日本の電動自転車市場は2032年までに69億ドル以上, Market Value Insights

日本の電動自転車市場規模は、近い将来大幅に成長すると予測されています。

日本の電動自転車市場規模は 、近い将来大幅に成長すると予測されています。 当社の調査によると、市場は2022年に33億米ドルを超え、2023年から2032年にかけて7.9%以上の成長率を記録し、予測期間終了までに評価額は約69億米ドルに達すると予測されています。.電動自転車とも呼ばれる電動自転車は、日本でも人気が高まってきました。 この成長は、環境への懸念、都市部の混雑、より効率的で持続可能な交通手段への要望など、さまざまな要因によって推進されました。 さらに、日本政府は二酸化炭素排出量削減と交通渋滞対策の手段として電動自転車を積極的に推進していました。 電動自転車の導入を促進するための奨励金や補助金も導入した。 日本政府はまた、電動自転車を交通インフラに安全に組み込むための規制と安全基準の策定にも取り組んでいた。 これには、速度制限の設定、電動自転車のカテゴリの定義、ライセンス要件の確立が含まれます。.新型コロナウイルス感染症のパンデミックは世界に多大な影響を与え、甚大な人的苦痛、経済的損害、そして健康、社会、環境分野に重大な変化を引き起こしています。 WHO によると、2020 年 12 月 31 日の時点で、8,200 万人以上がウイルスに感染し、180 万人が死亡しています。 サプライチェーン管理は、特定の製品に対する需要の突然の増加と、パンデミックが始まって以来実施されている旅行や生産の制限に苦戦している。 企業は新たな現実に適応しようと努めており、パンデミックが終わった後も続く変化が現れる可能性が高い。さらに、レジリエンスの課題には、さまざまな業界が明らかに異なる方法で取り組んできました。 医療提供者はレジリエンスのリーダーとして際立っており、医療回答者の 60% がサプライチェーンを地域化し、33% が生産を最終市場の近くに移転しました。.Market Value Insightsは、一次調査方法と二次調査方法の両方を組み合わせた360度アプローチを利用して、日本の電動自転車市場の包括的な分析を実施しました。 このアプローチにより、需要と供給のバランス、価格動向、顧客の好み、その他の重要な要素を含む現在の市場状況を深く理解することができました。.当社の主な調査では、世界中の業界の専門家やオピニオンリーダーから洞察を収集し、調査結果を検証し、市場についてより広い視点を得ることができました。 データの正確性と信頼性を確保するために、当社はさまざまな市場推定およびデータ検証手法を採用し、2032 年までの市場成長を予測する独自のモデルを開発しました。これらの調査手法を使用することで、お客様に日本の電動自転車に関する包括的な理解を提供します。 市場にアクセスし、情報に基づいたビジネス上の意思決定を行い、競合他社に先んじることを可能にします。.近年の電動自転車の売上の増加は、市場の成長を促進する顕著な要因の1つであり、たとえば、日本は電動自転車の販売と自転車の輸入の両方において重要な位置を占めています。 しかし、近年、日本では国内生産量や輸入量が減少しています。 具体的には、小型自転車の生産台数が26.7%減の9万3千台、輸入台数が14.5%減の113万台と減少が目立った。 日本の市場成長に大きく貢献している企業の中には、高級電動自転車を専門とする国内メーカーのEMotoradなどの著名な企業が挙げられます。 EMotorad は、日本とネパールで電動自転車を導入し、世界的な存在感を拡大しています。 この拡大に先立って、同社はすでに UAE 市場に参入しており、国内の電気自動車分野への最初の進出となっていました。.北米地域は、この地域における大手企業の存在と先進技術の採用により、2032年までに世界の日本の電動自転車市場の30%を占めると予想されています。 米国はこの地域で最も技術が進歩し、産業が発展した国であり、北米市場の半分以上を占めています.アジア太平洋地域の日本電動自転車市場は、政府の有利な規制と地域の工業化の促進により、予測期間中にXX%のCAGRを達成すると予測されています。 中国やインドなどの経済成長は、予測期間中の市場の成長に貢献すると予想されます.日本の電動自転車市場のトッププレーヤーは次のとおりです。• Maruishi• Panasonic Cycle Technology Co. Ltd• Yamaha Bicycles• Asahi Cycle Co. Ltd• Fujikom Co. Ltd• Shimano Inc.• Trek Bicycle Corporation• and more.以下のセグメントに関する日本の電動自転車市場の詳細な分析:• 市場規模、推進タイプ別(ペダルアシスト、スピードペデレック、スロットルアシスト),• 市場規模、アプリケーションタイプ別(貨物/ユーティリティ、都市/都市、トレッキング),• 電池種類別市場規模(鉛蓄電池、リチウムイオン電池、その他)