Revelando o Fator X da XS.com

A edição de agosto da famosa revista Game Changers foi publicada recentemente, com um tópico especial em sua capa intitulado: "Revelando o Elixir do Sucesso na XS.com : Capacitando as Pessoas a Alcançarem o Sucesso em um Setor Dinâmico".A edição incluiu uma série de entrevistas curtas conduzidas pela revista com uma série de diretoras e chefes de departamento da XS Group International "XS.com" com o objetivo de revelar o Fator X no sucesso desse grupo global líder no campo de serviços financeiros e tecnologia de mercado de capitais.A XS.com conquistou o mundo das notícias globais e da mídia internacional desde o início deste ano. Isso se deve ao número de profissionais de trading on-line e veteranos do mercado financeiro que se juntaram à provedora global de serviços financeiros e fintech. A corretora global de multiativos, fundada na Austrália em 2010, cresceu e se tornou líder de mercado no setor de FinTech, serviços financeiros e trading on-line. Nesta edição da Game Changers Magazine, nos aprofundamos no mundo da XS.com, uma empresa impulsionada pelo poder das pessoas e que acredita firmemente que os indivíduos são o fator X em seu sucesso. Ao se referir às pessoas na XS.com, eles não estão falando apenas de seus funcionários excepcionais, mas também de traders, parceiros e todos os membros de sua comunidade dinâmica. Nesta edição, tivemos o privilégio de conversar com líderes conceituados que ocupam cargos importantes na XS.com para revelar como seus valores voltados para as pessoas se refletem nas diferentes áreas da empresa.Andreea Ilies, Diretora Global de EventosAndreea Ilies, uma veterana com ampla experiência no setor, atua como a talentosa Diretora Global de Eventos da XS.com. Com um histórico notável de realizações e um compromisso inabalável com a excelência, ela conquistou um reconhecimento proeminente no setor de eventos. Aproveitando sua experiência, Andreea se concentra na produção de eventos mundiais impactantes para a XS.com, criando meticulosamente experiências que conectam diretamente traders, parceiros e executivos. Seu objetivo é promover conexões valiosas e fornecer informações vitais, garantindo que os participantes se beneficiem de sua vasta experiência e conhecimento do setor.1) Como você promove um senso de capacitação entre os participantes do evento e a equipe da XS?Ao organizar eventos participativos que priorizam sessões interativas, oportunidades de networking e acesso direto a especialistas do segmento da XS, capacitamos os participantes a assumir o controle de seu aprendizado e crescimento profissional, fazendo perguntas diretamente aos líderes da XS e criando conexões pessoais. Criamos um ambiente em que as ideias e perspectivas de todos são valorizadas, promovendo um senso de capacitação entre os participantes do evento e a equipe da XS.2) Como essa filosofia de criar experiências pessoais se reflete em sua função?Como Diretora Global de Eventos, eu me dedico a fazer de cada evento da XS.com uma experiência memorável para os participantes, mostrando os rostos e as personalidades por trás de nossa organização, as pessoas que fazem da XS o que ela é. Com essa abordagem, nosso objetivo é criar uma impressão pessoal e duradoura em todos os participantes. Como parte da minha função, eu me esforço para infundir a essência das experiências pessoais em todo o processo de planejamento do evento. Desde a seleção de palestrantes e painelistas que possam compartilhar suas perspectivas exclusivas até a curadoria de atividades imersivas e sessões interativas, meu objetivo é criar um ambiente em que os participantes sintam uma conexão genuína com a comunidade da XS.com. Ao nos concentrarmos em experiências pessoais, podemos inspirar e capacitar indivíduos, deixando-os com uma impressão duradoura que vai além do evento em si.Chanelle Tsoka, Gerente Nacional (África do Sul)Chanelle Tsoka, uma profissional renomada no setor financeiro, é amplamente reconhecida por seu talento excepcional em construir relacionamentos sólidos com os clientes, fornecer atendimento excepcional ao cliente e promover parcerias bem-sucedidas. Com quase 10 anos de experiência no setor de câmbio, a dedicação de Chanelle em oferecer um atendimento excepcional ao cliente a diferencia, pois ela se esforça ao máximo para entender as necessidades individuais dos clientes e adaptar soluções que superem as expectativas. Além disso, sua capacidade de formar parcerias bem-sucedidas, aproveitando suas fortes habilidades interpessoais e identificando sinergias, resultou em inúmeras alianças e empreendimentos comerciais produtivos. Com sua vasta experiência e compromisso inabalável com a excelência, Chanelle Tsoka continua a causar um impacto significativo no setor de câmbio com a XS.com.1) Como você promove um forte senso de confiança e segurança com os clientes?Promover um forte senso de confiança e segurança com os clientes é uma prioridade para mim. Consigo isso ouvindo ativamente suas necessidades, compreendendo suas circunstâncias exclusivas e oferecendo soluções personalizadas que se alinham com suas metas. Faço questão de oferecer suporte contínuo, garantindo que os clientes se sintam apoiados durante toda a sua jornada, independentemente dos desafios que possam enfrentar. Por ser um parceiro consistente e confiável, meu objetivo é instilar um senso de confiança e capacitação em nossos traders e parceiros, permitindo que eles tomem decisões informadas e atinjam suas metas individuais com segurança, algo que é a missão da XS desde o primeiro dia.2) O que os traders podem esperar da XS?Na XS, nosso compromisso de capacitar os traders está no centro de tudo o que fazemos. Os traders podem esperar uma experiência de negociação abrangente que vai além dos serviços tradicionais de corretagem. Fornecemos a eles acesso à tecnologia de negociação de ponta, uma ampla gama de instrumentos financeiros e recursos educacionais que os equipam com o conhecimento e as habilidades para navegar com sucesso no cenário de trading. Além disso, priorizamos a construção de relacionamentos de longo prazo com nossos traders, oferecendo suporte personalizado e orientação adaptada às suas necessidades específicas. Ao oferecer consistentemente um serviço excepcional e promover um ambiente colaborativo, garantimos que os traders se sintam apoiados, informados e capacitados para aproveitar as oportunidades e atingir seus objetivos de negociação.Stephanie Michael, Diretora Global de RHStephanie Michael, a conceituada Diretora Global de RH da XS.com, possui ampla experiência em capacitar funcionários, contratar talentos excepcionais, fomentar a inovação e promover a autonomia individual em suas funções. Com um histórico comprovado de liderança em RH, Stephanie cultivou com sucesso uma cultura de motivação dentro da organização. Desde que ingressou na XS.com, Stephanie aproveitou sua experiência para contratar veteranos do setor, fortalecendo ainda mais os recursos da empresa e promovendo uma cultura de excelência para a XS.1) Como você promove uma cultura de motivação para a XS?Ao cultivar uma cultura de confiança, oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional e promover um ambiente de trabalho inclusivo, capacitamos nossos funcionários da XS a assumir a responsabilidade por seu trabalho, explorar novas ideias e causar um impacto significativo. Afinal de contas, o núcleo da XS são nossos colaboradores! Por meio dessas iniciativas, promovemos um senso de capacitação, estimulando a motivação e a inovação entre nossa força de trabalho.2) Como esse compromisso se reflete em sua função de Diretora Global de RH da XS.com?Como Diretora Global de RH, meu foco principal é criar um ambiente em que cada indivíduo se sinta capacitado para contribuir com seu melhor trabalho, liderar iniciativas e moldar suas carreiras. Esse compromisso de capacitar os indivíduos ressoa em todas as nossas práticas de RH, como aquisição de talentos, gerenciamento de desempenho e desenvolvimento de funcionários. Ao fornecer o suporte, os recursos e as oportunidades necessárias, estimulamos o crescimento e a excelência dos funcionários, permitindo que eles prosperem em suas funções e contribuam para o sucesso geral da XS.comNihal Al Sayah, Diretora de Marketing (MENA)A visionária Diretora de Marketing da XS, Nihal, desempenha um papel fundamental no alcance global das informações da XS, interagindo com os traders digitalmente e criando uma presença de marca acessível. Nihal supervisiona o desenvolvimento de estratégias de marketing e desempenha um papel crucial na execução de campanhas de marketing e técnicas de branding bem-sucedidas. Sua paixão por inspirar e liderar equipes lhe rendeu o reconhecimento como uma líder excepcional no setor de fintech. Com uma vasta experiência de mais de uma década na área de marketing, Nihal Al Sayah tem um profundo conhecimento da dinâmica do mercado e do comportamento do consumidor, o que lhe permite conduzir iniciativas de marketing impactantes que repercutem no público-alvo da XS.1) Como você interage com os traders da XS por meio de suas estratégias de marketing?Na XS, temos a mais alta consideração por nossos clientes, demonstrando nosso apreço por meio do fornecimento de conteúdo pertinente e esclarecedor, da utilização competente de diversas mídias digitais para uma comunicação perfeita e interações envolventes, assim como do cultivo dedicado de uma personalidade de marca consistentemente responsiva, acessível e encorajadora, capacitando e equipando os traders da XS com o conhecimento e a confiança para fazer escolhas bem informadas, promovendo assim o estabelecimento de uma afinidade resiliente e significativa entre os traders e a XS.com.2) Como isso se reflete em sua função de Diretora de Marketing na XS.com?Como Diretora de Marketing para a região MENA, minha função principal é desenvolver e executar estratégias de marketing que se identifiquem com nosso público-alvo e ajudem nossos traders a atingir suas metas financeiras. Eu me dedico a capacitar os traders, fornecendo a eles informações valiosas, recursos educacionais e uma experiência de usuário perfeita. Esse compromisso se reflete em todas as nossas iniciativas de marketing, seja na elaboração de campanhas atraentes, na otimização de nossa presença digital ou no aprimoramento da mensagem de nossa marca. Ao criar confiança, fornecer conteúdo relevante e promover o envolvimento, pretendemos fortalecer nossa posição como corretora confiável e garantir que os traders se sintam apoiados e capacitados em sua jornada de trading com a XS.com.Gywen Goh, Líder da Equipe de Desenvolvimento Comercial (Ásia-Pacífico)Gywen Goh é uma profissional de finanças experiente, com mais de 12 anos de experiência em serviços financeiros. Como Líder da Equipe de Desenvolvimento Comercial - APAC na XS.com, ela desempenha um papel crucial na condução de colaborações bem-sucedidas e na promoção do crescimento dos negócios. Com um compromisso inabalável com a excelência e um profundo entendimento das necessidades dos clientes, Gywen é conhecida por sua capacidade de construir relacionamentos duradouros e sólidos com os clientes, baseados na confiança. Suas sólidas habilidades de liderança e dedicação contribuem para o sucesso contínuo da XS.com na região APAC.1) Como estabelecer relacionamentos sólidos em sua função de desenvolvimento comercial?Na minha função de Líder da Equipe de Desenvolvimento Comercial - APAC, vou além da mera compreensão das necessidades e metas exclusivas dos traders e parceiros. Eu escuto ativamente suas preocupações, desafios e aspirações, e aproveito esse entendimento para capacitá-los com soluções sob medida e suporte personalizado. Mantendo linhas de comunicação abertas, oferecendo orientação com base em insights de mercado e promovendo um ambiente colaborativo, eu me esforço para construir relacionamentos baseados em confiança, transparência e respeito mútuo. Por meio de um envolvimento consistente, da solução proativa de problemas e de um compromisso genuíno com seu sucesso, meu objetivo é estabelecer relacionamentos sólidos e duradouros que vão além das transações.2) O que esse compromisso de capacitar os indivíduos representa para você?Como Líder da Equipe de Desenvolvimento Comercial da APAC, meu compromisso com a capacitação dos indivíduos é a essência de tudo o que faço. Eu acredito firmemente que, quando os traders e parceiros estão equipados com o conhecimento, os recursos e o suporte certos, eles podem alcançar um sucesso extraordinário. Esse compromisso é muito importante para mim, pois testemunho em primeira mão o impacto transformador que a capacitação de indivíduos pode ter em seus resultados de trading e no bem-estar financeiro geral. Ao oferecer a eles insights valiosos, recursos educacionais e serviços excepcionais, dedico-me a apoiar seu crescimento, aprimorar suas experiências de negociação e criar parcerias sólidas com base na confiança, no sucesso mútuo e em uma visão compartilhada de prosperidade a longo prazo.Observação: A entrevista original pode ser vista em inglês no site da Game Changers