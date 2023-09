Un nouveau service intermodal Canada-États-Unis

MONTRÉAL, 11 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN) (TSX : CNR) (NYSE : CNI) et Norfolk Southern Corporation (NS) (NYSE: NSC) ont annoncé aujourd’hui l’arrivée d’un nouveau service intermodal intérieur. Dès le 2 octobre, les clients profiteront d’un service entièrement ferroviaire à la fois unique, intégré, concurrentiel et efficace. Ce service reliera les marchés desservis par le CN au Canada aux marchés desservis par Norfolk Southern à Kansas City et à Atlanta, qui constitue notamment le cœur de la base manufacturière et de consommateurs en croissance rapide dans le sud-est des États-Unis.



Les deux transporteurs utiliseront les nouveaux échanges interréseaux à Detroit et Chicago de sorte à offrir un service intermodal sans rupture par transporteur unique. Cette nouvelle option rentable de correspondances ferroviaires destinée aux clients convertira le transport par camion au transport ferroviaire sur longues distances. Cela aidera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone globale des clients. En outre, ces échanges ferroviaires intégrés offriront aussi aux clients l’occasion d’optimiser le poids en charge de leur marchandise.

« Le nouveau service intermodal intérieur CN-NS sera l’option intermodale de choix pour nos clients communs », a déclaré Alan H. Shaw, président-directeur général de Norfolk Southern. « Axé sur les besoins des clients, ce service simplifiera leurs processus, assurant une meilleure fluidité des envois par rail entre le Canada, Kansas City et Atlanta. »

« Le CN a le plaisir d’offrir à ses clients un meilleur accès au marché grâce au lancement d’un nouveau produit intermodal », a déclaré Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN. « Ce service fiable, rentable et concurrentiel par rapport au transport par camion aidera nos clients à adopter davantage le transport ferroviaire pour leurs envois. »

Pour en savoir plus, visitez aujourd’hui le https://www.cn.ca/en/stories/20230911-CN-NS-Domestic-Intermodal-Solution .

À propos de Norfolk Southern

Depuis 1827, la Norfolk Southern Corporation (NYSE : NSC) et ses prédécesseurs transportent en toute sécurité les marchandises et les matériaux qui contribuent au dynamisme de l’économie américaine. Aujourd’hui, elle dispose d’un réseau de transport de marchandises centré sur le client et au service de l’exploitation. Engagée à favoriser le développement durable, Norfolk Southern aide ses clients à éviter le rejet d’environ 15 millions de tonnes d’émissions de carbone par an en expédiant leurs marchandises par rail. Les membres de son personnel dévoué livrent chaque année plus de 7 millions de wagons complets, allant de produits agricoles aux biens de consommation, et l’entreprise est le plus grand transporteur ferroviaire de produits automobiles et de métaux en Amérique du Nord. Norfolk Southern possède également le réseau intermodal le plus étendu de l’est des États-Unis, desservant la majorité de la population et du secteur manufacturier du pays, grâce à des liaisons avec tous les grands ports à conteneurs de la côte de l’Atlantique, ainsi que du golfe du Mexique et des Grands Lacs. Pour en savoir plus, visitez le site www.NorfolkSouthern.com.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et aux termes des lois canadiennes régissant le commerce des valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume», « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs, de changements de situations ou de changements de convictions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

