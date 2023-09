A Cidade da Música de Viena ganha uma nova atração turística Johann Strauss

Tritsch-Tratsch Mirror Tent © Tritsch-Tratsch Tritsch-Tratsch Mirror Tent © Tritsch-Tratsch Tritsch-Tratsch Mirror Tent © Tritsch-Tratsch Johannes Martschin, CEO of Tritsch-Tratsch Veranstaltungs GmbH © Horst Dockal Astrid Braunsperger, Orchestra Manager of the Johann Strauss Philharmonic Orchestra © Willi Pleschberger

VIENA, ÁUSTRIA, September 4, 2023/ EINPresswire.com / -- A partir de 7 de outubro, os espectáculos de Concerto Johann Strauss terão lugar quatro noites por semana na nova Tritsch-Tratsch Spiegelzelt no Prater de Viena. A recém-fundada Orquestra Filarmónica Johann Strauss celebrará as mais belas valsas vienenses, polcas e melodias de opereta do rei da valsa de Viena nos seus concertos de gala, acompanhados por requintadas iguarias vienenses Heurigen. Os bilhetes já estão disponíveis em: www.tritsch-tratsch.com Da Valsa do Danúbio à Marcha Radetzky: concertos de gala noturnos durante todo o ano pela recém-fundada Orquestra Filarmónica Johann StraussA Orquestra Filarmónica Johann Strauss foi fundada pelos directores de orquestra Astrid Braunsperger e Philipp Grünbacher no verão de 2023 e terá a sua sede na nova tenda-espelho Tritsch-Tratsch no Prater de Viena. "Os músicos das melhores orquestras e conjuntos de Viena partilham uma paixão comum na Filarmónica Johann Strauss: com entusiasmo e dedicação, dedicam-se às melodias únicas de Johann Strauss, o rei das valsas, e transportam o seu público para o mundo da valsa e da opereta vienense", afirma Astrid Braunsperger.O repertório da orquestra inclui valsas, polcas e aberturas bem conhecidas de Johann Strauss, bem como canções e árias de operetas, que são interpretadas em conjunto com solistas de renome internacional. Os pontos fixos dos espectáculos noturnos do Concerto Johann Strauss, que se realizam durante todo o ano, são êxitos mundialmente famosos de Strauss, como a Valsa do Danúbio, a Abertura do Morcego e a Marcha Radetzky.Sentimento vienense original de Johann Strauss combinado com requintadas delícias culinárias vienenses Heurigen no Prater de Viena.O Prater de Viena - parque de diversões e oásis natural no coração de Viena, no local dos antigos campos de caça imperiais - já desempenhava um papel importante na obra de Johann Strauss. Por ocasião do casamento do Imperador Franz Joseph I com Elisabeth ("Sisi") em 1854, as "Elisabethenklänge", compostas por Johann Strauss especialmente para a ocasião, foram ouvidas no Festival Imperial no Prater. E nas quatro décadas seguintes da sua vida, Johann Strauss continuou a organizar magníficos concertos festivos para o seu público vienense no Prater."Não há melhor lugar para os nossos espectáculos de concertos de Johann Strauss do que o Prater de Viena", diz Johannes Martschin, Diretor Executivo da Tritsch-Tratsch Veranstaltungs GmbH. "Oferecemos aos nossos convidados os mais belos sons de valsa e opereta vienense combinados com a cozinha tradicional vienense Heurigen na Tenda Espelho de Gala. Com isto, prometemos experiências de concerto inesquecíveis com o sentimento vienense original de Johann Strauss."Os espectáculos do Concerto Johann Strauss começam a 7 de outubro - bilhetes já disponíveisO primeiro espetáculo do Concerto Johann Strauss terá lugar a 7 de outubro. A partir daí, haverá espectáculos todos os sábados, domingos, terças e quintas-feiras. O concerto terá início às 19h30m todos os dias, com o programa culinário Heurigen a começar às 18h30m.Os bilhetes estão disponíveis a partir de 59 euros (preço reduzido de 29,50 euros) nas filas de lugares do rés do chão. Os lugares nas Mesas Superiores e nos camarotes exclusivos podem ser adquiridos a partir de 119 euros (redução de 59,50 euros), com menus já incluídos no preço.Os bilhetes podem ser reservados desde já em: www.tritsch-tratsch.com A partir do outono de 2023, os espectáculos de concertos Tritsch-Tratsch oferecerão uma sensação vienense original de Johann Strauss no Prater de Viena, um dos principais locais de atuação do rei da valsa Johann Strauss. Os espectáculos noturnos, que se realizam durante todo o ano, combinam os êxitos orquestrais mais conhecidos de Johann Strauss com a cozinha típica vienense de luxo no ambiente único dos Spiegelzelts. O nome "Tritsch-Tratsch" remonta à polca de Johann Strauss com o mesmo nome, que é um dos pontos altos musicais dos espectáculos, juntamente com a Valsa do Danúbio e a canção de beber da opereta "Die Fledermaus". A Tritsch-Tratsch Veranstaltungs GmbH foi fundada em 2023. O seu objetivo é dar à marca global de topo "Johann Strauss" uma nova presença tendo em vista o ano do aniversário de Johann Strauss em 2025 e preencher uma lacuna na oferta turística e cultural de alta qualidade da cidade musical de Viena. Mais informações em: www.tritsch-tratsch.com