Optima Design Automation 获得 SGS-TÜV Saar 颁发的 ISO 26262 ASIL D Ready 认证
Optima 的先进功能安全验证平台被评为最高工具资格级别。
如今，工具制造商根据ISO 26262支持工具用户进行工具认证应该是理所当然的事情。Optima出色地解决了这个任务，他们的文档展示了最佳实践和有效的论据，可以将工具分类为TCL1和“ASIL D READY”拿撒勒, 以色列, September 12, 2023/EINPresswire.com/ -- 下一代功能安全和 IC 安全验证领域的领导者 Optima Design Automation 今天宣布，国际知名测试机构 SGS 集团旗下的 SGS-TÜV Saar GmbH 已对该公司的功能安全产品进行了认证 适用于 ISO 26262 汽车半导体验证项目，最高可达 ASIL-D。
— Gudrun Neumann, SGS-TÜV Saar GmbH
“如今，工具制造商根据ISO 26262支持工具用户进行工具认证应该是理所当然的事情。Optima出色地解决了这个任务，他们的文档展示了最佳实践和有效的论据，可以将工具分类为TCL1和“ASIL D READY”。来自SGS-TÜV Saar GmbH 的 Gudrun Neumann 指出。这些论点增强了人们对构成 Optima 安全平台 (OSP) 的 Optima-SA™、Optima-HE™、Optima-SE™ 产品的信心，使 OSP 能够用于 在汽车领域开发具有最高汽车安全和完整性等级™ ASIL D 的安全关键芯片。
除了 SGS-TÜV Saar 认证外，Optima 安全平台此前还获得了 TÜV Nord 的 ISO 26262 认证，达到类似的认证级别（点击查看新闻稿）。
Optima Design Automation 首席执行官 Jamil Mazzawi 表示：“这一认证里程碑标志着我们在为我们领先的汽车半导体客户和整个行业提供最佳安全解决方案方面又向前迈出了一步。” “Optima 现在被领先的半导体公司广泛认可为汽车半导体芯片和 IP 模块高级安全分析领域的领导者。”
Optima 安全平台 (OSP) 包括多种工具和技术，可实现不同的流程来应对最困难的功能安全挑战。 其中包括 STL 开发、瞬态故障分析和永久性故障分析。 这些流程不仅使用 Optima 的超快速故障模拟器自动执行和加速安全目标（ISO 26262 中的 FMEDA 参数）的测量，而且还使用专用调试、根源分析和自动推荐技术（如Coverage Maximizer, STL Optimizer, Constant Analysis）更快地收敛以满足这些目标。
定价和供货情况
Optima 安全平台，包括经过全面认证的 Optima-SA™、Optima-HE™ 和 Optima-SE™，现已上市。 定价可根据要求提供。
关于 Optima 设计自动化
Optima Design Automation 是汽车半导体功能安全和 IC 安全验证下一代自动故障分析的先驱。 该公司经过认证的自动化解决方案产品组合可将 ISO 26262 标准中规定的故障模拟速度提高几个数量级，并显着提高分析覆盖范围和最终设备质量。 Optima 与领先的汽车半导体和 IP 供应商合作，创建完整的解决方案，缩短安全关键设备的上市时间。 Optima 的主要工程领导者是经过认证的半导体功能安全专家。 该公司是一家私营公司，总部位于以色列拿撒勒。 欲了解更多信息，请访问 Optima-DA.com。
关于 SGS-TÜV Saar
SGS是全球领先的检验、鉴定、测试和认证公司。 它被公认为质量和诚信的全球基准。 该公司拥有超过 93,000 名员工，在全球运营着由 2,600 多个办事处和实验室组成的网络。 欲了解更多信息，请访问 SGS.com。
Anastasiya SASNAKEVICH
OPTIMA DESIGN AUTOMATION
anastasiya@optima-da.com
Visit us on social media:
LinkedIn
YouTube