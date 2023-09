Blue Diamond Resorts Aprimora Oferta All-Inclusive com Novo Recurso de Traslados

MIAMI, Sept. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Blue Diamond Resorts continua a redefinir a indústria de tudo incluído, indo além com suas inclusões, oferecendo agora traslados de ida e volta de cortesia entre o aeroporto e hotel integrados perfeitamente ao processo de reserva. Este avanço inovador, impulsionado pelo NexusTours, garante uma viagem sem estresse para os hóspedes que fazem suas reservas diretamente nos sites dedicados da marca da empresa de gestão hoteleira, a partir de 18 de setembro de 2023.



“Estamos empenhados em oferecer experiências cada vez mais personalizadas aos nossos hóspedes, e a inclusão dos traslados no nosso pacote com tudo incluído é apenas um dos muitos benefícios que os viajantes podem desfrutar”, disse Alejandro Rodriguez del Peon, Diretor de Marketing e Relações Públicas do Blue Diamond Resorts. “A viagem em outro país pode ser assustadora, mas esta nova adição às nossas ofertas representa mais um passo na redefinição do conceito de 'tudo incluído'. Nosso objetivo contínuo é aprimorar consistentemente a experiência do hóspede, tanto agora como no futuro", ele disse.

A partir de hoje, os viajantes que fizerem reservas de estadias de aproximadamente 3 a 4 noites terão a incrível oportunidade de incluir um serviço de traslado compartilhado de alto nível totalmente gratuito. Basta somente alguns cliques durante a reserva para que o hóspede acrescente aquele valor extra à sua estadia. Turistas com estadias mais curtas também poderão usufruir deste benefício por um custo adicional preferencial.

Este benefício extra está acessível em todas as propriedades selecionadas do Blue Diamond Resorts com tudo incluído com reservas feitas diretamente nos seus sites. Essas propriedades abrangem marcas renomadas, como Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts, Mystique by Royalton, Grand Lido Resorts e Starfish Resorts. Este novo recurso está disponível para hóspedes no México, República Dominicana, Jamaica, Costa Rica, Granada, Antígua e Santa Lúcia que fazem suas reservas diretamente no www.royaltonresorts.com ou www.planethollywoodhotels.com .

Os viajantes são convidados a explorar nosso grupo de propriedades de luxo com tudo incluído do Blue Diamond Resorts e desfrutar de um serviço incomparável e experiências personalizadas. Para mais informação ou para reservar as suas próximas férias, visite www.bluediamondresorts.com

Sobre o Blue Diamond Resorts

