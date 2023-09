Come IM Academy Sta Semplificando l'Educazione Finanziaria Online

Foto dell'evento passato di IM Academy

IM Academy ha introdotto un approccio volto a semplificare il complesso mondo del forex, delle criptovalute, delle azioni e dei futures.

Negli eventi di IM Academy il focus è sulla formazione. Abbiamo l'Education Day in cui gli insegnanti di messaggistica istantanea condividono approfondimenti e insegnano agli studenti di persona.” — Rappresentante dell'Accademia IM

ITALY, September 4, 2023/ EINPresswire.com / -- I mercati finanziari possono sembrare spaventosi sia per i nuovi arrivati che per i partecipanti esperti. IM Academy , una piattaforma di formazione finanziaria online, offre strumenti educativi per affrontare questa complessità dal 2013. Questo articolo esamina in modo esaustivo i loro metodi per fornire un'istruzione finanziaria equilibrata e semplificata.Analisi delle Tendenze Basate sul TempoIM Academy insegna l'analisi delle tendenze basate sul tempo, esaminando dati storici di mercato su diversi intervalli temporali in mercati come il cambio valutario (forex), le criptovalute, le azioni e i future. L'approccio, che copre strategie che vanno dallo scalping ad alta frequenza alle posizioni a lungo termine, mira ad aiutare gli studenti a riconoscere schemi specifici nell'attività di mercato e a partecipare di conseguenza nel tempo. Oltre al riconoscimento di modelli, agli studenti viene insegnato a considerare anche i fattori economici e psicologici sottostanti che potrebbero influenzare queste tendenze.Tuttavia, l'efficacia dell'analisi basata sul tempo può variare ampiamente a seconda delle condizioni di mercato. Alcuni critici sostengono che la dipendenza dai dati storici senza una corretta comprensione contestuale potrebbe portare a interpretazioni errate. Vale la pena notare che questo metodo, come molti nella analisi tecnica, richiede una comprensione delle dinamiche di mercato più ampie.Presso IM Academy, gli studenti imparano a bilanciare approcci basati sui modelli con conoscenze del mondo reale su come funzionano vari mercati. Accedono a lezioni preregistrate e letture e partecipano regolarmente a discussioni online dal vivo con docenti per elaborare strategie e interpretazioni dell'attività di mercato e per discutere delle ragioni sottostanti le variazioni nei grafici di mercato.Sequenze di FibonacciUno degli approcci basati su modelli enfatizzati presso l'Accademia è il ritracciamento di Fibonacci. Questo approccio utilizza la sequenza di Fibonacci, un rapporto matematico sorprendentemente ubiquo che organizza tutto, dal sistema solare alla "Mona Lisa", per prevedere potenziali livelli di supporto e resistenza nei mercati. L'idea è che, come molti sistemi naturali, i mercati tendano a organizzarsi secondo questo rapporto, quindi quando l'attività diminuisce o aumenta, potrebbe invertirsi nella direzione di mappare una sequenza di Fibonacci analizzata entro un intervallo di tempo specifico.L'efficacia di questo metodo dipende molto dalle competenze e dall'esperienza dell'individuo che lo applica. Non è un trucco universale, ma piuttosto uno strumento guida per quei partecipanti al mercato che conoscono anche il motivo per cui un modello si sta presentando, piuttosto che riconoscere semplicemente l'esistenza di un modello. Presso IM Academy, gli studenti imparano sia a riconoscere modelli basati su Fibonacci che a essere critici su ciò che questi modelli rappresentano effettivamente.Un Ambiente di Apprendimento a Proprio RitmoL'ambiente di apprendimento asincrono di IM Academy include contenuti scritti, video, app e strategie. Gli studenti scelgono tra diverse Accademie distinte, ognuna dedicata a un mercato specifico, tra cui FRX per il forex, DCX per le criptovalute e SFX per le azioni e i future. Chi desidera un approccio più completo può iscriversi al pacchetto ALL-IN, che include l'accesso a tutte le accademie.Questa struttura a proprio ritmo è destinata a soddisfare diversi stili di apprendimento, programmi e obiettivi educativi. Inoltre, le discussioni dal vivo offerte tra le accademie sono destinate a fornire canali di supporto per mitigare la potenziale mancanza di orientamento strutturato che alcuni critici dell'apprendimento asincrono evidenziano.Portata GlobaleOltre alle sue offerte online, IM Academy organizza eventi di persona progettati per facilitare l'interazione con persone coinvolte con l'Accademia sia come docenti, studenti o proprietari di attività indipendenti. Questi incontri sono destinati a fornire opportunità per colmare il divario tra teoria e pratica e connettere persone con idee simili entusiaste di apprendere di più sui mercati finanziari. Mettono anche in evidenza la portata globale dell'Accademia; eventi passati si sono tenuti in paesi come Spagna, Svizzera e Paesi Bassi, insieme a varie località negli Stati Uniti.L'Accademia ha compiuto sforzi deliberati per adattare le sue offerte a un pubblico internazionale. Ha ampliato il supporto per lingue come lo spagnolo, il francese e il tedesco e continua a pianificare eventi internazionali. Il prossimo incontro è previsto a Zagabria, Croazia, dal 7 al 10 settembre.Trovare un EquilibrioIM Academy presenta metodi complessi di analisi dei grafici, ma la sua strategia sottostante è quella di bilanciare l'analisi approfondita con l'eliminazione di una complessità non necessaria. Sebbene il suo approccio offra flessibilità e una prospettiva innovativa, trovare questo equilibrio comporta anche un livello di impegno educativo da parte degli studenti.Gli studenti potenziali che considerano i servizi dell'Accademia dovrebbero essere consapevoli di queste sfumature e valutare attentamente come si allineano con gli obiettivi e le tolleranze al rischio individuali. Il percorso preferito per semplificare l'educazione finanziaria online è diverso per ogni studente, e l'approccio di IM Academy è una delle molte possibili vie.Nota: IM Mastery Academy non è un servizio di consulenza o intermediazione. IM Mastery Academy fornisce solo servizi educativi online.

