XS.com récompensée en tant que Meilleure Courtière Multi-Actifs et CEO de l'Année lors de JFEX 2023

GLOBAL, September 8, 2023/ EINPresswire.com / -- XS.com , le fournisseur mondial de services financiers et de technologie financière pour le trading en ligne et l'investissement, a été reconnu avec le prix de la "Meilleure Courtière Multi-Actifs Globale" et le PDG du groupe, M. Mohamad Ibrahim, avec le prix du "CEO de l'Année" lors de la Jordan Financial Expo & Award (JFEX 2023), qui s'est déroulé les 5 et 6 septembre. L'événement, où la courtière multi-actifs globale était mise en avant en tant que Partenaire Global, a été organisé par le Groupe AFAQ à l'hôtel Mövenpick, à Amman, en Jordanie."Nous exprimons notre sincère gratitude aux organisateurs exceptionnels de l'événement Jordan Financial Expo (JFEX 2023). C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que nous acceptons les prix de la 'Meilleure Courtière Multi-Actifs Globale' et du 'CEO de l'Année'. La dévotion et la planification méticuleuse ont permis de créer une plateforme qui célèbre l'excellence et l'innovation dans l'industrie des services financiers. Ce prix témoigne des efforts collectifs de tous les intervenants, et nous sommes véritablement honorés d'être reconnus parmi des pairs aussi distingués. Merci pour votre engagement indéfectible à promouvoir la croissance et l'avancement dans le paysage financier mondial", a déclaré Mohamad Ibrahim, PDG du Groupe XS.com.En présentant ses produits et services de pointe lors de la Jordan Financial Expo & Award (JFEX 2023), le Groupe XS a mis en lumière son engagement envers les investissements en ligne. De plus, ils ont fourni des informations précieuses sur les dernières tendances et avancées dans le paysage dynamique de l'industrie FinTech.Le Dr Khaldoun Nusair, Président du Groupe AFAQ Événements et Médias, a déclaré :"Nous exprimons notre sincère appréciation au Groupe XS.com pour son soutien inestimable en tant que Partenaire Global de la Jordan Financial Expo (JFEX 2023). Les prix de la 'Meilleure Courtière Multi-Actifs Globale' et du 'CEO de l'Année' témoignent des efforts collaboratifs de partenaires dévoués tels que le Groupe XS.com, qui contribuent au succès et à l'excellence d'un événement aussi prestigieux. L'engagement des principales entreprises de FinTech envers l'innovation et le progrès dans le secteur financier a considérablement enrichi l'expérience de tous les participants. Merci pour votre partenariat indéfectible et pour nous avoir aidés à créer une plateforme qui célèbre les réalisations et les avancées à l'échelle mondiale."En tant que Partenaire Global, XS.com a eu une présence remarquée tout au long de la Jordan Financial Expo & Award JFEX 2023, où ils ont présenté une gamme complète de services et d'expertise dans l'industrie des Services Financiers.XS.com a encouragé tous les participants à participer à des dialogues enrichissants et à vivre des résolutions en personne à leurs questions. L'équipe a établi de nouvelles relations avec les participants à l'événement, tout en présentant les dernières avancées en matière de solutions de trading de pointe.Ahmed Negm, Responsable du Département de Recherche chez XS.com, a animé un séminaire éducatif très fréquenté sur la "Bulle du Marché", et Elie Nachawaty, Directeur Senior du Développement Commercial chez XS.com, a captivé le public avec sa présentation intitulée "L'Adoption de l'IA dans l'Industrie des Services Financiers".L'implication enthousiaste de XS.com dans ces événements dynamiques souligne encore davantage son engagement à favoriser la croissance de l'industrie, à cultiver des relations significatives avec d'autres professionnels et clients, et à renforcer sa position en tant qu'allié fiable dans l'arène financière mondiale.Revue de la Société XSLe Groupe XS (opérant sous la marque "XS" ou "XS.com") est un Courtier Multi-Actifs Global offrant un accès à la négociation d'une large gamme de produits financiers.Fondée en Australie en 2010, XS.com est devenue un leader mondial sur le marché de la FinTech, des services financiers et du trading en ligne, avec des licences dans plusieurs juridictions et des bureaux dans différents endroits à travers le monde.XS.com offre aux traders, aux investisseurs institutionnels et aux courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading avancée, associés à une expérience utilisateur efficace, une gestion de la relation de haute qualité et un excellent support client.Avertissement sur les Risques : Nos produits sont négociés avec effet de levier et comportent un niveau élevé de risque, il est donc possible de perdre tout votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde, et vous devez vous assurer de comprendre les risques impliqués.À Propos du Groupe AFAQAFAQ Group Overseas est un leader dans les secteurs des médias, des événements et des expositions au plus haut niveau.Son expérience et sa grande connaissance ont été acquises non seulement localement, mais aussi à l'échelle internationale, avec une base de données de partenaires et de contacts dans le monde entier.Il continue de s'efforcer dans un monde en évolution constante et aime éduquer sur les nouveaux produits et les industries, en particulier dans le monde volatil des marchés financiers.