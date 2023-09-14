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Richard Curtis发布Al Pacino著名的“更衣室”片段新版本，表明世界正处于实现可持续发展目标的“中场休息”阶段

  • 在实现2030年的可持续发展目标方面，世界正处于“中场休息”阶段，但其中只有15%的目标有望得以实现
  • Richard Curtis发布了Pacino著名的更衣室演讲的新版本，以纪念这个中场休息的时间点

Al Pacino still from 'Inches (with Al Pacino)| The Global Goals | Halftime 2023'

伦敦, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 电影制作人、可持续发展目标倡导者Richard Curtis和他的组织Project Everyone将发布著名的“Inch by Inch”更衣室演讲的特别版本。Al Pacino在Bros. Pictures出品的电影《Any Given Sunday》中发表了该演讲。

新剪辑的片段将演讲置于世界进入可持续发展目标（SDG）“中场休息”阶段的背景中，并包含了Pacino先生专为这个片段版本录制的新台词。

这部电影将于今日（9月14日）上映，旨在强调这样一个事实，即在可持续发展目标方面，世界现在正处于中场休息阶段。

可持续发展目标是世界各国领导人于 2015 年在联合国达成的17项目标的总称，旨在到2030年消除贫困、保护地球并确保人人享有繁荣。

然而，在这些目标中，只有15%的目标有望得以实现。在新冠疫情、地区冲突和气候危机三重因素的影响下，多年来好不容易取得的进展出现了逆转。

这部影片将在各国领导人准备齐聚纽约参加联合国大会之际上映。 为了凸显世界正处于实现可持续发展目标的中场休息阶段，著名艺术家Es Devlin在联合国总部设计建造了一个独特的艺术装置——可持续发展目标馆，该馆将于美国东部时间9月18日星期一晚7点举行“中场休息秀”，届时将有全球人才和世界各国领导人参加。

Richard Curtis说：“该中场休息宣传活动要求所有人齐心协力，一起在2030年前实现可持续发展目标。 只要有正确的行动和政治意愿，我们就能在七年后看到有史以来最伟大的下半场反击之一，我对此由衷地感到乐观。 能够利用Al Pacino的非凡演讲，诠释扭转局面所需的激情和紧迫感，这是件十分振奋人心的事情。”

视频由Warner Bros. Discovery, Inc.提供
ANY GIVEN SUNDAY及所有相关角色和元素© ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

媒体联系方式：cbull@goodnesspr.co.uk

随本公告发布的视频可在以下网址获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bcc4f3a-f733-4233-8321-2572934c8967

随本公告发布的照片可在以下网址获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc4d4e06-625c-41e0-929a-d7be3d7d35ac


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