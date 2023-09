Communiqué de Presse

Les Engagements de Vantiva en matière de Réduction des Émissions de Gaz à Effets de Serre à Court Terme validés par l’initiative Science Based Targets

Vantiva s'est également engagée à mettre en place des réductions d'émissions à long terme en vue d’atteindre l'objectif de zéro net d'ici 2050.

Cette validation intervient alors que Vantiva s'est vu décerner la médaille de Platine par EcoVadis pour la deuxième année consécutive et a rejoint le Top 2% des entreprises les plus responsables de son secteur selon S&P Global.

Paris – Le 7 septembre 2023 - Vantiva (Euronext Paris: VANTI), anciennement Technicolor, a annoncé aujourd'hui que ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court terme ont été validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi). L'initiative SBTi a déterminé que les objectifs des scopes 1 et 2 de Vantiva sont conformes à la trajectoire 1,5°C. Vantiva s'est également engagée à définir avec le SBTi des émissions à long terme conformes à l'objectif de zéro net d'ici 2050. Cette validation fait suite à l'attribution à Vantiva de la médaille de Platine d'EcoVadis pour la deuxième année consécutive, ce qui place Vantiva parmi les 1 % d'entreprises les plus performantes au monde. L'entreprise a également amélioré son score S&P Global, se classant parmi les 2 % d‘entreprises les plus performantes au monde dans sa catégorie.

« Cette validation par l'initiative Science Based Targets est une preuve supplémentaire de l'engagement de Vantiva en faveur du développement durable et de sa volonté de respecter l'environnement », a déclaré Olga Damiron, Directrice des ressources humaines, Vice-présidente exécutif chargée de la RSE et Secrétaire générale du groupe. « Consciente de l'urgence d'une action collective pour lutter contre le changement climatique, Vantiva a pris des mesures proactives pour minimiser son empreinte carbone et répondre à la demande mondiale de produits plus écologiques et plus durables. Depuis 2008, nous avons intégré des principes et des méthodologies d'éco-conception dans notre gamme de produits. En outre, dans notre usine de fabrication au Brésil, nous achetons de l'électricité 100 % renouvelable. Nous encourageons nos partenaires et nos clients du monde entier à s'aligner sur la science du climat en s'engageant en faveur du SBTi. »

Vantiva s'est engagée à réduire de 57 % les émissions absolues de gaz à effet de serre de ses scopes 1 et 2 d'ici à 2027, par rapport à l'année de référence 2021. Vantiva s'engage également à réduire les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 liées à l'utilisation des produits vendus de 52 % par unité vendue d'ici à 2030, par rapport à l'année de référence 2021. Vantiva s'engage en outre à ce que 30 % de ses fournisseurs, en termes d'émissions couvrant les biens et services achetés et les biens d'équipement, aient des objectifs basés sur la science d'ici 2027.

Cette année, Vantiva s'est associée à Orange Belgique pour construire une passerelle DOCSIS 3.1 hybride fibre coaxiale (HFC) et un booster Wi-Fi respectueux de l'environnement, conçus pour réduire l'empreinte carbone car ils sont faciles à remettre à neuf, fabriqués à partir de 95 % de plastique recyclé, excluent les plastiques à usage unique et sont emballés avec du carton recyclé. En outre, Vantiva a lancé le Falcon 5G sans fil fixe (Fixed Wireless Access) pour les locaux des clients (Customer Premises Equipment) qui est 45% plus petit et a réduit la consommation d'énergie de fonctionnement de 35% par rapport aux produits actuellement disponibles sur le marché.

Le SBTi est un partenariat entre le CDP, le Pacte mondial des Nations unies (UNGC), le World Resources Institute (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). L'appel à l'action du SBTi est l'un des engagements de la coalition We Mean Business. Il encourage une action climatique ambitieuse dans le secteur privé en permettant aux organisations de fixer des objectifs de réduction des émissions fondés sur des données scientifiques, en soulignant la compétitivité des entreprises et leur sens des responsabilités en termes de développement durable et d'ESG.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter.

Contacts

Relations presse Vantiva Image 7 pour Vantiva

press.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr





