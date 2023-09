Le Directeur Général de XS.com Mohamad Ibrahim Récompensé par le titre de « Meilleur Leader Inspirant »

Group CEO award

GLOBAL, September 10, 2023/ EINPresswire.com / -- XS.com , le fournisseur multinational de services financiers et d'investissement en ligne, a annoncé aujourd'hui que son Directeur Général, Mohamad Ibrahim, a reçu le titre de Meilleur Leader Inspirant lors du White Page Leadership Conclave organisé par White Page International (WPI). Le White Page Leadership Conclave a réuni plus de 150 chefs d'entreprise et directeurs généraux de différents pays, notamment d'Asie, du Moyen-Orient, du Royaume-Uni et d'Europe, et de divers secteurs d'activité.« Je suis vraiment honoré et profondément touché de recevoir le prix du Meilleur Leader Inspirant lors du conclave de leadership de la page blanche organisé par White Page International (WPI). Cette reconnaissance va au-delà de moi – elle reflète la passion collective, le dévouement et le travail acharné de notre incroyable équipe. En tant que directeur général, mon rôle a toujours été d'inspirer et de responsabiliser ceux qui m'entourent, et ce prix réaffirme l'importance de diriger avec vision, intégrité et engagement envers l'excellence. Je suis immensément reconnaissant envers les organisateurs et tous ceux qui ont fait partie de ce voyage remarquable. Ensemble, nous continuerons à lutter pour un avenir percutant et avoir un impact durable sur l'ensemble de la communauté des services financiers. » a commenté Mohamad Ibrahim, Directeur Général du groupe XS.com en apprenant qu'il avait été sélectionné pour recevoir le prix.Le White Page Leadership Conclave 2023 a été une journée optimisée pour des expériences de réseautage inestimables et la génération d'idées révolutionnaires dans une journée remplie d'action de discussions transformationnelles, de tables rondes, d'activités sociales et de récompenses.Annie T Fazli, Directeur Général de White Page International, a commenté l'attribution du prix :« Nous exprimons notre sincère gratitude à Mohamad Ibrahim, Directeur Général du groupe XS.com, pour sa participation exceptionnelle et sa victoire remarquable en tant que Meilleur Leader Inspirant au White Page Leadership Conclave. Son leadership illustre les qualités de vision, d'innovation et d'inspiration que nous tenons en haute estime. Ce prix reconnaît non seulement ses réalisations personnelles, mais aussi son dévouement à apporter des changements positifs au sein de l'industrie et au-delà. Merci de donner un brillant exemple et d'être une source d'inspiration pour les dirigeants du monde entier. »XS.com a récemment été récompensé par une série de prix qui ont reconnu leur mission de fournir aux traders, aux investisseurs institutionnels et aux courtiers du monde entier la possibilité d'accéder à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading de pointe. Ceci est associé à une expérience utilisateur transparente, à une gestion des relations exceptionnelle et à un service client exceptionnel.XS.com est heureux de s'associer à une organisation qui déverrouille l'extraordinaire. White Page International (WPI) est une société de conseil qui a pour vision de redéfinir le domaine du possible. En mettant l'accent sur le marketing de marque, la recherche, le conseil, les conférences à grande échelle, l'édition, les prouesses numériques et le contenu télévisuel captivant.Revue de la société XSLe groupe XS (opérant sous la marque « XS » ou « XS.com ») est un courtier multi-actifs mondial offrant un accès au commerce d'une large gamme de produits financiers.Fondée en Australie en 2010, XS.com est devenue un leader mondial du marché dans le secteur des technologies financières, des services financiers et du commerce en ligne, avec des licences dans diverses juridictions et des bureaux dans différents endroits du monde.XS.com offre aux traders, aux investisseurs institutionnels et aux courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de négociation avancée, combinées à une expérience utilisateur efficace, une gestion des relations de haute qualité et un excellent service client.Avertissement sur les risques : Nos produits sont négociés sur marge et comportent un niveau de risque élevé et il est possible de perdre tout votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde, et vous devez vous assurer que vous comprenez les risques encourus.À propos de White Page InternationalWhite Page International est une société de conseil mondiale avec un portefeuille diversifié qui comprend le marketing de marque, la recherche, le conseil et le conseil, les conférences génériques et personnalisées à grande échelle, l'édition, le contenu numérique et télévisuel. L'objectif est de créer une amélioration substantielle et durable de la performance de ses clients et de renforcer la valeur de leur marque. White Page International vise à être le leader mondial du conseil, c'est ce qui motive son objectif et ses efforts pour être le partenaire idéal pour ses clients.