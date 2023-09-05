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Zenas BioPharma 宣佈與 Bristol Myers Squibb 簽訂策略授權及合作協議，共同研發新型雙功能抗體 Obexelimab，并在日本、韓國、台灣、新加坡、香港及澳洲發售

這次合作將進一步推動 Zenas 的願景，藉助 Bristol Myers Squibb 在免疫介導疾病方面的多年權威經驗，為全球患者帶來以免疫學為基礎的創新醫藥。

Zenas 將獲得一筆 5,000 萬美元的前期撥款，以及 Bristol Myers Squibb 的股權投資，並可透過授權地域的潛在里程碑，獲得額外的撥款資助與版稅收益。

馬賽諸瑟州，沃爾瑟姆, Sept. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球生物製藥公司 Zenas BioPharma 一向致力成為研發及在市場上發售免疫學療法的領先機構。該公司今日宣佈，已與 Bristol Myers Squibb 公司簽訂授權及合作協議，將於日本、韓國、台灣、新加坡、香港及澳洲攜手研發並發售 Obexelimab，用於治療自體免疫性疾病。

Obexelimab 是一種試驗性的雙功能、非細胞破壞性、人源化單株抗體，可靶向 CD19 和 FcγRIIb 以抑制 B 細胞、漿母細胞和嵌合 CD19 的漿細胞。目前在一項全球性的第 III 階段試驗中，Obexelimab 會透過皮下注射方式注射至免疫球蛋白 G4 相關性疾病 (IgG4-RD) 患者身上。該疾病目前並無獲批治療方式。該混合物亦在一項全球性第 II/III 階段試驗中進行研究，用於有溫型抗體自體免疫型溶血性貧血 (wAIHA) 的患者身上。

Zenas BioPharma 創辦人兼行政總裁 Lonnie Moulder 說道：「這次合作標誌著我們實現願景路上的重要一步，Obexelimab 定能讓患有自體免疫疾病的全球患者受惠。Bristol Myers Squibb 的團隊經驗相當豐富且充滿熱情，他們在日本和整個授權許可地域都有著屢經認證的研發、監管及商業化能力，是最理想不過的合作夥伴。」

Bristol Myers Squibb 日本分區高級副總裁兼董事總經理 Steve Sugino 說道：「這次合作是一個重要機會，有助解決 IgG4-RD 患者未曾獲得滿足的需求，畢竟這種疾病目前尚無獲批的治療方案。我們很高興能與 Zenas BioPharma 攜手合作，擴展 Obexelimab 在授權地域的觸及範圍，讓無數翹首以待的患者改變生活。」

根據這項授權協議，Zenas 將獲得一筆 5,000 萬美元的前期撥款，並可憑藉達成指定的研發、監管及商業化目標，獲得進一步的資助，以及在授權地域獲得 Obexelimab 淨銷售額的版稅收益。

關於 Obexelimab

Obexelimab 是一種實驗性第 3 階段、雙功能、非細胞破壞性、人源化單株抗體，可透過靶向 CD19 和 FcγRIIb 來模仿抗原抗體複合體的行動，以抑制 B 系列細胞活動。在幾項早期的臨床研究中，其中包括多種自體免疫性疾病，共 198 名受試者獲安排服用 Obexelimab 治療。在這些臨床研究中，Obexelimab 展現出對 B 細胞功能的有效抑制，且沒有損害細胞本身，為各種自體免疫性疾病的患者帶來值得鼓舞的治療效果。Zenas 向 Xencor, Inc 購入 Obexelimab 的全球獨家使用權。

有關治療 IgG4 相關性疾病之第 3 階段 (INDIGO) 研究的更多資訊，請參閱 clinicaltrials.gov: NCT05662241。有關第 3 階段 (SApHiAre) 研究的更多資訊，請參閱 clinicaltrials.gov: NCT05786573。

關於 IgG4 相關性疾病

IgG4-RD 是一種慢性、免疫介導纖維化發炎性疾病，可影響多個器官，包括大唾液腺、眼眶、淚腺、胰腺、膽道系統、肺部、腎臟和腹膜後。單是在美國，便有約 20,000 名患者證實患上 IgG4-RD。儘管人們對這種疾病的認識日漸加深，但是仍需要透過進一步研究，為這種令人衰弱的疾病患者提供有效的治療選項。

綜觀全球，使用糖皮質素是廣泛公認的 IgG4-RD 治療護理標準。此病症目前尚無獲批的治療選項。儘管已獲廣泛使用，但是糖皮質素和可用的 B 細胞消除療法鮮少能帶來長遠無須治療的緩解效果，並往往伴隨著患者出現毒性的較高風險而來。該等療法亦可能妨礙疫苗反應，包括 SARS-CoV-2 和流行性感冒的疫苗。

關於 Zenas BioPharma

全球生物製藥公司 Zenas BioPharma 一向致力成為研發及在市場上發售免疫學療法的領先機構。透過全球範圍的臨床研發及業務經營，Zenas 正在醫療需要亟待滿足的領域，積極推進可能是全球首創且冠絕同級的自體免疫治療方案，帶來深入且均衡的全球產品組合，同時亦滿足到瞬息多變之全球醫療保健環境的價值需求。透過我們成功的業務發展策略，公司的銷售管道不斷發展壯大。我們經驗豐富的領導團隊及業務合作夥伴網絡，共同推動卓越的業務經營表現，可望帶來更多變革治療，改善受自體免疫疾病和罕見疾病困擾之患者的生活質素。有關 Zenas BioPharma 的更多資訊，敬請瀏覽 www.zenasbio.com，並在 Twitter (@ZenasBioPharma) 和 LinkedIn 上關注我們。

投資者與傳媒聯絡人
Joe Farmer，公司主席兼營運總監
Zenas BioPharma
IR@zenasbio.com


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