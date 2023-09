Workshop de revisão da Norma SA8000 no Brasil – Ajude a Moldar o Futuro das Nomas Sociais

Social Accountability International, está realizando um workshop para coletar opiniões para a revisão de sua Norma SA8000 para Trabalho Decente, em São Paulo.

SÃO PAULO, BRAZIL, September 14, 2023/ EINPresswire.com / -- Social Accountability International , está realizando um workshop para coletar opiniões para a revisão de sua Norma SA8000 para Trabalho Decente, em São Paulo no dia 3 de outubro (9h00 - 13h00). O workshop convida o setor privado, a sociedade civil, representantes governamentais e outros a participarem na definição do futuro dos padrões sociais.Em 2023, a SAI está realizando uma revisão completa da sua Norma SA8000 para Trabalho Decente. O objetivo desta revisão é garantir que a Norma SA8000 continue a servir como uma referência de destaque para locais de trabalho éticos em todos os níveis da cadeia de produção, refletindo a evolução dos riscos e boas práticas relativos a direitos humanos. O próximo workshop das partes interessadas em Portugal é um passo crucial para garantir que a Norma atualizada reflita os objetivos e preocupações do setor privado, sociedade civil, governo, trabalhadores e outras partes interessadas.Os participantes do próximo Workshop de Revisão da Norma SA8000 terão uma prévia apresentação da visão da SAI para a Norma revisada e terão a oportunidade de discutir e compartilhar opiniões de sua organização ou membros, e a oportunidade de moldar o futuro dos padrões sociais.O workshop está aberto a qualquer pessoa interessada em direitos trabalhistas, conformidade social, due diligence em direitos humanos e tópicos semelhantes. Isto inclui representantes do setor privado, governo, sindicatos, sociedade civil, acadêmicos e outros.As inscrições para o Workshop de Revisão da Norma SA8000 no Brasil já estão abertas e a participação é gratuita. Encorajamos os participantes a se inscreverem antecipadamente para garantir sua vaga, pois as vagas são limitadas. Saiba mais sobre o processo de revisão e workshop e acesse o link para inscrição: https://sa-intl.org/sa8000-standard-revision-2023/ Para maiores informações, por favor acesse o site da SAI ou entre em contato pelo email sa8000@sa-intl.orgSobre a Social Accountability International:Fundada em 1997, a Social Accountability International (SAI) é uma organização não governamental global que promove os direitos humanos no ambiente de trabalho. A visão da SAI é a de trabalho digno em todos os lugares, sustentado pela compreensão de que locais de trabalho socialmente responsáveis ​​beneficiam as empresas, ao mesmo tempo que garantem os direitos humanos fundamentais. A SAI capacita trabalhadores e gestores em todos os níveis de negócios e cadeias de fornecimento, usando seu padrão multissetorial SA8000, bem como Social Fingerprint, TenSquared e outros programas de treinamento e capacitação. A SAI é líder em políticas e implementação, trabalhando em conjunto com um grupo diversificado de partes interessadas, incluindo marcas, fornecedores, governos, sindicatos, ONGs e sociedade acadêmica.