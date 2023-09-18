Novotech 与 Endpoints News 共同主办“临床试验在中国：释放先进疗法的潜力”网络研讨会

波士顿, Sept. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家以亚太地区为中心、具有全球执行力的领先生物技术合同研究组织 (CRO)，今天宣布其将举办临床试验在中国：释放先进疗法的潜力专家小组网络主题研讨会。



Novotech 将与 Endpoints News 合作共同主办本次网络研讨会。

本次网络研讨会将探讨中国对尖端创新和合作的关注如何吸引寻求释放先进疗法潜力的国际生物技术公司，所涉领域包括免疫肿瘤学、疫苗、细胞与基因以及 RNA。

GlobalData 的数据显示，2022 年中国临床试验活动占全球临床试验活动的 27.7%。

专家小组还将讨论中国对处于临床阶段的生物技术公司而言拥有哪些显著优势，包括但不限于：外国申办者对开展临床试验的强烈意愿、试验密度较低且竞争试验的风险较低、患者群体庞大、患者招募率较高、活跃研究者数量较多以及高效的监管途径。

网络研讨会

日期：2023 年 9 月 13 日

时间：上午 11:00 - 中午 12:00（北美东部夏令时间）

请在此处注册

网络研讨会的主要内容将包括中国当前的临床试验环境、市场潜力以及在开展先进疗法临床试验方面的具体优势。

涵盖的主题包括：

中国在先进疗法方面具备哪些优势？

在中国开展先进疗法临床试验可能面临哪些挑战？

生物制药行业当前和未来的机遇是什么？



专家小组成员：

YI ZHANG

郑州大学第一附属医院生物细胞治疗中心主任

郑州大学第一附属医院生物细胞治疗中心主任 ANGELA MEN

ZHEJIANG HAICHANG BIOTECH CO., LTD 首席医学官

ZHEJIANG HAICHANG BIOTECH CO., LTD 首席医学官 XIAOYE HE

NOVOTECH CHINA 医疗与药物警戒 (PV) 负责人

NOVOTECH CHINA 医疗与药物警戒 (PV) 负责人 CHARLEY SHA

NOVOTECH CHINA 法规事务负责人

NOVOTECH CHINA 法规事务负责人 主持人

ARSALAN ARIF

ENDPOINTS NEWS 创始人兼发行人



Novotech 在全球 25 个地区拥有 3,000 多名员工，设有 34 个办公地点，包括大中华区、韩国、澳大利亚、新西兰、美国和欧洲。

该 CRO 在美国和欧洲为生物技术公司提供一套独特且无与伦比的早期到后期服务，以亚太地区为基础，公司在这里因提供高质量的快速临床试验而享有盛誉。

Novotech 因其在行业内的领先贡献而备受赞誉，曾荣获多项殊荣，其中包括2023 年 CRO 领导奖 (CRO Leadership Award 2023)和 2022 年亚太地区细胞与基因治疗临床试验卓越奖 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022)。此外，该公司还荣获亚太地区年度合同研究组织公司奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。在过去三年中，公司签署了 50 份领先研究机构合作协议，这充分体现了公司对合作的承诺。

关于 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立于 1997 年，是国际公认的以亚太地区为中心、具有全球执行力的领先合同研究组织 (CRO)。该公司已成为一家拥有实验室、I 期试验设施、药物开发咨询服务和监管专业知识的临床 CRO。该公司拥有超过 5,000 个临床项目的经验，包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。Novotech 在全球 34 个办公地点拥有 3,000 多名员工。Novotech 的定位是成为寻求在亚太地区、美国和欧洲开展临床试验的中小型生物技术、生物制药和医药申办者的合作伙伴和盟友。

如欲了解更多信息，请访问Novotech CRO

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