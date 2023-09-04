音乐之都维也纳新增约翰-施特劳斯旅游景点
新成立的约翰-施特劳斯爱乐乐团邀请您参加在维也纳普拉特新 Tritsch-Tratsch 帐篷内举行的约翰-施特劳斯音乐会演出VIENNA, AUSTRIA, September 4, 2023/EINPresswire.com/ -- 自 10 月 7 日起，约翰-施特劳斯音乐会将每周四晚在维也纳普拉特新的 Tritsch-Tratsch Spiegelzelt 举行。新成立的约翰-施特劳斯爱乐乐团将在盛大的音乐会上演奏维也纳圆舞曲之王最优美的维也纳圆舞曲、波尔卡舞曲和歌剧旋律，并伴有精致的维也纳 Heurigen 美食。门票现已在 www.tritsch-tratsch.com 上发售。
从《多瑙河圆舞曲》到《拉德斯基进行曲》：新成立的约翰-施特劳斯爱乐乐团全年晚间音乐会
约翰-施特劳斯爱乐乐团由乐团经理 Astrid Braunsperger 和 Philipp Grünbacher 于 2023 年夏天创立，将在维也纳普拉特新的 Tritsch-Tratsch 镜帐篷内安家。"来自维也纳最好的交响乐团和乐团的音乐家们在约翰-施特劳斯爱乐乐团拥有共同的激情：他们以饱满的热情和奉献精神投入到华尔兹之王约翰-施特劳斯的独特旋律中，将听众带入维也纳华尔兹和歌剧的世界。
乐团的曲目包括约翰-施特劳斯的著名华尔兹、波尔卡舞曲和序曲，以及歌剧中的歌曲和咏叹调，这些曲目将与国际知名独奏家共同演绎。全年演出的约翰-施特劳斯音乐会晚间演出的固定曲目是施特劳斯的世界名曲，如《多瑙河圆舞曲》、《蝙蝠序曲》和《拉德斯基进行曲》。
原汁原味的维也纳约翰-施特劳斯感觉（Johann Strauss Feeling）与维也纳普拉特（Vienna Prater）的精致维也纳Heurigen美食相得益彰。
维也纳普拉特是维也纳市中心的游乐园和自然绿洲，位于前帝国狩猎场的旧址上，在约翰-施特劳斯的创作中发挥了重要作用。1854 年，在弗朗茨-约瑟夫一世皇帝与伊丽莎白（"西西"）的婚礼上，约翰-施特劳斯特别为这一场合创作的 "伊丽莎白舞曲 "在普拉特的帝国庆典上上演。约翰-施特劳斯在其后的 40 年中，一直在普拉特为维也纳听众举办盛大的节日音乐会。
"Tritsch-Tratsch Veranstaltungs GmbH 首席执行官约翰内斯-马茨琴（Johannes Martschin）说："没有比维也纳普拉特更适合举办约翰-施特劳斯音乐会的地方了。"我们将为客人提供最优美的维也纳华尔兹和歌剧音乐，并在盛大的镜帐篷中提供传统的维也纳 Heurigen 美食。因此，我们承诺将为您带来具有原汁原味维也纳约翰-施特劳斯风格的难忘音乐会体验"。
约翰-施特劳斯音乐会演出将于 10 月 7 日开始--门票现已开始发售
第一场约翰-施特劳斯音乐会演出将于 10 月 7 日举行。此后，每周六、周日、周二和周四都将有演出。音乐会将于每天晚上 7:30 开始，Heurigen 美食节目将于下午 6:30 开始。
一楼各排座位的票价为 59 欧元起（减价后为 29.50 欧元）。高级席位和专属包厢的票价为 119 欧元起（减价后为 59.50 欧元），菜单已包含在票价内。
现在就可通过 www.tritsch-tratsch.com 购票。
从 2023 年秋季开始，Tritsch-Tratsch 音乐会将在维也纳普拉特（Prater）--华尔兹之王约翰-施特劳斯的主要演出场所之一--为观众带来原汁原味的维也纳约翰-施特劳斯风格。晚间演出全年无休，将约翰-施特劳斯最著名的管弦乐名曲与典型的维也纳豪华美食结合在一起，营造出斯皮格泽尔茨的独特氛围。Tritsch-Tratsch "这个名字源于约翰-施特劳斯的同名波尔卡舞曲，它与多瑙河圆舞曲和歌剧《蝶恋花》中的酒歌一起，成为演出的音乐亮点。Tritsch-Tratsch Veranstaltungs GmbH 成立于 2023 年。其目标是在 2025 年约翰-施特劳斯周年纪念之际，为全球顶级品牌 "约翰-施特劳斯 "注入新的活力，并填补音乐之都维也纳在高品质旅游和文化产品方面的空白。更多信息请访问：www.tritsch-tratsch.com
Benjamin Kloiber
Martschin & Partner GmbH
+ +43 1 4097720
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Other