unseren Appetit darauf teilen, Grenzen zu überschreiten, für ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Lösungen, die die Art und Weise verändern, wie Menschen über Versicherungen denken. Wir freuen uns darauf, in den nächsten 12 Monaten mit ihnen innerhalb und außerhalb Europas zu wachsen und neue Geschäftspartner in ihren Bemühungen zu unterstützen, ihren Kunden mit unseren KI-gesteuerten Versicherungslösungen ein Höchstmaß an Flexibilität und Komfort zu bieten.“

Richard Sachar, CEO von FinTech Global, dazu: „Wir gratulieren Companjon zu seiner dritten Aufnahme in unsere InsurTech100-Liste in Folge. Die einzigartige Fähigkeit von Companjon, Insurtech entlang der gesamten Versicherungswertschöpfungskette anzubieten, ist inspirierend: vom Underwriting mit dynamischer Preisgestaltung über die Automatisierung von Schadensfällen mit künstlicher Intelligenz bis hin zum nahtlosen mehrsprachigen Kundensupport. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie Companjon im nächsten Jahr weiter zur Transformation der Versicherungsbranche beitragen wird.“

Über Companjon

Companjon ist ein führendes B2B2C-Insurtech-Startup, das sich auf vollständig digitale und reibungslose, eingebettete End-to-End-Versicherungen spezialisiert hat. Companjon ermöglicht es Unternehmen, ihre Kunden mit einem Höchstmaß an Flexibilität und Bequemlichkeit durch maßgeschneiderte Lifestyle-Versicherungslösungen zu begeistern, die das Kundenerlebnis verbessern und zusätzliche Einnahmen generieren. Companjon entwirft, entwickelt und versichert seine Lösungen mit dynamischer Preisgestaltung auf einer 100%ig cloudbasierten Plattform, die 32.000 automatisierte Ansprüche pro Sekunde verarbeiten kann, eine einfache API-Gateway-Integration ermöglicht und künstliche Intelligenz nutzt.

Companjon möchte die Art und Weise ändern, wie die Menschen über Versicherungen denken, indem es nahtlose und positive Erfahrungen schafft, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant: Wir sind zur Stelle, wenn das „Leben“ passiert. Das Unternehmen ist in Irland registriert und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.