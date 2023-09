IFUA Horváth et Grape Solutions concluent un accord important

BUDAPEST, Hongrie, 18 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un partenariat stratégique de long terme a été mis en place entre la filiale hongroise de l'entreprise internationale de conseil indépendant IFUA Horváth & Partners Ltd. et la société hongroise de développement logiciel Grape Solutions Plc.

La transformation technologique joue un rôle de plus en plus important dans l'activité quotidienne des entreprises. Ces dernières requièrent donc de solutions qui répondent aux besoins de leurs utilisateurs finaux de manières innovantes et tournées vers l'avenir. L'informatique et les demandes des consommateurs gagnant en complexité, il devient nécessaire d'associer diverses compétences des entreprises dans différents segments.

L'importance de la coopération stratégique entre IFUA Horváth et Grape Solutions implique que ces entreprises ont consenti à explorer ensemble le potentiel de systèmes avancés d'appareils IdO intelligents pour les acteurs de l'industrie nationale et mondiale.

IFUA Horváth est une société de conseil internationalement reconnue comptant plus de 1 300 employés dans 18 pays différents, qui apporte une aide professionnelle à des clients mondiaux dans les domaines financier, commercial et informatique. Leur bureau hongrois se concentre sur le développement de la veille économique, l'IdO et la durabilité dans les secteurs du pétrole, de la vente au détail, de la banque, de l'énergie et des télécommunications.

« IFUA Horváth est une société de conseil à plateforme indépendante qui tente constamment de proposer les solutions les plus abouties. Par conséquent, nous travaillons avec un vaste écosystème dans le domaine de la veille économique. Dans ce modèle opérationnel, les connaissances sectorielles de Grape Solutions, son aide à la prise de décision de Microsoft et son savoir-faire en termes de technologie IdO sont en phase avec nous. Pour nous, le fait que Grape Solutions possède de l'expérience dans les projets avec de grands groupes de sociétés est un atout, car nous travaillons avec des clients de taille similaire sur divers sujets liés à la gestion d'entreprise », a expliqué Levente Havas, associé chez IFUA Horváth & Partners Ltd.

Grape Solutions est une importante entreprise de développement logiciel sur le marché hongrois des logiciels durables qui contribue à des opérations axées sur les données, rentables et améliorées en termes d'énergies renouvelables, avec ses solutions d'e-mobilité, d'IdO, d'énergie verte et d'énergie des bâtiments.

« Collecter des données issues d'appareils intelligents ne suffit pas. Il nous faut créer un système pour les clients où les informations peuvent résoudre de réelles défaillances commerciales, dont la plupart augmentent les coûts inutilement. Une connaissance détaillée des paramètres environnementaux est nécessaire pour utiliser des ressources à faible consommation d'énergie, ce qui est impossible sans connaissances spécifiques au secteur. La collaboration avec IFUA Horváth associe l'expertise logicielle de Grape Solutions aux connaissances en matière de gouvernance d'entreprise d'IFUA Horváth. Cela signifie que nos services contribuent immédiatement à résoudre des problèmes commerciaux complexes pour nos clients », a ajouté Szilárd Széll, PDG de Grape Solutions Plc.

