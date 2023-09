Vencedores do Stevie Awards de 2023 para Grandes Empregadores

Bank of America e Globe Telecom Entre os Principais Vencedores

FAIRFAX, Va., Sept. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os nomes dos vencedores do Stevie® Awards for Great Employers (Stevie Awards para Grandes Empregadores) de 2023, uma competição internacional, foram anunciados na segunda-feira, 18 de setembro, durante um evento de gala na cidade de Nova York. Os prêmios reconhecem os melhores empregadores e profissionais de recursos humanos, equipes, conquistas e produtos e fornecedores relacionados a RH do mundo que ajudam a criar e impulsionar ótimos locais de trabalho.



Uma lista completa de todos os vencedores do Stevie Award Ouro, Prata e Bronze por categoria pode ser encontrada em http://www.StevieAwards.com/HR.

Um grupo diversificado de organizações e indivíduos de todo o mundo está entre os reconhecidos. A organização que ganhou o Grand Stevie Award de Organização Mais Honrada do Ano foi o Bank of America de Charlotte, Carolina do Norte, com sete prêmios Ouro, sete Prata e sete Bronze Stevie Awards, totalizando 45,5 pontos. O prêmio de Organização do Ano foi concedido à organização com mais pontos, com cada Stevie de Ouro contando três pontos, cada Stevie de Prata dois pontos, e cada Stevie Bronze contando 1,5 ponto.

O Grand Stevie Award de Melhor Indicação do Ano foi concedido à Globe Telecom Inc. de Taguig City, Filipinas, por sua indicação de Ato Jiao para Diretor de RH do Ano, que recebeu uma pontuação média dos juízes de 9,5 de um total de 10 possíveis.

Os principais vencedores do Gold Stevie Awards incluem Bank of America (7), Cathay United Bank (5), IBM (4), Tata Consultancy Services (4), Tech Mahindra (4), Dimes Sanayi ve Ticaret A.Ş. (3), Enerjisa Enerji (3), Product Madness (3), TELUS International (3), Akbank T.A.S. (2), American Systems (2), Ayala Land Inc. (2), BlueSky Personnel Solutions (2), Borusan (2), DHL Global Forwarding, Freight (2), FedEx (2), Globe Telecom (2), GoHealth (2), Golden Hour Veterinary Telemedicine (2), Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (2), Saint-Gobain North America (2), Siemens AG (2), e Top Hat (2).

Mais de 1.000 indicações de organizações de 28 países foram avaliadas na competição deste ano. Os vencedores foram escolhidos por uma pontuação média de mais de 125 profissionais de todo o mundo que atuaram como julgadores.

Os vencedores nas 31 categorias de Empregador do Ano foram esolhidos por uma combinação única de classificação de profissionais e votos do público em geral.

Os Stevie Awards for Great Employers homenageiam as conquistas em muitas facetas do local de trabalho. As categorias são:

Employer of the Year Awards (Prêmios de Empregador do Ano)

HR Achievement Awards (Prêmios de Conquista de RH)

HR Individual Awards (Prêmios Individuais de RH)

HR Team Categories (Categorias de Equipes)

Solution Provider Awards (Prêmios de Provedor de Soluções)

Solutions, Implementations, and Training Programs or Media Awards (Prêmios de Soluções, Implementações e Programas de Treinamento ou de Mídia)

Thought Leadership Categorias (Prêmios de Liderança de Pensamento)

COVID-19 Response Awards (Prêmios de Resposta à Covid-19)

Os prêmios são apresentados pelo Stevie Awards, que organiza oito das principais premiações de negócios do mundo, incluindo os International Business Awards® e American Business Awards®.

Sobre o Stevie Awards

Stevie Awards são concedidos em oito programas: Stevie Awards Ásia-Pacífico, Stevie Awards Alemão, Stevie Awards Oriente Médio e África do Norte, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards para Grandes Empregadoras, Stevie Awards para Mulheres Empresariais e Stevie Awards para Vendas e Serviço ao Cliente. Os concursos Stevie Awards recebem mais de 12.000 nomeações todos os anos de empresas de mais de 70 países. Honrando empresas de todos os tipos e tamanhos, e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem excelente desempenho no local de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em http://www.StevieAwards.com.

Um dos patrocinadores do 8º anual Stevie Awards para Grandes Empregadores é o HiBob.

Contato de Marketing

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06939e25-fba1-4760-aacd-ed60700c9173