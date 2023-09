Treetoscope clôture la dernière levée de fonds SEED de 7 millions d'USD

Dotan Eshet, CEO Treetoscope Treetoscope Treetoscope provides farmers with an easy-to-use kit, complete with simple DIY (Do-it-Yourself) installation instructions for the innovative sensor system

TEL AVIV, ISRAEL, September 18, 2023/EINPresswire.com/ -- Treetoscope, une start-up innovante dans la gestion de l'irrigation de précision, a annoncé la réussite de sa dernière levée de fonds SEED, obtenant un financement vital d'un montant de 7 millions de dollars. En tête de ce tour de table, le fonds de capital-risque Champel Capital, un fonds israélo-européen de premier plan axé sur les investissements dans les technologies d'impact, ainsi que d'autres investisseurs stratégiques, notamment le fonds GlenRock de Leon Recanati, SeedIL et YYM-Ventures.

"Nous sommes ravis d'annoncer la réussite de notre dernière levée de fonds, qui nous a permis d'obtenir un financement essentiel d'un montant total de 7 millions d'USD. Cette réussite conforte notre vision de startup pionnière dans la gestion de l'irrigation de précision et notre volonté d'atténuer la pénurie d'eau dans le monde. Ce nouveau financement nous permettra d'accélérer notre programme de recherche et de nous développer, de nous améliorer et de mener à bien notre mission qui consiste à fournir des outils pour une utilisation durable de l'eau de manière plus efficace", a déclaré Dotan Eshet, PDG de Treetoscope.

Solution pour l'agriculture durable et les crises de l'eau

Selon l'OCDE, l'agriculture est en première ligne, puisqu'elle représente 70 % des prélèvements d'eau douce dans le monde. Par conséquent, les prix de l'eau, en particulier pour l'usage agricole, sont en hausse, ce qui accroît la pression sur les agriculteurs qui travaillent déjà avec des marges bénéficiaires étroites.

"Alors que nous sommes confrontés aux impacts pressants du changement climatique et de la croissance démographique, il devient évident que la gestion durable de l'eau dans l'agriculture est primordiale. Une économie de 2 % de la consommation d'eau dans l'agriculture mondiale équivaut à la consommation d'eau de tous les habitants des États-Unis en un an. Grâce à notre technologie, les agriculteurs peuvent économiser environ 30 % des dépenses d'irrigation, augmenter le rendement et le bénéfice pondéré des agriculteurs en Europe et aux États-Unis d'environ 32 milliards de dollars par an", a poursuivi Dotan Eshet.

Amir Weitman, directeur associé de Champel Capital, l'un des principaux investisseurs de la société, a déclaré : "Treetoscope a mis au point une solution unique à l'un des problèmes les plus douloureux de la chaîne alimentaire mondiale, où l'eau douce devient une denrée rare et chère. Nous sommes fiers de nous associer à une entreprise qui propose aux agriculteurs des solutions leur permettant d'économiser d'importantes quantités d'eau et de créer un véritable impact dans le monde."

Première technologie mondiale d'irrigation par les plantes

Treetoscope est la première plateforme SaaS d'irrigation par les plantes au monde qui offre une précision sans précédent dans la mesure de l'eau réelle en temps réel des principales cultures en utilisant des capteurs brevetés dans les arbres intégrés avec l'imagerie satellite et d'autres sources de données à distance.

Treetoscope fournit aux agriculteurs un kit facile à utiliser, accompagné d'instructions simples de bricolage pour l'installation du système de capteurs innovant.

La plateforme Treetoscope utilise l'IA pour traiter les données recueillies, y compris les informations sur la circulation de l'eau dans la tige de la plante et les niveaux de stress de l'arbre. Grâce à une application dédiée, les agriculteurs peuvent alors contrôler précisément l'irrigation, en veillant à ce que leurs parcelles reçoivent juste la quantité d'eau nécessaire à une croissance optimale.

"En comprenant quand leurs cultures ont le plus besoin d'eau et en adaptant l'irrigation en conséquence, les agriculteurs peuvent maximiser les rendements tout en utilisant moins d'eau. Cette approche renforce non seulement la durabilité de l'agriculture, mais nous permet également de relever les défis mondiaux liés au changement climatique", a déclaré Dotan Eshet.

Partenariats Treetoscope dans le monde entier

● En France, en collaboration avec l'INRAE, l'institut de recherche public français dédié aux sciences agricoles, nous mesurons scientifiquement l'effet sur les agrumes de la réduction de l'irrigation et de l'évaluation de l'état de stress du verger afin d'établir un régime d'irrigation robuste et d'économiser de l'eau.

● En Amérique du Nord, la société Toro, dont la capitalisation boursière s'élève à 11 milliards de dollars, s'est associée à Treetoscope et a co-marqué la technologie innovante - Transpira. Cette collaboration a permis de lancer avec succès les ventes aux États-Unis et au Mexique, marquant ainsi une étape importante dans l'expansion mondiale de l'entreprise.

● Netafim, leader mondial des solutions d'irrigation agricole durable, a rigoureusement validé la technologie Treetoscope pendant trois ans, ouvrant ainsi la voie à une commercialisation mondiale. de commercialisation.

● En Espagne et au Portugal, Treetoscope connaît une forte expansion commerciale sur le vaste marché des arbres fruitiers. Il s'est assuré des clients importants, allant des amandes et des pistaches avec des acteurs clés comme Nutalia et Treemond, aux raisins de cuve grâce à un vaste réseau pilote impliquant de grandes entreprises associées à la Fédération des producteurs de vin (FEV) et à l'Institut de la vigne et du vin (ICVV).

● En Italie, Treetoscope mène des essais sur les pommes et les poires à Aquacampus, la branche R&D de Canale Emiliano-Romagnolo, une entité centrale de l'infrastructure de distribution d'eau dans la vallée du Pô. En outre, l'entreprise mène des essais sur les kiwis en partenariat avec Zespri, le plus grand producteur de kiwis au monde.

Treetoscope aujourd'hui

À ce jour, l'entreprise a obtenu plus de 10 millions d'USD d'investissements totaux, dont des subventions de l'Autorité israélienne pour l'innovation et de l'Agence pour l'innovation et le développement (AID) de l'Union européenne. Bird Foundationun fonds conjoint du gouvernement israélien et du gouvernement américain.

Au cours de sa deuxième année de vente, Treetoscope a triplé son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente et est en passe d'atteindre ses objectifs de vente pour l'exercice en cours, qui se terminera en décembre 2023.

Les 20 employés de Treetoscope sont basés en Israël et sur des marchés clés dans le monde entier. Conformément à la vision de l'entreprise, ses bureaux sont situés dans le Centre d'innovation Netter, à l'extérieur de Tel Aviv, récemment inauguré à Mikve Israël, l'école agricole pionnière d'Israël.