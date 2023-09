PHAXIAM Therapeutics publie son niveau de trésorerie, son nouveau calendrier financier et annonce sa participation

à de prochaines conférences investisseurs

Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 5 septembre 2023 – 22h05 CEST – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : FR0011471135), publie aujourd’hui sa trésorerie au 30 juin 2023 et son calendrier financier pour le second semestre 2023.

Position de trésorerie au 30 juin 2023

Au 30 juin 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de PHAXIAM Therapeutics s’élevaient à 25,2 millions d'euros, soit environ 27,5 millions de dollars.

Nouvelles dates des publications financières pour le second semestre 2023

Point sur l’activité et principaux éléments financiers du 2 ème trimestre et du

1 er semestre 2023 : 21 septembre 2023 (après la clôture du marché américain), suivi d'une conférence téléphonique et d'un webcast le 25 septembre 2023 (14h30 CEST/08h30 EST).





: 21 septembre 2023 (après la clôture du marché américain), suivi d'une conférence téléphonique et d'un webcast le 25 septembre 2023 (14h30 CEST/08h30 EST). Point sur l’activité et principaux éléments financiers du 3ème trimestre 2023 : 14 novembre 2023 (après la clôture du marché américain), suivi d'une conférence téléphonique et d'un webcast le 15 novembre 2023 (14h30 CET/08h30 ET).





Prochaines c onférence s investisseurs

Pour rencontrer le management de la Société lors de l’une des conférences ci-dessous, n’hésitez pas à contacter l’organisateur ou à se rapprocher directement de PHAXIAM Therapeutics (investors@phaxiam.com).

H.C. Wainwright BioConnect

Lien de l’événement

Dates : du lundi 11 septembre au jeudi 14 septembre 2023

Lieu : New-York

Participants : Thibaut du Fayet (Directeur général), Eric Soyer (Directeur Général Délégué, COO, CFO), Pascal Birman (Directeur médical)





Séminaire Biotech & Santé de Portzamparc BPN Paribas

Dates : du mercredi 4 octobre au jeudi 5 octobre 2023

Format digital avec une présentation le mardi 5 octobre de 14h30 à 15h15

Participants : Thibaut du Fayet, Eric Soyer





Investor Access Event

Lien de l’événement

Dates : du lundi 9 octobre au mardi 10 octobre 2023

Lieu : Paris

Participants : Thibaut du Fayet, Eric Soyer





À propos de PHAXIAM Therapeutics

PHAXIAM est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société s'appuie sur une approche innovante basée sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries. PHAXIAM développe un portefeuille de phages ciblant 3 des bactéries les plus résistantes et les plus dangereuses, qui représentent à elles seules plus des deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa.

PHAXIAM est cotée sur le Nasdaq Capital Market aux Etats-Unis (ticker : PHXM) et sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135, ticker : PHXM). PHAXIAM fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.erytech.com

Contacts

PHAXIAM

Eric Soyer

Directeur Général Délégué, COO & CFO

+33 4 78 74 44 38

investors@phaxiam.com



NewCap

Mathilde Bohin / Louis-Victor Delouvrier

Relations investisseurs

Arthur Rouillé

Relations Médias

+33 1 44 71 94 94

phaxiam@newcap.eu

Pièce jointe