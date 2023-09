ONWARD® lance un partenariat avec une entreprise appartenant à des anciens combattants handicapés pour accéder au marché fédéral américain de la santé

L'accord avec Lovell permet un accès rapide à l'administration américaine de la santé des anciens combattants et au système de santé militaire du ministère de la Défense des États-Unis.

Eindhoven, 13 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), la société de technologie médicale créant des thérapies innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l'indépendance des personnes atteintes de lésions médullaires (LME), annonce un partenariat avec le gouvernement Lovell. Services (Lovell), une petite entreprise appartenant à des anciens combattants handicapés (SDVOSB). Lovell est un fournisseur gouvernemental et un prestataire logistique tiers en partenariat avec plus d'une centaine de prestataires de soins de santé américains.



L'accord de distribution de deux ans donne à ONWARD un accès à la Veterans Health Administration des États-Unis, le plus grand système de santé au monde fournissant des soins aux blessés médullaires, et au système de santé militaire du ministère de la Défense des États-Unis.le plus grand fournisseur de soins de santé militaires au monde. Aux termes de l'accord, Lovell ajoutera les thérapies ONWARD à ses contrats fédéraux concernés une fois que ces technologies auront été autorisées par la Food and Drug Administration des États-Unis pour la vente aux États-Unis. L'ajout des thérapies ONWARD aux contrats fédéraux de Lovell devrait fournir à la société un accès rapide au programme d'approvisionnement fédéral (FSS), à l'administration des services généraux (GSA), à l'accord de distribution et de tarification (DAPA) et au contrat de catalogue électronique (ECAT).

L'équipe commerciale sur le terrain d'ONWARD mènera toutes les activités de vente et de formation, tandis que Lovell servira de fournisseur fédéral exclusif et de partenaire d'approvisionnement pour la société. Les parties ont également signé un accord distinct selon lequel Lovell servira de partenaire logistique tiers pour les ventes fédérales et commerciales d'ONWARD aux États-Unis.

« Notre relation nouvellement forgée avec Lovell nous permet de fournir aux vétérans un accès rapide à nos thérapies révolutionnaires une fois qu'elles auront été autorisées à la vente commerciale par la FDA », a déclaré Dave Marver, PDG d'ONWARD. «Nous sommes également ravis de nous associer à une petite entreprise appartenant à des anciens combattants handicapés qui est à la fois hautement compétente et fortement alignée sur notre mission.»

« Ce partenariat avec ONWARD constitue une avancée significative dans notre mission de soutenir et de servir les vétérans et les personnes vivant avec des blessures », a déclaré Chris Lovell, PDG de Lovell Government Services. « En collaborant avec ONWARD, nous sommes non seulement en mesure d'améliorer notre portefeuille. et donner accès à une technologie médicale de pointe, mais nous contribuons également au bien-être et à l'indépendance de ceux qui ont servi notre pays.

Près de 45 000 vétérans de l’armée américaine souffrent d’une lésion médullaire.

Tous les appareils et thérapies ONWARD, y compris, mais sans s'y limiter, ARC-IM™, ARC-EX™et thérapie ARC™, sont expérimentaux et ne sont pas disponibles pour un usage commercial.

À propos d’ONWARD Médical

ONWARD est une entreprise de technologie médicale qui crée des thérapies pour restaurer le mouvement, la fonction et l'indépendance des personnes atteintes de lésions médullaires (LME) et de troubles du mouvement. S'appuyant sur plus d'une décennie de recherche scientifique et préclinique menée dans des laboratoires de neurosciences de premier plan, la société a reçu neuf désignations de dispositif révolutionnaire de la part de la Food and Drug Administration des États-Unis pour sa plateforme ARC Therapy™.

ONWARD® Thérapie ARC, qui peut être délivrée par un ARC-EX™ externe ou implantable ARC-IM™, est conçu pour fournir une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière. Des résultats positifs ont été présentés en 2023 dans le cadre de l’étude pivot de la société, appelée Up-LIFT, évaluant la capacité de la thérapie ARC transcutanée à améliorer la force et la fonction des membres supérieurs. La Société prépare actuellement les demandes d'approbation réglementaire pour ARC-EX pour les États-Unis et l'Europe. En parallèle, la Société mène des études avec sa plateforme implantable ARC-IM, qui ont démontré des résultats cliniques intermédiaires positifs pour une meilleure régulation de la pression artérielle après une lésion médullaire. D'autres études en cours incluent l'utilisation combinée d'ARC-IM avec une interface cerveau-ordinateur (BCI).

Basée à Eindhoven, aux Pays-Bas, ONWARD possède un centre scientifique et d'ingénierie à Lausanne, en Suisse, et un bureau américain à Boston, dans le Massachusetts. La Société a également un partenariat académique avec .NeuroRestore, une collaboration entre l'Ecole Polytechnique Fédérale de Suisse (EPFL) et le Centre Hospitalier Universitaire de Lausanne (CHUV).

Certaines déclarations, convictions et opinions contenues dans ce communiqué de presse sont prospectives et reflètent les attentes et projections actuelles de la Société ou, le cas échéant, des administrateurs de la Société concernant les événements futurs. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent plusieurs risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un effet défavorable sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits dans les présentes. Une multitude de facteurs, notamment les changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent faire en sorte que les événements, les performances ou les résultats réels diffèrent considérablement de tout développement prévu. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse concernant les tendances ou activités passées ne doivent pas être considérées comme une déclaration selon laquelle ces tendances ou activités se poursuivront dans le futur. En conséquence, la Société décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse à la suite de tout changement dans les attentes ou de tout changement dans les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquelles ces déclarations prospectives sont fondées. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni aucun dirigeant ou employé de cette personne ne garantit que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives sont exemptes d'erreurs et n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude future des déclarations prospectives. déclarations contenues dans ce communiqué ou la survenance effective des évolutions prévues. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse. Tous les appareils et thérapies ONWARD référencés ici, y compris, mais sans s'y limiter, ARC-IM, ARC-EX et ARC Therapy, sont expérimentaux et ne sont pas disponibles pour un usage commercial.