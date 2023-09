L'avenir de l'automobile dévoilé : Metaverse Motor Show 2024

Decentraland, Vegas City et Voxel Architects unissent leur forces pour créer un événement automobile virtuel révolutionnaire

NEW YORK, 07 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les mondes virtuels de premier plan Decentraland, Vegas City et le studio d'architecture numérique innovant Voxel Architects forment un partenariat pour créer le plus grand événement automobile dans l'histoire du métaverse : le Metaverse Motor Show 2024 (MVMS 2024). Cette collaboration vise à connecter les passionnés d'automobile, les marques de voitures de renommée mondiale et la communauté mondiale du métaverse pour démontrer l'avenir du transport personnel.

Le MVMS24, dont le lancement est prévu en février 2024, promet d'être l'ultime convergence de la technologie, de l'art et de l'imagination. En combinant l'expertise de Decentraland, le plus grand métaverse décentralisé, Vegas City, le summum des districts du jeu, et Voxel Architects, le célèbre studio d'architecture numérique natif du métaverse, cet événement marquera une nouvelle ère pour l'industrie automobile.

Hébergé sur un domaine de 800 parcelles au sein de Decentraland, le MVMS 2024 présentera une approche innovante en termes d'engagement des fans, de promotion des marques et d'expositions automobiles expérientielles. Avec un programme varié comprenant des défilés de voitures, des présentations de voitures dans le monde réel, des collections d'objets personnels connectés, des conférences en direct et des courses en direct sur des circuits, cet événement s'apprête à révolutionner la façon dont les amateurs de voitures et les marques automobiles interagissent.

Sam Hamilton, directeur de la création de Decentraland Foundation a exprimé son enthousiasme à propos du potentiel du MVMS 2024, en déclarant : « Le MVMS 2024 est une manifestation des possibilités illimitées qui découlent de la synergie de la technologie, du design et de la communauté. Notre équipe est ravie de créer un lieu révolutionnaire qui, en plus de redéfinir l'expérience des passionnés de voitures dans les événements automobiles, fera figure de pionnier de la fusion des réalités virtuelle et physique. »

Le MVMS 2024 représente un voyage transformateur dans l'avenir de l'innovation automobile. L'événement facilitera des interactions sans précédent entre les marques et leurs publics numériquement natifs. Les passionnés d'automobile du monde entier assisteront à une célébration d'une semaine alliant réalité et imagination, alors que les voitures occuperont le devant de la scène dans un métaverse conçu pour l'engagement, l'inspiration et la collaboration.

Les marques participant au MVMS 2024 auront l'opportunité unique de profiter des avantages de l'Internet de nouvelle génération, d'explorer des stratégies d'engagement des fans Web3 innovantes et d'inaugurer de nouveaux modèles de monétisation utilisant la technologie NFT et des expériences d'accès par billets exclusives.

Vegas City et Voxel Architects seront en charge de la conception d'un lieu d'événement exceptionnel qui reflètera l'esprit innovant du MVMS 2024. Le bâtiment aux formes organiques, entouré par un circuit de course, servira de scène centrale reliée à des places et des pavillons qui mettront en avant des marques automobiles emblématiques de manières captivantes et interactives.

Le MVMS 2024 est plus qu'un événement : c'est un bond dans les territoires inexplorés des expériences automobiles. Il représente l'avenir de l'innovation automobile, et le monde est invité à faire partie de l'histoire. Vroum Vroum.

À propos de Decentraland

Decentraland est le premier métaverse décentralisé construit, gouverné et détenu par ses utilisateurs et ses créateurs. Avec de célèbres marques telles que Coca-Cola, Sotheby's, Vogue et bien d'autres, Decentraland offre des opportunités inégalées pour l'engagement envers les marques et le développement communautaire.

À propos de Vegas City

Vegas City, le plus grand district de jeu dans Decentraland, propose des biens immobiliers haut de gamme et des lieux palpitants. Pionnier de l'espace de plateforme sociale virtuel, Vegas City présente une expérience dynamique et attrayante pour les passionnés des mondes virtuels.

À propos de Voxel Architects

Voxel Architects est un studio d'architecture numérique natif du métaverse et une référence en matière de création d'expériences immersives. Avec un portefeuille de clients diversifié, Voxel Architects est à l'avant-garde de la conception d'espaces virtuels transformateurs pour des marques de premier plan.

Contact auprès des médias : press@decentraland.org

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3bb869d-bb00-4f60-b2fe-bb763e56c06a