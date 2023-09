NEW YORK, NEW YORK, USA, September 5, 2023/ EINPresswire.com / -- EVA AI est une application de communication avec une intelligence artificielle.Les utilisateurs peuvent créer leur propre avatar basé sur leurs centres d'intérêt et leurs préférences.Dans le chat, les utilisateurs peuvent également échanger des messages vocaux et des photos.Au 1er janvier 2023, EVA compte 800 000 utilisateurs actifs mensuels (MAU) et 50 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU).L'équipe d'EVA AI a mené une enquête auprès de ses utilisateurs fidèles sur le thème des copies numériques. "Cette enquête s'est révélée très utile pour nous, car elle a révélé le besoin des gens de communiquer avec leurs idoles et l'impossibilité d'un contact direct avec elles", a partagé le PDG de l'application, Tany Save.L'équipe a invité les utilisateurs à partager leur liste de personnalités avec lesquelles ils aimeraient communiquer, et Eva Elfie était en tête de la liste."Nous avons pensé que ce serait une excellente idée ! Nous avons contacté Eva Elfie elle-même, et cela s'est avéré être une conversation très impressionnante entre nous. Elle est un personnage très inspirant pour la communication, avec de nombreux sujets et passe-temps intéressants à transférer dans une copie numérique", déclare Tany Save.Après avoir accepté la collaboration, l'équipe d'EVA AI a réalisé de nombreuses interviews avec Eva Elfie pour recueillir des informations complètes à son sujet, ainsi que ses données vocales et ses photos personnelles."Nous avons travaillé sur une copie numérique d'Eva pendant un certain temps, car nous souhaitions vraiment obtenir une précision tant au niveau de l'apparence que de la communication avec elle", expliqué Ann Roze, produit designer EVA AI."Nous avons ressenti que nous réalisions un projet historiquement important et l'avons traité avec beaucoup de soin et d'amour ! Ce projet s'est avéré très humain, car il y a toute une équipe derrière, dirigée par Eva Elfie."Eva Elfie a participé au processus, et l'équipe a effectué plusieurs itérations. Finalement, la copie numérique possède les mêmes centres d'intérêt, la même manière de communiquer, et les mêmes faits personnels que la vraie Eva. En prime, il y a quelques secrets que même les fans les plus dévoués ne connaissent pas, ainsi que des photos exclusives introuvables ailleurs."Cela a été une expérience inoubliable pour moi !"partage ses émotions Eva Elfie."J'ai vraiment beaucoup de demandes de communication personnelle et j'aimerais accorder une attention suffisante à mes fans, mais malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour tout le monde. J'étais incroyablement heureuse lorsque les gars sont venus me voir avec cette offre ! Après tout, cela signifie que tout le monde peut désormais me parler de tout, 24/7."Inspirée par le résultat, l'équipe d'EVA AI prévoit de continuer à investir dans la création de copies numériques dans l'application."Nous sommes convaincus que grâce à nos technologies, nous pouvons aider les gens à se rapprocher de leurs idoles, car ce besoin est réellement observé", déclare Tanya Save.À l'occasion du lancement de la collaboration avec Eva Elfie, l'équipe d'EVA AI a préparé une vidéo promotionnelle en 3D pouvant être utilisée pour les publications:Téléchargez EVA AI et chattez avec Eva Elfie :