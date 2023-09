Treetoscope chiude l'ultimo round di raccolta fondi SEED da 7 milioni di dollari USA

Dotan Eshet, CEO Treetoscope Treetoscope Treetoscope provides farmers with an easy-to-use kit, complete with simple DIY (Do-it-Yourself) installation instructions for the innovative sensor system

Treetoscope traccia gli indicatori delle piante in tempo reale, offrendo agli agricoltori una piattaforma per ottimizzare l'irrigazione e risparmio idrico

Con la nostra tecnologia, gli agricoltori possono risparmiare circa il 30% delle spese di irrigazione, aumentare la resa...” — Dotan Eshet, CEO Treetoscope

TEL AVIV, ISRAEL, September 18, 2023/EINPresswire.com/ -- Treetoscope, una start-up innovativa nella gestione dell'irrigazione di precisione, ha annunciato il completamento con successo del suo ultimo round di raccolta fondi SEED, assicurandosi un finanziamento vitale pari a 7 milioni di dollari. Alla guida di questo round c'è il fondo di venture capital Champel Capital, un fondo leader europeo-israeliano che si concentra su investimenti tecnologici d'impatto, insieme ad altri investitori strategici, tra cui il fondo GlenRock di Leon Recanati, SeedIL e YYM-Ventures.

"Siamo entusiasti di annunciare il completamento con successo del nostro ultimo round di raccolta fondi, assicurandoci un finanziamento critico per un totale di 7 milioni di dollari. Questo risultato rafforza la nostra visione di startup all'avanguardia nella gestione dell'irrigazione di precisione e la nostra dedizione alla mitigazione della carenza idrica globale. Il nuovo finanziamento ci permetterà di accelerare il nostro programma di ricerca e di crescere, migliorare e portare avanti la nostra missione di fornire gli strumenti per un uso sostenibile dell'acqua in modo più efficace", ha dichiarato Dotan Eshet, CEO di Treetoscope.

Soluzione per l'agricoltura sostenibile e le crisi idriche

Secondo l'OCSE, l'agricoltura è in prima linea e rappresenta l'incredibile 70% dei prelievi di acqua dolce a livello mondiale. Di conseguenza, i prezzi dell'acqua, soprattutto per l'uso agricolo, sono in aumento, mettendo ulteriormente sotto pressione gli agricoltori che già operano con margini di profitto ridotti.

"Mentre affrontiamo i pressanti impatti del cambiamento climatico e della crescita demografica, diventa evidente che la gestione sostenibile dell'acqua in agricoltura è fondamentale. Il risparmio del 2% nel consumo idrico globale dell'agricoltura equivale al consumo idrico di tutti i residenti degli Stati Uniti in un anno. Con la nostra tecnologia, gli agricoltori possono risparmiare circa il 30% delle spese di irrigazione, aumentare la resa e il profitto ponderato degli agricoltori in Europa e negli Stati Uniti di circa 32 miliardi di dollari all'anno", ha continuato Dotan Eshet.

Amir Weitman, managing partner di Champel Capital, uno dei principali investitori della società, ha dichiarato: "Treetoscope ha sviluppato una soluzione unica a uno dei problemi più dolorosi della catena alimentare mondiale, dove l'acqua dolce sta diventando un bene raro e costoso. Siamo orgogliosi di collaborare con un'azienda che fornisce soluzioni agli agricoltori per risparmiare quantità significative di acqua e creare un impatto autentico nel mondo."

La prima tecnologia di irrigazione al mondo basata sulle piante

Treetoscope è la prima piattaforma SaaS al mondo per l'irrigazione delle piante che fornisce una precisione senza precedenti nella misurazione dell'acqua effettiva in tempo reale delle principali colture, utilizzando sensori brevettati all'interno degli alberi integrati con immagini satellitari e altre fonti di dati a distanza.

Treetoscope fornisce agli agricoltori un kit facile da usare, completo di semplici istruzioni per l'installazione fai-da-te dell'innovativo sistema di sensori.

La piattaforma Treetoscope impiega l'intelligenza artificiale per elaborare i dati raccolti, comprese le informazioni sul flusso d'acqua all'interno del fusto della pianta e sui livelli di stress dell'albero. Attraverso un'app dedicata, gli agricoltori possono quindi controllare con precisione l'irrigazione, assicurando che i loro appezzamenti ricevano la giusta quantità d'acqua necessaria per una crescita ottimale.

"Capendo quando le loro colture hanno più bisogno di acqua e adattando l'irrigazione di conseguenza, gli agricoltori possono massimizzare i rendimenti utilizzando meno acqua. Questo approccio non solo migliora la sostenibilità dell'agricoltura, ma ci permette anche di affrontare le sfide globali derivanti dal cambiamento climatico", ha dichiarato Dotan Eshet.

Partnership di Treetoscope nel mondo

L'azienda ha collaborato commercialmente con alcune delle aziende agroalimentari più importanti del mondo e con rinomati istituti di ricerca di tutto il mondo.

● In Nord America, The Toro Company, società con una capitalizzazione di mercato di 11 miliardi di dollari, ha stretto una partnership con Treetoscope e ha creato un co-branding per l'innovativa tecnologia - Transpira. Questa collaborazione ha portato al successo del lancio delle vendite negli Stati Uniti e in Messico, segnando una tappa significativa per l'espansione globale dell'azienda.

● Netafim, leader mondiale nelle soluzioni di irrigazione agricola sostenibile, ha convalidato rigorosamente la tecnologia Treetoscope nel corso di tre anni, aprendo la strada a una commercializzazione globale. partnership.

● In Spagna e Portogallo, Treetoscope sta vivendo una forte espansione commerciale nel vasto mercato degli alberi da frutto. Si è assicurata clienti importanti, che vanno dalle mandorle e dai pistacchi con attori chiave come Nutalia e Treemond, all'uva da vino grazie a un'ampia rete pilota che coinvolge importanti aziende associate alla Federazione dei Produttori di Vino (FEV) e all'Istituto della Vigna e del Vino (ICVV).

● In Italia, Treetoscope sta conducendo prove su mele e pere presso Aquacampus, il braccio di ricerca e sviluppo del Canale Emiliano-Romagnolo, un'importante infrastruttura per la distribuzione dell'acqua nella Pianura Padana. Inoltre, sta conducendo prove sul kiwi in collaborazione con Zespri, il più grande produttore di kiwi al mondo.

● In Francia, in collaborazione con l'INRAE, l'istituto di ricerca pubblico francese dedicato alle scienze agrarie, stiamo misurando scientificamente l'effetto sugli agrumi della riduzione dell'irrigazione e dello stato di stress del frutteto per stabilire un regime di irrigazione solido e risparmiare acqua.

Treetoscopio oggi

Ad oggi, l'azienda si è assicurata oltre 10 milioni di dollari di investimenti complessivi, che comprendono sovvenzioni da parte dell'Israel Innovation Authority e di Fondazione Bird Fondazione, un fondo governativo congiunto israelo-statunitense.

Nel suo secondo anno di vendite, Treetoscope ha triplicato i ricavi rispetto all'anno precedente ed è in procinto di raggiungere gli obiettivi di vendita per l'anno finanziario in corso che termina a dicembre 2023.

I 20 dipendenti di Treetoscope hanno sede in Israele e nei mercati chiave di tutto il mondo. In linea con la visione dell'azienda, i suoi uffici sono situati presso il Netter Innovation Center fuori Tel Aviv, recentemente inaugurato a Mikve Israel, la scuola agricola all'avanguardia in Israele.

Per maggiori informazioni, contattare Dotan Eshet all'indirizzo info@treetoscope.com.

Treetoscope, fondata nel 2021, è un'azienda israeliana che ha sviluppato una tecnologia innovativa per il monitoraggio diretto delle piante. L'azienda offre i suoi servizi innovativi agli agricoltori del Nord America, dell'Europa e del Medio aiutandoli a ridurre i costi di produzione, ad aumentare i rendimenti