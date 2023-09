CAR T-cell Therapy Market Size Worth US$ 21.8 Billion, Globally, by 2031 – Growth Report by Transparency Market Research

Global CAR T-cell Therapy Market

Increase in incidence of cancer is likely to boost the growth of the global CAR T-cell therapy market during the forecast period

WILMINGTON, DELAWARE, UNITED STATES, September 4, 2023/ EINPresswire.com / -- The global CAR T-Cell Therapy Market According to the latest research study, the demand of global CAR T-Cell Therapy Market size & share in terms of revenue was valued at US$ 1.1 Billion in 2020 and it is expected to surpass around US$ 21.8 Billion mark by 2031, growing at a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 30.6 % during the forecast period 2021 to 2031.

The CAR T-cell therapy market is characterized by rapid advancements, transformative outcomes, and a commitment to improving the lives of cancer patients. As research and development continue to push the boundaries of what is possible, the market's trajectory holds the promise of reshaping the landscape of cancer treatment and offering renewed optimism to those affected by this devastating disease.

๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ:

The competitive landscape of the CAR T-cell therapy market has been studied in the report with the detailed profiles of the key players operating in the market.

โ€ข Pfizer, Inc.
โ€ข Novartis AG
โ€ข Bristol-Myers Squibb
โ€ข Amgen, Inc.
โ€ข Sorrento Therapeutics, Inc.
โ€ข Johnson & Johnson Services, Inc.
โ€ข Gilead Sciences, Inc.
โ€ข Merck & Co., Inc.
โ€ข bluebird bio, Inc.
โ€ข Other Prominent Players

๐Š๐ž๐ฒ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ

โ€ข Rising Cancer Rates: The expansion of patient assistance programs, government efforts to boost cancer awareness, and a rising incidence of cancer all played pivotal roles in driving growth within the CAR-T cell therapy market during the forecast period.

โ€ข Recognizing the Promise of CAR-T Therapy: Biotechnology firms, major pharmaceutical corporations, and academic institutions have all recognized the potential of CAR-T cell therapy. These entities have made substantial investments in this domain to enhance production capabilities, expedite research and development, and broaden CAR-T therapy availability to a larger patient population.

๐"๐ก๐ข๐ฌ ๐'๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ฅ๐ž๐ญ๐ฌ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ๐ข๐Ÿ๐ฒ ๐ญ๐ก๐ž ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ ๐ข๐ง ๐‚๐€๐' ๐"-๐œ๐ž๐ฅ๐ฅ ๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐›๐ฒ ๐ฆ๐ž๐š๐ง๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐š ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

North America (U.S., Canada, Mexico)
Europe (France, Germany, UK, Russia, Rest of Europe)
Asia-Pacific (China, Japan, India, Rest of Asia-Pacific)
LAMEA (Latin America, Middle East, Africa)

๐‚๐€๐' ๐"-๐œ๐ž๐ฅ๐ฅ ๐"๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ โ€" ๐'๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง

๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž
โ€ข Axicabtagene Ciloleucel
โ€ข Tisagenlecleucel
โ€ข Brexucabtagene Autoleucel
โ€ข Lisocabtagene Maraleucel
โ€ข Idecabtagene Vicleucel
โ€ข Others

๐ˆ๐ง๐๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง
โ€ข Acute Lymphocytic Leukemia
โ€ข Diffuse Large B-cell lymphoma
โ€ข Follicular Lymphoma
โ€ข Mantle Cell Lymphoma
โ€ข Multiple Myeloma
โ€ข Others

๐„๐ง๐-๐ฎ๐ฌ๐ž๐ซ
โ€ข Hospitals
โ€ข Cancer Treatment Centers