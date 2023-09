Mobile Phone Accessories Market Demand Valued at US$ 469.6 Billion by 2031 | Transparency Market Research, Inc.

Mobile Phone Accessories Market

Growth in adoption of smartphones, technological advancements, and new innovations are the prominent factors driving the demand for mobile phone accessories.

WILMINGTON, DELAWARE , UNITED STATES, September 8, 2023/ EINPresswire.com / -- The future of the global โ€œ ๐Œ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐๐ก๐จ๐ง๐ž ๐€๐œ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ โ€ looks promising with opportunities in the online and offline channels. The global mobile phone accessory market is expected to reach an estimated US$ 469.6 Billion by 2031 with a CAGR of 6.0% from 2023 to 2031. The major drivers for this market are increasing adoption of smartphones among teenage population, growing popularity for OTT platforms like Netflix and Amazon Prime Video, and rapid adoption of wireless gadgets, such as headset, earphone, and speaker across the globe. The comprehensive report delves into the wide spectrum of mobile phone accessories, which encompass additional hardware designed to enhance mobile phone functionality. These accessories range from protective cases, headphones, chargers, and power banks to innovative tech-savvy additions such as selfie sticks with integrated fans and lights. The report is grounded in meticulous research methodology, blending data derived from industry participants with detailed regional insights. ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง Mobile phone accessories are external hardware items that are offered by manufacturers as an essential component of a mobile smartphone. Protective cases, headphones, USB cables, data cables, power banks, Bluetooth headsets, screen protectors, mobile chargers, and other accessories are examples of mobile phone accessories. The smartphone accessories market is highly fragmented. Smartphone accessories such as case covers, and protective glass are designed to provide protection to the smartphone. ๐Š๐ž๐ฒ ๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง๐Ÿ๐ฅ๐ฎ๐ž๐ง๐œ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ โ€ข Growth in Adoption of Smartphones Boosting Mobile Phone Accessories Market Demand โ€ข Growth in Disposable Income Fueling Market Expansion โ€ข Surge in Demand for Power Banks ๐Š๐ž๐ฒ ๐"๐š๐ค๐ž๐š๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ โ€ข North America will offer several profitable opportunities to the mobile phone accessories market. โ€ข Power banks will experience high demand in North America. โ€ข The United States will account for 78% of the overall market share. โ€ข Audio industry will propel market growth in the U.K. โ€ข Presence of massive manufacturing units in China presents lucrative prospects for the target market. โ€ข Rapid adoption of 5G will generate new opportunities for the target market in India. ๐'๐จ๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ง๐ญ ๐ฌ๐ญ๐š๐ค๐ž๐ก๐จ๐ฅ๐๐ž๐ซ๐ฌ ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐Œ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐๐ก๐จ๐ง๐ž ๐€๐œ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ Apple Inc., BBK Electronics, Bose Corporation, BYD Company Ltd, Energizer Holdings, Inc., KDM, Samsung Electronics Co. Ltd, Sanqi Youpin (Shenzhen) Co., Ltd., Sony Corporation, Virgin Media ๐'๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐'๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: By Type โ€ข Power Bank โ€ข Headset โ€ข Earphones ๏‚ง Wired ๏‚ง Wireless โ€ข Mobile Battery โ€ข Screen Protector โ€ข Portable Speaker โ€ข Cases and Covers โ€ข USB Cable & Adapter โ€ข Phone Stand โ€ข Others (Selfie Sticks, Phone Charms & Straps, etc.) By Category โ€ข Branded โ€ข White Label Brand By Price โ€ข Low โ€ข Medium โ€ข High Distribution Channel โ€ข Online ๏‚ง E-commerce Websites ๏‚ง Company-owned Website โ€ข Offline ๏‚ง Supermarkets/Hypermarkets ๏‚ง Branded Stores ๏‚ง Other Retail Stores ๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐€๐ง๐ฌ๐ฐ๐ž๐ซ๐ž๐ Q1. What is the mobile phone accessory market size? Q2. What is the growth forecast for the market? Q3. What are the major drivers influencing the growth of the market? Q4. What are the major segments of the market? Q5. What are the key mobile phone accessory companies?