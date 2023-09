Goodfood fait don d'un million de repas au Club des petits déjeuners du Canada avec l'aide de Nick Suzuki, étoile de la LNH

L'annonce du don marque l'anniversaire des dix ans de la marque canadienne

TORONTO, 18 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la société ») (TSX: FOOD) a annoncé un don à vie d'un million de repas à son partenaire de longue date, le Club des petits déjeuners du Canada, marquant ainsi le dixième anniversaire de la marque canadienne. Pour célébrer cette étape, Nick Suzuki, capitaine des Canadiens de Montréal, était aux côtés de Goodfood ce matin pour servir le petit-déjeuner à l'école primaire Maple Grove de Lachine, annonçant par la même occasion sa propre contribution financière de 10 000 dollars canadiens.



En tant que fidèle partenaire du Club des petits déjeuners du Canada depuis 2017, la marque de trousses de repas no 1 au Canada continue de fournir à des milliers d'élèves de délicieux petits déjeuners nutritifs, en les servant dans les écoles de toutes les communautés. Plus récemment, Goodfood a lancé son initiative « Meal for a Meal » avec le capitaine des Canadiens de Montréal, faisant don d'un repas au Club pour chaque kit repas « Nick’s Pick » acheté, contribuant ainsi à l'objectif de la marque consistant à faire don d'un million de repas.

« En tant qu'athlète professionnel, Nick Suzuki comprend le rôle que joue le petit-déjeuner dans un mode de vie actif » a déclaré Jonathan Ferrari, cofondateur et chef de la direction de Goodfood. « Nous sommes ravis que Nick se joigne à notre mission, qui consiste à fournir des repas nutritifs à un plus grand nombre d'enfants par l'entremise du Club des petits déjeuners du Canada et à les aider à atteindre leur plein potentiel. »

« Chaque enfant doit avoir accès à un repas nutritif pour pouvoir commencer sa journée en forme, c'est pourquoi je suis extrêmement fier de m'être associé à Goodfood pour aider à atteindre son objectif de faire don d'un million de repas au Club », a déclaré Nick Suzuki, capitaine des Canadiens de Montréal.

Depuis dix ans, Goodfood livre aux Canadiens des ingrédients frais de la ferme et des recettes élaborées par des chefs, les aidant ainsi à avoir une alimentation équilibrée et à vivre mieux. Grâce à son partenariat continu avec le Club des petits déjeuners du Canada, Goodfood poursuit sa mission visant à offrir à un plus grand nombre de familles canadiennes un meilleur accès à des repas nutritifs et délicieux.

« Alors qu'un enfant sur quatre au Canada souffre d'insécurité alimentaire, le soutien de partenaires tels que Goodfood n'a jamais été aussi important pour le Club », a déclaré Paul Lethbridge, directeur des dons des entreprises et de la communauté au Club des petits déjeuners du Canada. « Notre objectif est d'apporter un soutien constant aux programmes de petits déjeuners dans tout le pays, et l'engagement permanent de Goodfood envers notre cause contribue à rendre cela possible. »

Les Canadiens peuvent se rendre sur le site makegoodfood.ca/giving-back pour en savoir plus sur la façon dont Goodfood continue de soutenir le Club des petits déjeuners du Canada et d'aider les élèves à réaliser leur potentiel un petit déjeuner à la fois.

À propos de Goodfood

Goodfood (TSX: FOOD) est une marque canadienne de premier plan, issue du monde numérique, qui offre des solutions de repas frais et de produits complémentaires facilitant pour ses clients de tout le Canada la dégustation de délicieux mets à la maison chaque jour. L'équipe Goodfood est en train de construire la marque de produits alimentaires du millénaire la plus appréciée du Canada, avec pour mission de créer des expériences qui incitent à la joie et aident notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète en meilleure santé. Les clients de Goodfood ont accès à des produits frais et délicieux uniques, ainsi qu'à des prix exclusifs, rendus possibles par son équipe culinaire de classe mondiale et ses infrastructures et technologies directement destinées aux consommateurs. Nous avons à cœur de créer un lien entre nos fermes et fournisseurs partenaires et les cuisines de nos clients, tout en éliminant le gaspillage alimentaire et les frais généraux coûteux de vente au détail. Les bureaux administratifs de la société sont établis à Montréal (Québec), avec des installations de production situées dans les provinces du Québec et de l'Alberta.

À propos du Club des petits déjeuners du Canada

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners du Canada travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à avoir accès à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa gouvernance efficace et reconnu pour sa promotion des produits alimentaires locaux, le Club aide à atteindre des milliers d'enfants dans toutes les provinces et tous les territoires. L'objectif ultime : un petit déjeuner pour chaque enfant, tous les jours. Pour en savoir plus, rendez-vous sur breakfastclubcanada.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitte r et LinkedIn.

