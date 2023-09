Massive Bio e CureMatch Annunciano un'Innovativa Collaborazione Massive Bio e CureMatch collaborano per rivoluzionare il trattamento del cancro con l'IA e studi clinici più accessibili.

UNITED STATES, September 18, 2023/ EINPresswire.com / -- Massive Bio , una piattaforma alimentata da IA che connette i pazienti con gli studi clinici, e CureMatch , una società di tecnologia sanitaria che sfrutta l'Intelligenza Artificiale per il Supporto alla Medicina di Precisione in oncologia, hanno annunciato una partnership trasformativa volta a rivoluzionare il trattamento del cancro attraverso la genetica avanzata, l'intelligenza artificiale e l'accessibilità estesa agli studi clinici.Massive Bio e CureMatch sfrutteranno le loro tecnologie all'avanguardia per fornire agli oncologi e ai loro pazienti un accesso senza precedenti a studi clinici potenzialmente salvavita, trattamenti personalizzati per il cancro e rapporti completi sulle terapie più efficaci basati sui profili individuali dei pazienti. Selin Kurnaz , CEO e co-fondatrice di Massive Bio, evidenzia il potenziale di questa alleanza: "Questa collaborazione con CureMatch combina il potere della medicina di precisione con l'abbinamento più avanzato agli studi clinici guidato da IA. Accelera in modo dirompente il processo di sviluppo del farmaco, offrendo un accesso più rapido a terapie avanzate per i pazienti."Navid Alipour, CEO di CureMatch, ha anche sottolineato il potenziale di cambiamento della partnership. "CureMatch è entusiasta di unire le forze con Massive Bio. Integrando la nostra piattaforma di oncologia personalizzata con il loro sistema di abbinamento agli studi clinici guidato da IA, possiamo raggiungere più pazienti e fornire le migliori opzioni di trattamento possibili. La nostra missione è migliorare la qualità della vita di innumerevoli pazienti e contribuire alla lotta globale contro il cancro."In questa alleanza che cambia le regole del gioco, CureMatch sfrutterà la sua distintiva piattaforma per identificare i pazienti che possono trarre il massimo beneficio da studi clinici rivoluzionari, ampliando così la portata e l'impatto degli studi di Massive Bio. Contemporaneamente, Massive Bio impiegherà le sue capacità all'avanguardia di IA per elaborare una ricchezza di dati clinici sulla salute dei pazienti, comprese variabili come il tipo di cancro, la demografia, la posizione geografica e i dati storici. Intrecciando questo intricato mosaico di dati con i rapporti personalizzati di CureMatch, Massive Bio sarà in grado di determinare in modo esperto le possibili corrispondenze per gli studi clinici appropriati. Questo approccio pionieristico non solo semplifica l'identificazione del paziente, ma accelera anche lo sviluppo del farmaco e rafforza le strategie di trattamento personalizzate. Di conseguenza, questa partnership trasformativa presenta un'opportunità altamente convincente per futuri partner simili che desiderano alimentare il futuro dell'oncologia di precisione. Il dott.Dr. Arturo Loaiza-Bonilla, co-fondatore di Massive Bio, ritiene che la collaborazione contribuirà non solo all'innovazione nel trattamento del cancro, ma giocherà anche un ruolo vitale nella riduzione delle disparità nella partecipazione agli studi clinici. "Questa partnership affronta un gap critico nella ricerca oncologica, fornendo un'opportunità per tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro posizione geografica, di accedere a trattamenti all'avanguardia."Sfruttando l'esperienza e le capacità tecnologiche di entrambe le organizzazioni, questa partnership mira a facilitare l'invio di pazienti agli studi clinici, aumentando così l'accesso a potenziali terapie per i pazienti affetti da cancro. Di conseguenza, i pazienti di tutto il mondo potrebbero beneficiare della medicina di precisione avanzata somministrata localmente, migliorando i risultati sanitari e riducendo i costi sanitari.Informazioni su Massive BioMassive Bio è all'avanguardia nell'empowerment dei pazienti affetti da cancro a scoprire le loro opzioni di trattamento ottimali. Utilizzando l'IA per migliorare l'accesso equo e il targeting di precisione per l'abbinamento agli studi clinici, l'abbinamento di farmaci e lo sviluppo di farmaci, Massive Bio è impegnata nell'abbattere le barriere nell'iscrizione agli studi clinici, favorire decisioni di oncologia basate sul valore e facilitare il trattamento del cancro basato sui dati. Al servizio di oltre tre dozzine di aziende farmaceutiche, organizzazioni di ricerca contrattuale e reti ospedaliere, Massive Bio ha guadagnato il riconoscimento del National Cancer Institute con un contratto SBIR. Fondata nel 2015 da un team di dirigenti clinici, tecnologici e M&A, Massive Bio vanta una presenza globale con quasi 100 persone in 12 paesi. Per ulteriori dettagli, visitate www.massivebio.com https://drarturo.ai o interagite con noi sui nostri canali di social media.Informazioni su CureMatchCureMatch, Inc. è una società di salute digitale focalizzata sulla medicina personalizzata e la terapia combinata in oncologia. Il Sistema di Supporto alle Decisioni di CureMatch guida gli oncologi nella selezione dei farmaci antitumorali personalizzati per i singoli pazienti in base al loro profilo tumorale molecolare.