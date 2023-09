XS.com premiado como Melhor Corretora Multi-Ativos e CEO do Ano na JFEX 2023

XS team

GLOBAL, September 8, 2023/ EINPresswire.com / -- XS.com , provedora global de serviços financeiros e FinTech para negociação e investimento online, foi reconhecida com o prêmio de "Melhor Corretora Multi-Ativos Global" e o CEO do grupo, Sr. Mohamad Ibrahim, com o prêmio de "CEO do Ano" durante a Jordan Financial Expo & Award (JFEX 2023), que ocorreu nos dias 5 e 6 de setembro. O evento, no qual a corretora multi-ativos global foi destaque como Parceira Global, foi organizado pelo Grupo AFAQ no Mövenpick Hotel, em Amã, na Jordânia."Estendemos nossa sincera gratidão aos notáveis organizadores do evento Jordan Financial Expo (JFEX 2023). É com imenso orgulho e gratidão que aceitamos os prêmios de 'Melhor Corretora Multi-Ativos Global' e 'CEO do Ano'. A dedicação e o planejamento meticuloso reuniram uma plataforma que celebra a excelência e a inovação na indústria de serviços financeiros. Este prêmio é um testemunho dos esforços coletivos de todos os envolvidos, e estamos verdadeiramente humildes por sermos reconhecidos entre colegas tão distinguidos. Obrigado pelo seu compromisso inabalável em promover o crescimento e o avanço no cenário financeiro global", afirmou Mohamad Ibrahim, CEO do Grupo XS.com.Ao apresentar seus produtos e serviços de ponta na Jordan Financial Expo & Award (JFEX 2023), a Parceria Global do Grupo XS chamou a atenção para seu compromisso com investimentos online. Além disso, eles forneceram insights valiosos sobre as últimas tendências e avanços no cenário dinâmico da indústria de Fintech.Dr. Khaldoun Nusair, Presidente do Grupo AFAQ de Eventos e Mídia, disse:"Estendemos nosso sincero agradecimento ao Grupo XS.com por seu apoio inestimável como nossos Parceiros Globais da Jordan Financial Expo (JFEX 2023). Os prêmios de 'Melhor Corretora Multi-Ativos Global' e 'CEO do Ano' servem como testemunho dos esforços colaborativos de parceiros dedicados como o Grupo XS.com, que contribuem para o sucesso e a excelência de um evento tão respeitado. O compromisso das principais empresas de Fintech com a inovação e o progresso no setor financeiro enriqueceu grandemente a experiência de todos os participantes. Obrigado por sua parceria inabalável e por nos ajudar a criar uma plataforma que celebra conquistas e avanços em escala global."Como Parceira Global, a XS.com teve uma presença proeminente durante a Jordan Financial Expo & Award JFEX 2023, onde apresentou uma ampla gama de serviços e expertise na indústria de Serviços Financeiros.A XS.com encorajou todos os participantes a participar de diálogos esclarecedores e experimentar resoluções presenciais para suas perguntas. A equipe estabeleceu novos relacionamentos com os participantes do evento, enquanto apresentava os desenvolvimentos mais recentes em soluções de negociação de ponta.Ahmed Negm, Chefe do Departamento de Pesquisa da XS.com, realizou um seminário educacional muito concorrido sobre a "Bolha do Mercado" e Elie Nachawaty, Gerente Sênior de Desenvolvimento de Negócios da XS.com, cativou a audiência com sua apresentação intitulada "Adoção de IA na Indústria de Serviços Financeiros".O envolvimento entusiástico da XS.com nesses eventos dinâmicos ressalta ainda mais seu compromisso em fomentar o crescimento da indústria, cultivar relacionamentos significativos com outros profissionais e clientes e reforçar sua posição como aliado confiável no cenário financeiro global.Revisão da Empresa XSO Grupo XS (operando sob a marca "XS" ou "XS.com") é uma Corretora Multi-Ativos Global que oferece acesso à negociação de uma ampla gama de produtos financeiros.Fundada na Austrália em 2010, a XS.com cresceu para se tornar líder de mercado global na indústria de FinTech, serviços financeiros e negociação online, com licenças em várias jurisdições e escritórios em diferentes locais ao redor do mundo.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores em todo o mundo acesso a liquidez institucional profunda e tecnologia avançada de negociação, combinada com uma experiência de usuário eficiente, gerenciamento de relacionamento de alta qualidade e excelente suporte ao cliente.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e apresentam um alto nível de risco, sendo possível perder todo o seu capital. Esses produtos podem não ser adequados para todos, e você deve garantir que compreende os riscos envolvidos.Sobre o Grupo AFAQAFAQ Group Overseas é líder nas indústrias de mídia, eventos e exposições no mais alto nível.Sua experiência e vasto conhecimento foram adquiridos não apenas localmente, mas também em escala internacional, com um banco de dados de parceiros e contatos em todo o mundo.Continua a se destacar no mundo em constante mudança e gosta de educar sobre novos produtos e indústrias, especialmente no volátil mundo dos Mercados Financeiros.