IFUA Horváth und Grape Solutions verkünden wesentliche Einigung

BUDAPEST, Ungarn, Sept. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine langfristige strategische Partnerschaft wurde zwischen IFUA Horváth & Partners GmbH., der ungarischen Tochtergesellschaft des internationalen unabhängigen Horváth Beratungsunternehmens und dem ungarischen Softwareentwicklungsunternehmen Grape Solutions Plc. vereinbart.

Da der technologische Wandel eine immer bedeutendere Rolle bei der täglichen Arbeit von Unternehmen spielt, benötigen sie Lösungen, die die Bedürfnisse ihrer Endbenutzer auf innovative und zukunftsweisende Weise erfüllen. Die Anforderungen der IT und der Verbraucher werden immer komplexer, was bedeutet, dass die verschiedenen Kompetenzen von Unternehmen in unterschiedlichen Segmenten kombiniert werden müssen.Grape Solutions Plc. ist langfristige strategische Partnerschaft geschlossen worden. Da der technologische Wandel eine immer bedeutendere Rolle bei der täglichen Arbeit von Unternehmen spielt, benötigen sie Lösungen, die die Bedürfnisse ihrer Endbenutzer auf innovative und zukunftsweisende Weise erfüllen. Die Anforderungen der IT und der Verbraucher werden immer komplexer, was bedeutet, dass die verschiedenen Kompetenzen von Unternehmen in unterschiedlichen Segmenten kombiniert werden müssen.

Die Bedeutung der strategischen Zusammenarbeit zwischen IFUA Horváth und Grape Solutions liegt darin, dass die Unternehmen vereinbart haben, gemeinsam das Potenzial fortschrittlicher, innovativer IoT-Smart-Device-Systeme für die heimischen und globalen Branchenakteure zu erkunden.

Horváth ist ein international anerkanntes Beratungsunternehmen mit mehr als 1.300 Mitarbeitern in 18 Ländern, das globale Kunden in den Bereichen Finanzen, Wirtschaft und IT professionell unterstützt. Das ungarische Büro des Unternehmens konzentriert sich auf den Aufstieg von Business Intelligence, IoT und Nachhaltigkeit in den Sektoren Öl, Einzelhandel, Banken, Energie und Telekommunikation.

„IFUA Horváth ist ein plattformunabhängiges Beratungsunternehmen und versucht stets, die fachlich ausgereifteste Lösung vorzuschlagen. Deshalb arbeiten wir mit einem umfangreichen Ökosystem im BI-Bereich. In diesem Betriebsmodell kommen die Branchenkenntnisse von Grape Solutions, die Entscheidungsunterstützung von Microsoft und das Know-how der IoT-Technologie zum Tragen. Für uns ist es von Vorteil, dass Grape Solutions Erfahrung in Projekten mit großen Konzernen hat, da wir mit ähnlich großen Kunden an verschiedenen Themen des Unternehmensmanagements arbeiten“, so Levente Havas, Partner bei IFUA Horváth.

Grape Solutions ist ein führendes Softwareentwicklungsunternehmen auf dem ungarischen Markt für nachhaltige Software. Mit seinen Lösungen für E-Mobilität, IoT, grüne Energie und Gebäudeenergie trägt es dazu bei, dass Unternehmen datengesteuerte, kosteneffiziente und verbesserte Operationen im Bereich erneuerbare Energien durchführen können.

„Es reicht nicht aus, Daten von intelligenten Geräten zu sammeln. Wir müssen ein System für Kunden schaffen, bei dem die Informationen echte Geschäftsfehler beheben können, von denen die meisten die Kosten unnötig erhöhen. Um energieeffiziente Ressourcen zu nutzen, ist eine detaillierte Kenntnis der Umweltparameter erforderlich, was ohne sektorspezifisches Wissen nicht möglich ist. Die Zusammenarbeit mit IFUA Horváth kombiniert die Software-Expertise von Grape Solutions und das Corporate Governance-Wissen von IFUA Horváth. Das bedeutet, dass unsere Dienstleistungen einen unmittelbaren Beitrag zur Lösung komplexer Geschäftsprobleme unserer Kunden leisten“, fügte Szilárd Széll, CEO von Grape Solutions Plc, hinzu.









Kontakt: Dorina Páll pall.dorina@grape.solutions