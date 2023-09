Mohamad Ibrahim, CEO da XS.com, é Premiado como Líder Mais Inspirador

Group CEO award

GLOBAL, September 10, 2023/ EINPresswire.com / -- A XS.com , provedora multinacional de serviços financeiros e de investimentos on-line, anunciou hoje que seu CEO do Grupo, Mohamad Ibrahim, foi premiado como o Líder Mais Inspirador durante a White Page Leadership Conclave, organizado pela White Page International (WPI).A White Page Leadership Conclave contou com a participação de mais de 150 líderes empresariais e CXOs de diferentes países, incluindo Ásia, Oriente Médio, Reino Unido e Europa, e de diferentes indústrias.“Sinto-me verdadeiramente honrado e profundamente emocionado por receber o prêmio de Líder Mais Inspirador na White Page Leadership Conclave, organizado pela White Page International (WPI). Esse reconhecimento vai além de mim — ele reflete a paixão coletiva, a dedicação e o trabalho árduo de nossa incrível equipe. Como CEO, minha função sempre foi inspirar e capacitar as pessoas ao meu redor, e este prêmio reafirma a importância de liderar com visão, integridade e compromisso com a excelência. Sou imensamente grato aos organizadores e a todos que fizeram parte dessa jornada extraordinária. Juntos, continuaremos a nos esforçar para ter um futuro impactante e causar um impacto duradouro na comunidade de serviços financeiros em geral”. comentou Mohamad Ibrahim, CEO do Grupo XS.com, sobre a notícia de que ele foi selecionado para receber o prêmio.A White Page Leadership Conclave 2023 foi um dia de experiências inestimáveis de networking e geração de ideias revolucionárias em um dia repleto de ação com palestras transformadoras, painéis de discussão, atividades sociais e prêmios.Annie T Fazli, CEO da White Page International, comentou sobre a premiação:“Estendemos nossa sincera gratidão a Mohamad Ibrahim, CEO do Grupo XS.com, por sua participação extraordinária e sua notável vitória como Líder Mais Inspirador na White Page Leadership Conclave. Sua liderança exemplifica as qualidades de visão, inovação e inspiração que temos em grande consideração. Esse prêmio não apenas reconhece suas conquistas pessoais, mas também sua dedicação em promover mudanças positivas na indústria e fora dela. Obrigado por dar um exemplo brilhante e por ser uma inspiração para os líderes no mundo inteiro.”A XS.com foi recentemente reconhecida com uma série de prêmios que reconheceram sua missão de oferecer a traders, investidores institucionais e corretores de todo o mundo a oportunidade de acessar liquidez institucional profunda e tecnologia de negociação de ponta. Isso tudo aliado a uma experiência de usuário perfeita, um excelente gerenciamento de relacionamento e um excepcional serviço de atendimento ao cliente.A XS.com tem o prazer de se associar a uma organização que abre as portas para o extraordinário. A White Page International (WPI) é uma empresa de consultoria que tem a visão de redefinir o universo de possibilidades. Com foco em marketing de marca abrangente, pesquisa, assessoria e consultoria, conferências em grande escala, publicações, proezas digitais e conteúdo televisivo cativante.Revisão da Empresa XSO XS Group (operando sob a marca “XS” ou “XS.com”) é uma corretora global de multiativos que oferece acesso à negociação de uma ampla gama de produtos financeiros.Fundada na Austrália em 2010, a XS.com cresceu e se tornou líder do mercado global no setor de FinTech, serviços financeiros e comércio on-line, com licenças em diferentes jurisdições e escritórios em diferentes locais do mundo.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores de todo o mundo acesso a uma profunda liquidez institucional e tecnologia de negociação avançada, combinadas com uma experiência de usuário eficiente, gerenciamento de relacionamento de alta qualidade e excelente serviço de atendimento ao cliente.Alerta de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e apresentam um alto nível de risco, sendo possível perder todo o seu capital. Esses produtos podem não ser adequados para todos, e você deve certificar-se de que compreende os riscos envolvidos.Sobre a White Page InternationalA White Page International é uma empresa de consultoria global com um portfólio diversificado que inclui Marketing de Marca, Pesquisa, Assessoria e Consultoria, Conferências Genéricas e Personalizadas de Grande Escala, Publicações, Conteúdo Digital e Televisivo. Seu objetivo é criar uma melhoria substancial e duradoura no desempenho de seus clientes e fortalecer o valor de sua marca. A White Page International tem como objetivo ser a principal empresa de consultoria do mundo, e isso é o que impulsiona seu foco e seus esforços para ser a parceira ideal para seus clientes.