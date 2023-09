Duck Creek Technologies Nomeia Nova Diretora de Finanças

Teresa M. Kim, executiva experiente em finanças de tecnologia irá supervisionar as funções financeiras e contábeis

BOSTON, Sept. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, tem o prazer de anunciar a nomeação de Teresa M. Kim como Diretora de Finanças. Kim é líder financeira sênior talentosa com sólida experiência e histórico em computação em nuvem, plataformas de tecnologia e auditoria e consultoria "Big Four". Ela ingressou na Duck Creek após uma carreira de 20 anos na Akamai Technologies (Akamai), empresa mundial de rede de distribuição de conteúdo e serviços em nuvem, onde recentemente foi vice-presidente (VP) de finanças do grupo de tecnologia em nuvem, supervisionando uma receita de mais de US $ 2 bilhões, ajudando a empresa a criar uma plataforma de escala de categoria internacional. Na Akamai ela também foi vice-presidente de finanças da divisão de mídia e operadoras, ajudando a liderar negociações estratégicas de contratos de clientes de mídia. Ela também ocupou o cargo de controladora assistente, supervisionando a contabilidade e operações globais, liderando uma grande equipe de 120 profissionais, criando centros financeiros de excelência na Índia e na Polônia.



Antes da Akamai, Kim atuou como auditora sênior da Ernst &Young (EY), apoiando clientes no setor de tecnologia, comunicações e entretenimento da EY. Ela iniciou sua carreira em funções de consultoria financeira na KPMG e na Economic Analysis Corporation antes de passar para a contabilidade pública.

“Teresa é uma líder dinâmica e ponderada, com forte perspicácia financeira, foco no cliente e experiência em operações de tecnologia de nuvem e plataforma. Com a Duck Creek dando continuidade à sua concentração no crescimento internacional e na maturidade SaaS, ela será uma tremenda adição para ajudar a direcionar nossa própria transformação estratégica e otimizar nossas operações financeiras”, disse Mike Jackowski, CEO da Duck Creek. “Este é um momento empolgante para todos nós da Duck Creek e estou confiante de que seu talento nos ajudará a continuar criando valor para nossos clientes, parceiros e partes interessadas.”

Kim acrescentou: “Estou muito feliz em me juntar à Duck Creek, pois ela fortalece sua posição de liderança no setor global de seguros. Me sinto honrada em ter a oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com Mike e toda a equipe da Duck Creek durante um período de crescimento acelerado.”

Kim fez BA com foco em economia e especialização em estudos asiático-americanos na UCLA. Ela fez MBA e mestrado em contabilidade na Northeastern University. Kim está baseada na região metropolitana de Boston.

