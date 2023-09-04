音乐之都维也纳新增约翰-施特劳斯旅游景点

Tritsch-Tratsch Mirror Tent © Tritsch-Tratsch Tritsch-Tratsch Mirror Tent © Tritsch-Tratsch Tritsch-Tratsch Mirror Tent © Tritsch-Tratsch Johannes Martschin, CEO of Tritsch-Tratsch Veranstaltungs GmbH © Horst Dockal Astrid Braunsperger, Orchestra Manager of the Johann Strauss Philharmonic Orchestra © Willi Pleschberger

新成立的约翰-施特劳斯爱乐乐团邀请您参加在维也纳普拉特新 Tritsch-Tratsch 帐篷内举行的约翰-施特劳斯音乐会演出