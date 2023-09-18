Novotech 发布胆囊癌临床试验全球综合情况报告

波士顿, Sept. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 以亚太地区为中心、具有全球执行能力的领先生物技术 CRO Novotech今天发布了最新的专家临床试验报告——“胆囊癌：全球临床试验概况报告”。



报告显示，自 2016 年以来，生物制药公司已启动约 250 项进行中的胆囊癌 (GBC) 临床试验，其中亚太地区在超过 50% 的试验中发挥着关键作用，而超过 40% 的试验是在美国和欧洲进行的。

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GBC 是全球胆管癌中发病率最高的类型，占病例的 80%-95%，2020 年新增病例超过 100 万，死亡人数超过 80,000。

全球 GBC 的年龄标准化发病率和死亡率分别为每 10 万人 1.20 例和 0.84 例。亚洲的发病率和死亡率均居世界首位，分别为 82,000 例和 62,300 例，占全球发病率的 70%。

报告指出：“由于亚太地区人口众多，研究数量适中，因此竞争性试验风险较低，试验密度比美国低约 17 倍，比欧洲低约 4 倍。”

根据该报告，GBC 是第六大常见的胃肠道癌症，女性发病率高于男性。主要原因是雌激素水平过高，这在女性中更为常见，以及胰腺异常梗阻，这在亚洲人中更为常见。

此外，报告还深入分析了各地区的病例和死亡率趋势，包括：

预计到 2030 年，亚洲的 GBC 病例和死亡率将分别达到 142,193 例和 109,122 例。

2020 年，欧洲的发病病例和死亡病例分别约为 12,570 例和 8,717 例。

2020 年，美国报告了超过 4,600 例 GBC 发病病例和大约 2,300 例死亡病例。据美国癌症协会 (American Cancer Society, ACS) 估计，2023 年该国将有约 12,220 例新发 GBC 病例，约 4,510 例死亡病例。

加拿大报告 2020 年发病率超过 500 例，年龄标准化发病率 (ASIR) 约为每 10 万人中 0.66 例。

Novotech 在 25 个地区拥有 3,000 多名员工，设有 34 个办公地点，包括大中华区、韩国、澳大利亚、新西兰、美国和欧洲。

该 CRO 在美国和欧洲为生物技术公司提供一套独特且无与伦比的早期到后期服务，并以亚太地区为基础，该公司在亚太地区因提供高质量的快速临床试验而享有盛誉。

Novotech 因其在行业内的杰出贡献而备受赞誉，曾荣获多项殊荣，其中包括 2023 年 CRO 领导力大奖 (CRO Leadership Award 2023)和 2022 年亚太区细胞与基因治疗临床试验卓越奖 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022)。此外，该公司还荣获亚太地区受托研究机构公司年度大奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。在过去三年中，公司签署了 50 份领先研究机构合作协议，这充分体现了公司对合作的承诺。

关于 NovotechNovotech-CRO.com

Novotech 成立于 1997 年，是国际公认的以亚太地区为中心、具有全球执行能力的领先受托研究机构 (CRO)。

该公司已成为一家拥有实验室、I 期设施、药物开发咨询服务和监管专业知识的临床 CRO。该公司拥有超过 5,000 个临床项目的经验，包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。Novotech 在全球 34 个办公地点拥有 3,000 多名员工。

Novotech 的定位是成为寻求在亚太地区、美国和欧洲开展临床试验的中小型生物技术、生物制药和医药申办方的合作伙伴和盟友。

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